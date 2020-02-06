Все школы Ангарска с 7 февраля закрыты на карантин

Ангарск, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях Ангарского городского округа в период с 7 по 13 февраля введен карантин.

По информации пресс-службы администрации округа, об этом сообщила начальник управления образования Лариса Лысак.

Учебный процесс в школах и учреждениях дополнительного образования приостановлен на семь дней в связи с поступившим в управление образования постановлением территориального отдела управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском округе.

В документе говорится о том, что на территории отмечено увеличение числа обратившихся за медицинской помощью с клиникой острых респираторных заболеваний. В период с 31 января по 6 февраля диагнозы грипп и ОРВИ поставлены 3399 пациентам, из них 84% – дети.

За текущую неделю эпидпорог был превышен на 18,1%. Положительный темп прироста отмечается у детей от трех до шести лет – 60,1% и с 7 до 14 лет – 66,8%. Кроме того, зарегистрировано пять случаев заболевания гриппом, в основном это взрослые, не имеющие прививок, – 80%.

Приказом начальника Ларисы Лысак от 6 февраля учебный процесс в образовательных учреждениях округа приостановлен. В период карантина ученики будут заниматься в дистанционном режиме с использованием интернета.

В детских дошкольных учреждениях рекомендовано принять меры по усилению утреннего медицинского осмотра и обеспечить прием в группы только здоровых малышей.