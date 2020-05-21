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Общественная жизнь в Иркутской области
21.05.2020

Безработные лошади и голодные медвежата: коронакризис ударил по иркутским зоопаркам и конюшням

Иркутск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В период введенных из-за коронавируса ограничений в особенно сложной ситуации оказались организации, которым необходимо содержать животных – и кормить их, несмотря на отсутствие доходов. О том, как для зоопарков и конюшен складывается ситуация – в материале Телеинформа.

Патовая ситуация

В период введенных из-за коронавируса ограничений много организаций в Иркутской области были вынуждены приостановить работу, отправить сотрудников по домам. Однако в числе тех, кто был вынужден приостановить деятельность и отказаться от приема посетителей оказались и те, кто отвечает не только за сотрудников, но и за животных. В наиболее сложное положение попали зоопарки, конюшни и так далее – те, кто за счет посетителей зарабатывал на прокорм не только себе, но и питомцам.

– Есть определенная сезонность в работе таких зоообразовательных заведений – пик приходится на летний период. И к весне мы подходим с истощенными запасами, в расчете на весенние каникулы, потом майские праздники – и мы выправляем ситуацию и в лето входим хорошо, – рассказала Телеинформу биолог «Сибирского зоопарка» Ангелина Никитина. – А сейчас ситуация катастрофическая у всех абсолютно, поскольку все мы кормимся с входных билетов, за счет них оплачиваются ветеринарные услуги, аренда, корма, коммунальные услуги.

Безработные лошади и голодные медвежата

Она рассказала, что какая-то часть персонала зоопарка сокращена, но базовый состав продолжает работать на двух площадках, в Солнечном и Листвянке – ведь животных без присмотра и помощи оставить нельзя.

– В Солнечном у нас работают по 12 часов в день минимум два человека, в Листвянке – по два человека круглосуточно дежурят, поскольку там находятся хищники, которые представляют угрозу для человека и самих себя, – говорит специалист.

И при этом складывается очень тяжелая ситуация с кормами.

Жизнь за счет неравнодушных

– Запасы истощены, мы, как и другие зоопарки, держимся на пожертвования, которые приносят наши гости, – отметила Ангелина Никитина.

При этом она рассказывает, что если в первой половине апреля был наплыв, несли очень много продуктов, то позже поток уменьшился по очевидным причинам – многие люди и сами оказались в тяжелой ситуации.

– Мы раньше никогда не просили помощи, входных билетов было вполне достаточно, чтобы содержать и штат сотрудников, и 122 головы наших питомцев. Сейчас средств на это нет. Сейчас с коллегами разговариваем – там даже за два сезона долги не отбить. А ведь по сравнению с другими мы еще достаточно маленькие, но даже у нас хищники потребляют в месяц 700 кг мяса. А надо кормить еще и ветеринаров, у нас молодежь работает – на голом энтузиазме далеко не уедешь. И еще начали участвовать в программе восстановления популяции медведей, когда браконьеры убивают мам, а малыши остаются, их девать некуда, и их либо тоже убивают, либо они оседают где-то в частных питомниках, в цирке и так далее. Чтобы этого избежать, мы открыли центр реабилитации медвежат-сирот. В России есть такой уникальный опыт по возвращению медвежат в дикую природу. И мы рассчитывали как раз весной развернуться с этим проектом. В результате у нас сейчас три таких малыша, от других мы вынуждены были отказаться – нам хотели еще шесть прислать с разных концов Сибири.

Иркутский зоопарк

– Узнав еще в конце марта о введении противоэпидемиологических мер, мы в начале апреля объявили сбор средств, кормов. Первое время нам хорошо помогали – и люди везли корма, и были какие-то денежные поступления на их закупку. Но уже в конце апреля поток закончился, переводы тоже прекратились – это и понятно, у людей самих проблемы, – поддерживает коллегу директор Иркутского зоосада Иван Сизых.

Он рассказал, что написали множество писем повсюду – губернатору, руководителям сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств с просьбой о помощи:

– Нам помогли – привезли сено, зерно. Помогли «Саянский бройлер», «Усольский мясокомбинат» – с кормами для хищников. Но сейчас у нас кормов осталось максимум на полторы-две недели. Про зарплату сотрудникам вообще не говорим, потому что зоопарк не работает – люди остались уже практически волонтерами. Сейчас ситуация патовая.

За поддержкой обращались и представители иркутского зоопарка.

– Писали мэру, губернатору, в самую крупную коммерческую компанию – оттуда вообще не получили ответа, – говорит его руководитель Людмила Ивушкина. – Из мэрии звонили, спрашивали, что именно нам нужно, из министерства сельского хозяйства тоже перезвонили, спросили список необходимых продуктов.

Но реальную помощь получили только от горожан, которые несут продукты, делают посильные денежные переводы.

– Нам горожане везут еду, каждый день довольно много, – отмечает Людмила Ивушкина. – Приходится закупать только мясо – оно у нас расходуется по 50 кг в день. Крупы привезли месяца на три. В очень многих организациях сотрудники скидывались и привозили нам корма. Даже после пожара такой поддержки не было. Две трети апреля мы прожили только за счет помощи неравнодушных. Только благодаря людям мы выжили, а вот от властей помощи пока нет, только слова поддержки. Хотя я понимаю, что не только мы в такой ситуации, на власти сейчас огромная нагрузка.

Без принципиальных решений

Тем временем встает не только проблема кормов – копятся счета за коммуналку.

