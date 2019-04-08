ЗС Иркутской области намерено продолжить борьбу со «школьными поборами» на учебники

Иркутская область, 9.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что обеспечение школьников и воспитанников детсадов учебными материалами – задача не первоочередная, потому повысить сумму расходов на них в 2019 году не планируется. Депутаты ЗС региона с этой позицией не согласны и намерены добиться увеличения финансирования. Об это 9 апреля на брифинге сообщила председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова («Единая Россия»).

Она рассказала, что в Законодательное собрание Иркутской области от Сергея Левченко поступило письмо о том, что региональное правительство не намерено в 2019 году увеличивать учебные расходы для школьников и дошкольников. При этом глава региона не отрицает необходимость поэтапного повышения суммы на учебники – но только с 2020 года. Обосновывает он это тем, что в 2019 году в приоритете находится повышение зарплаты бюджетникам.

– При рассмотрении закона он нормативах, которые состоят из двух частей – учебных расходов и зарплаты – депутаты нашего комитета внесли поправки об увеличении расходов до 2000 тысяч для школьников и 1000 для дошкольников. Мы, конечно, же понимали, что это один из шагов поэтапного увеличения расходов, поскольку есть заключение о том, что в Иркутской области на одного школьника необходимо в среднем более 10 тысяч 82 рубля 61 копейка, – говорит Ирина Синцова.

В понятие «учебные расходы» помимо закупки учебников входят и другие позиции. Как пояснила зампред по социально-культурному законодательству и представитель партии «Гражданская платформа» Ольга Безродных, средняя школа на 300 учащихся на эти цели получает около полумиллиона рублей в год. Примерно 20% из этой суммы уходит на оплату услуг интернет-провайдеров, текущий ремонт компьютерной техники и приобретение аттестатов. Ещё 60-70% занимают расходы на учебники.

– Это при том, что расходы на учебники должны составлять около 30%. Но даже тот факт, что школы тратят на это 60-70%, а у малокомплектных школ в сельской местности на учебники уходят практически вся субвенция, это не позволяет обновлять учебные комплекты с периодичностью раз в пять лет, как того требуют нормативы, – говорит Ольга Безродных.

Помимо этого есть ещё расходы на приобретение ростовозрастной ученической мебели, обычные и интерактивные доски, обновление компьютерной техники и учебно-лабораторной базы, покупка учебных комплектов детям с ограниченными возможностями здоровья и оборудования для талантливых детей.

Сейчас в регионе приняты следующие нормативы на учебные расходы: 1,7 тысяча рублей на одного ученика в год для школьников и 750 рублей для детсадовцев. Эти суммы, напомним, были установлены в 2019 году, годом ранее нормативы держались на уровне 1,5 тысяч рублей на одного школьника и 500 рублей – на одного воспитанника детского сада. Этого недостаточно, считают депутаты. По их мнению, увеличение до 2 тысяч и 1 тысячи рублей соответственно необходимо провести уже в этом году, а не в 2020 году, как предлагает Сергей Левченко. На эти цели всего необходимо было бы 132 млн рублей, при этом 40 млн можно было бы выделить при первой корректировке бюджета Иркутской области на 2019 год. Он, кстати, говорит Ирина Синцова, по не официальным, но подтверждённым данным, идёт с профицитом в 15 млрд рублей.

– Проблема стоит остро и практически в каждый мой приезд на территорию избирательного округа она озвучивается и педагогическом сообществом, и руководителями образовательных учреждений, и мэрами территорий, и депутатами местных дум, и родителями, – комментирует Ольга Безродных. – Мы понимаем, что есть ещё и добровольно-принудительные родительские пожертвования, которые вызваны не том, что школа прямо поборами занимается, а просто тем, что не хватает бюджетных средств на учебные расходы.

Предложение, напомним, внесли ещё в 2018 году, но на сессии ЗС не поддержали депутаты фракции КПРФ. Как напомнила председатель комиссии по регламенту Лариса Егорова, изначально законопроект протеста со стороны правительства Иркутской области не вызывал. На рабочих совещаниях и заседаниях комитетов, на сессии, говорит глава фракции «Справедлива Россия», правительство Иркутской области не высказывало никаких опасений по поводу негативного влияния на бюджет тех 130 млн рублей, которые предлагается выделить.

– Вдруг случился какой-то коллапс, стали выступать представители фракции КПРФ, которые начали говорить, что эта поправка нам не нужна. Повторюсь, правительство Иркутской области не говорило о том, что случится что-то катастрофическое, бюджетный комитет также заявлял, о том, что урона бюджету эта поправка не нанесёт, – напомнила Лариса Егорова.

После этого депутаты посетили несколько школ, провели встречи с родителями, в результате которых выяснилось, что положение для семей действительно тяжёлое. После того, как инициатива не прошла, в адрес Заксобрания продолжили идти обращения от родительского и педагогического сообщества, депутатов местных дум. В результате родилось обращение депутатов регпарламента, подписанное 24 парламентариями: все депутаты фракции «Единой России», «Справедливой России», представители ЛДПР и «Гражданской платформы». Обращение нашло поддержку у 3 тысяч 76 депутатов местных дум, в том числе, коммунистов, представителей педагогического и родительского сообществ.

– Мнение людей и мнение губернатора сегодня разошлись. Я думаю, что каждая семья знает свои первоочередные задачи. Мы с вами знаем, что это такое – собрать ребёнка в первый класс, как его накормить и как его содержать в школе. К огромному сожалению, наш губернатор почему-то считает по-другому, – комментирует Лариса Егорова. – Для меня ответ губернатора, где говорится, что дети, обучающиеся в школе – это не приоритетная задача, был точно неожиданным. Мы точно будем продолжать делать так, чтобы облегчать обучение детей в школе. В противном случае, мы просто не имеем права говорить, что наш бюджет на 70% социальный. Он будет социальным тогда, когда мы будем понимать, что те деньги, которые есть в бюджете, будут расходоваться на поддержку семей с детьми. Сегодня мы сделали не всё возможное.

Ирина Синцова, в свою очередь, напомнила, что вопросы величины нормативов и зарплаты, методики их расчётов должны определяться законом. Он должен ежегодно вноситься губернатором региона не позднее 1 июня. Уже внесён закон о методике расчёта, а письмо Сергея Левченко вызывает тревогу.

– Сегодня говоря о приоритетах в другой области, а не в области обеспечения учебного процесса, мы будем иметь риски денежного соучастия родителей в этом. Это нарушение законодательство и отслеживается контролирующими органами. Конечно, есть не прямые поборы, есть косвенные, но они имеют место быть. Это вызывает тревогу особенно для многодетных семей, – заключила Ирина Синцова.