Законодательную инициативу по допвыплатам студентам-целевикам внесла группа депутатов под руководством Сергея Сокола

Иркутская область, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Довести размер дополнительной ежемесячной выплаты студентам целевого обучения, получающим высшее медицинское или педагогическое образование, до суммы три тысячи рублей призвана законодательная инициатива группы депутатов Заксобрания.

Как сообщает пресс-служба областного парламента, возглавляет эту группу председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол. В рабочем совещании по этому вопросу приняли участие авторы инициативы – председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова и председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Александр Гаськов. Также к разговору была приглашена председатель профсоюзов образования Иркутского района Нина Иванова.

Как пояснил спикер областного парламента, дополнительная выплата для студентов-целевиков медицинских и педагогических специальностей в размере трех тысяч рублей, которая начнет действовать с 1 сентября 2019 года, была утверждена для преодоления нехватки кадров в этих сферах. Но из этих выплат будет удерживаться НДФЛ. Чтобы ребята получали на руки установленные суммы, необходимо предусмотреть дополнительные средства в бюджете области и довести сумму выплат на каждого с учетом НДФЛ. Сергей Сокол подчеркнул, что президент страны Владимир Путин в своем послании потребовал, чтобы выплаты выдавались на руки в том размере, в котором заявлены, и, если они облагаются налогом, необходимо предусмотреть этот нюанс.

Ирина Синцова отметила, что в целях обеспечения качества специалистов право на выплату имеют только студенты отличники и хорошисты, заключившие договор целевого обучения для дальнейшей работы на территории области. Александр Гаськов сообщил, что по информации медуниверситета, на сегодняшний день дополнительные выплаты, установленные в 2018 году для студентов-медиков, получают 309 человек, обучающихся по целевым договорам, и еще 22 человека – в рамках поддержки талантливой молодежи

Нина Иванова подчеркнула, что решение о дополнительных выплатах, безусловно, положительно скажется на количестве ребят, решивших избрать профессию педагога.

– Количество учеников в нашем районе за последние пару лет увеличилось с девяти тысяч до 14 тысяч человек. И тенденция к росту продолжается. Учебная нагрузка на педагогов огромная, – сказала она.

В первую очередь, по ее словам, не хватает преподавателей иностранного языка, физкультуры и истории. Для примера она привела Саянск, где при потребности в 502 педагога в школах трудятся 302 учителя. К тому же средний возраст педагогического состава составляет 50 лет.

Сергей Сокол отметил, что Законодательное собрание уделяет большое внимание теме подготовки специалистов в сфере образования и здравоохранения. «Особенно остро кадровая проблема стоит в территориях. Отдельной проработки требует тема закрепления кадров на селе, поддержка молодых специалистов. Для решения этой проблемы необходим системный подход и комплекс мероприятий», – сказал Сергей Сокол.