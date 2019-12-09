Ангарский перинатальный центр месяц не работал из-за дезинфекции. Как это отразилось на роженицах?

Ангарск, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской перинатальный центр открылся 28 ноября после дезинфекции. На целый месяц единственное учреждение межмуниципального уровня, обслуживающее пациенток не только Ангарска и прилегающих поселков, но и Усолья-Сибирского, Черемхово, а в редких случаях и женщин других западных районов Иркутской области, полностью закрылось. Подробности в материале Телеинформа. По информации министерства здравоохранения Иркутской области АГПЦ относится к перинатальным центрам второго типа. Это значит, что в нем оказывают акушерскую помощь беременным низкого и среднего перинатального и акушерского риска. Такие центры оснащены отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных с полным набором для реанимации младенцев, системами искусственной вентиляции легких, подходящими для новорожденных и недоношенных детей, а также все виды лабораторий. Кроме того, в перинатальных центрах второго уровня должен круглосуточно дежурить неонатолог, который сможет своевременно оказать помощь младенцам с дыхательными патологиями, недобором веса или другими особенностями. Именно поэтому в Ангарский перинатальный центр направляют на роды женщин из соседних городов, особенно если дело касается сложных случаев. Поэтому на протяжении последних лет АГПЦ никогда не закрывался на дезинфекцию полностью. В учреждении несколько блоков, ремонт и все необходимые процедуры обеззараживания всегда проводились поэтапно. Делалось это в том числе для того, чтобы не лишать пациенток медицинской помощи и не заставлять беременных женщин мотаться в Иркутск по пробкам за консультацией врача или в случае экстренных родов. В 2019 году министерство здравоохранения Иркутской области приняло решение полностью закрыть АГПЦ на месяц. Причины этого Телеинформу выяснить не удалось, на этот пункт запроса в ведомстве не ответили. Зато пояснили, что практика перераспределения рожениц в другие роддома – это вполне нормальное явление, маршрутизация плановых пациенток Ангарского городского перинатального центра была заблаговременно продумана. Возить пациенток в Иркутск поручили бригадам Ангарской городской больницы скорой медицинской помощи. А что же с внеплановыми родами? Один из таких случаев произошел в Ангарске 15 ноября. На станцию скорой медицинской помощи поступил вызов от женщины с жалобами на боли в животе. Она была беременна, однако срок для родов еще не подошел, поэтому женщина запаниковала. Прибывшие на место медики констатировали, что младенец вот-вот появится на свет, времени на то, чтобы везти пациентку в иркутский роддом, нет. Есть риски для жизни и здоровья не только ребенка, но и его матери. Поэтому женщину доставили в Ангарскую городскую больницу скорой медицинской помощи. В официальном ответе БСМП на запрос Телеинформа сказано, что больница в своем составе не имеет родительного дома (отделения) и не предназначена для рутинных плановых родов. Тем более, «форс-мажорные» роды предусмотреть невозможно. – В таких случаях (редких и нерегулярных) медицинская помощь носит экстренный характер и может быть оказана в любой медицинской организации или вне ее (например, в машине скорой помощи), – сказано в ответе. Однако сообщить, как именно была оказана помощь в тот злополучный день, сотрудники больницы отказались, сославшись на закон о персональных данных и порекомендовав обратиться в министерство здравоохранения Иркутской области. В Минздраве региона Телеинформу пояснили, что помощь роженице оказывали в гинекологическом отделении БСМП. Недоношенному младенцу потребовалось вмешательство неонатологов. Специально для этого в Ангарск вызвали бригаду Иркутского областного центра медицины катастроф, так как в ангарской больнице скорой помощи нет ни требуемых специалистов, ни оборудования для реанимации новорожденных. Если бы по каким-то причинам легкие младенца не раскрылись, а иркутская бригада не успела приехать, эта история могла бы иметь печальный конец. К счастью, все обошлось: новорожденному оказали помощь, а затем перевезли в Ангарскую городскую детскую больницу №1. Тем не менее, до сих пор непонятно, почему министерство здравоохранения готово рисковать жизнями рожениц и их детей, закрывая на целый месяц учреждение такого уровня. Кстати, судя по материалу журналистов ангарской телекомпании «Актис», никаких объявлений о закрытии центра не было. Также остался открытым вопрос, кто оплатит работу специалистов БСМП и медицинских бригад, которые приняли на себя нагрузку АГПЦ. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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