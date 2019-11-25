Жителей Приангарья в возрасте от 50 лет и старше приглашают на курсы по рабочим специальностям

Иркутская область, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - С 2020 года жителям Иркутской области в возрасте от 50 лет и старше предлагают пройти профессиональное обучение в рамках регионального проекта «Старшее поколение».

Как сообщает пресс-служба губернатора, согласно внесенным в проект изменениям людям, направленным для получения профессионального обучения в другую местность, предусмотрена компенсация стоимости проезда к месту обучения, расходов на проживание и выплата суточных. Незанятым гражданам, ищущим работу и не получающим пенсию по государственному пенсионному обеспечению, выплачивается стипендия.

В этом году в рамках регионального проекта «Старшее поколение» на курсы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования направлено более 1600 человек предпенсионного возраста, из них более 1100 уже завершили обучение.

Организованы курсы профессионального обучения по программам: «Сварщик ручной дуговой сварки», «Водитель погрузчика», «Тракторист», «Специалист по охране труда», «Электрогазосварщик», «Вальщик леса», «Печник», «Специалист по социальной работе», «Педагог дополнительного образования»; «1С Предприятие: Зарплата и управление персоналом», «Повар», «Контрактная система в сфере закупок» и другие. Средний период обучения составляет не более трех месяцев.

По вопросам обучения необходимо обращаться в центры занятости населения региона по месту жительства, адреса и телефоны которых размещены на сайте министерства труда и занятости Иркутской области irkzan.ru .

Напомним, региональный проект «Старшее поколение» состоит из мероприятий, конечная цель которых – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.