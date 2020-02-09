Все школы Иркутской области должны быть оборудованы системами контроля и турникетами

Иркутск, 10.02.20 (ИА «Телеинформ»), – Все образовательные учреждения Иркутской области должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Такую задачу поставил 6 февраля на совещании исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев.

– В деле безопасности мелочей не бывает. Сегодня проезжал мимо школы №71 на Маяковского. Напротив входа в школу – дыра в ограждении, в дверных проемах нет стекол, на дорожках не убрана наледь, нет видеомониторинга, внешний периметр никак не закрыт. И я не просто прошу, а требую, чтобы все ответственные инстанции – от директоров школ до членов правительства Иркутской области – обращали самое пристальное внимание на подобные «мелочи» и устраняли их без промедления. Детская безопасность должна стать приоритетом нашей общей работы, - подчеркнул Игорь Кобзев.

По информации пресс-службы облправительства, всего в Приангарье более 2000 образовательных организаций. В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014–2020 годы и муниципальных программ региона ежегодно предусматриваются средства на установку и обслуживание систем видеонаблюдения, проведение капитального и текущего ремонтов периметральных ограждений, модернизацию и обслуживание систем тревожной сигнализации и автоматической пожарной сигнализации, оборудование объектов устройствами автоматического открытия эвакуационных выходов.

– Проверки показывают, что организациям необходимо дооборудовать объекты системами контроля и управлениями доступа, турникетами, ведется работа в этом направлении, замечания устраняются по мере поступления средств, – доложила исполняющая обязанности министра образования региона Елена Апанович.

Игорь Кобзев поручил министерствам совместно с ГУ МЧС России по Иркутской области и управлением вневедомственной охраны ГУ МВД России по Иркутской области разработать дорожную карту по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования.

– Это очень серьезный вопрос, речь идет о безопасности детей. Нужно проработать вопрос поэтапного оснащения образовательных организаций необходимыми устройствами, заложить финансирование на эти цели, усилить контроль за своевременным устранением нарушений, – отметил врио главы региона.