– А вот со счетами за свет вообще беда. У нас был неоплаченный долг 58 тысяч рублей, на днях принесли счет еще на 41 тысячу рублей, – отмечает руководитель иркутского зоопарка. – При этом на рабочий счет денег не поступает вообще. Мы обращались за помощью к организациям, которые могли бы оказать помощь переводом со счета на счет, но таким образом пришло всего полторы тысячи рублей. По сравнению с нашими расходами это – копейки. Люди переводят на карточки физлиц, это то, что мы тратим на бытовые нужды, на корма и так далее. Но это не рабочий счет, с которого можно оплатить электроэнергию, да и суммы не такие большие. Мы оплатили в этом году все налоги, счета за воду, а вот за свет и за мясо у нас остались долги.

Иркутскому ипподрому помогли с кормами

– Конечно, на момент самоизоляции какие-то запасы кормов были, но обычно они очень небольшие, потому что складов же нет ни у кого, – рассказывает руководитель благотворительного фонда Тихомировых Ольга Тихомирова. – Я не только от Фонда, но и от федерации конного спорта писала письма во все инстанции – депутатам, губернатору, в министерство спорта и так далее. Кроме этого, по телевизору показывали нас и другие конные клубы. В соцсетях обращались за помощью. И достаточно много людей откликнулись. Откликаются различные хозяйства, звонят, спрашивают. Мы очень благодарны этим людям, это очень трогает, в какой-то степени помогает, но эти суммы несовместимы с потребностями. Кроме того, мы писали в Службу ветеринарии, нам сделали бесплатную дезинфекцию помещений. Из министерства сельского хозяйства звонили – они для нас ищут какие-то резервы по кормам. То есть нельзя сказать, что ничего не делается, но кардинального решения пока нет. Со стороны правительства есть отклик, но не найдено принципиальное решение.

В то же время конники отмечают, что и самим их коллегам, владеющим конными клубами, стоит подходить к делу более ответственно.

– Во многих конных клубах стоят лошади на постое, владельцы за это платят деньги – на эти средства закупают корма, – говорит руководитель конного клуба «Иркония» Марина Пампура. – Лошади все частные, у каждой из них есть владелец. Возможно кому-то сейчас действительно очень тяжело. Но лошадь – такое животное, что если уж соберешься его содержать, нужно рассчитывать на худшее, а не надеяться, что горожане будут постоянно ходить, кататься, и ты будешь на эти его деньги содержать. Если владелец рассчитывает, что он с работы лошади заработает и на ее содержание, и себе на жизнь – это несколько безответственно. Желательно, чтобы у человека были другие источники заработка. Ведь бывают не только моменты, связанные с пандемией – лошадь может получить травму, заболеть и быть не в состоянии работать – и каждый раз идти с протянутой рукой. Кроме того, владелец лошади может обратиться за помощью к спортсменам, которые на ней занимаются.

В то же время она отмечает, что люди тоже очень отзывчивые, пытаются помочь. Хотя многие горожане несут лошадям сухари, печенье, а животным такая еда противопоказана. Больше всего им нужно сено. Но есть отклики и со стороны фермеров, хотя некоторые предлагают самим приезжать, забирать у них излишки, а хозяйства находятся в достаточно отдаленных районах.

 

В министерстве сельского хозяйства Иркутской области Телеинформу сообщили, что помощь оказана была через них с участием селхозпроизводителей ипподрому и Иркутскому зоосаду:

Плохое все закончится, но в это время надо сделать все, чтобы сохранить лошадей

– По поручению врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева Минсельхозом региона была проведена работа с сельскохозяйственными производителями в части обсуждения возможности оказания ими запрашиваемой помощи. В результате ипподрому выделено на безвозмездной основе 15,4 тонны сена, одна тонна фуражного овса, две тонны моркови. Для Иркутского зоосада сельхозтоваропроизводителями Иркутской области выделено на безвозмездной основе шесть тонн сена, две тонны фуражного зерна, три тонны овощей, по потребности – 0,1 тонны готовой зерновой смеси для плотоядных животных, 0,2 тонны мясопродуктов.

Медвежата для чиновников

Однако помощь получили не все, да и только кормами ситуация не решается. Больше всего зоопарки и конные клубы ждут возможности открыться и начать работать.

– Если нас не откроют, то я не знаю, кто возьмет на себя ответственность за убийство, по сути дела, животных, – говорит Ангелина Никитина. – В ситуации, когда открывают бани, салоны красоты, не открывать зоопарки… Тем более, что мы находимся на берегу Байкала, у нас площадь 20 тысяч квадратных метров, то есть мы-то уж точно можем обеспечить социальную дистанцию.

Фермеры готовы помогать с кормом для лошадей

– Нашим спортивным чиновникам стоит задуматься – ведь занятия конным спортом вполне подпадают под определение индивидуальных занятий на свежем воздухе, – отмечает Марина Пампура. – Так что можно было бы уже сделать послабление. Спортсмены никогда не приходят заниматься толпой – они занимаются индивидуально, тренер стоит отнюдь не вплотную ко всаднику. Это все давно можно было бы учесть – приехать на конюшню, посмотреть, какая там ситуация и разрешить занятия, а не ставить людей в положение, когда они действительно вынуждены попрошайничать. Но у нас гребется все под одну гребенку, поскольку ипподром подпадает под определение спортивных зданий и сооружений. Приходится вывозить лошадей в деревню, где люди могут на них сесть и поехать ничего не нарушая. А можно было бы делать то же самое и на ипподроме.

– Если власти думают, что это как-то само собой разрулится, то этого не будет, – подчеркивает Ангелина Никитина. – Можем в чей-нибудь кабинет привезти маленьких голодных медвежат, чтобы чиновники попробовали им объяснить, почему закончилась программа и ими не занимаются.

Ну а пока решения вопроса нет, всем им остается только держаться, стараясь прокормить и сохранить животных.

– Сейчас такая ситуация, когда надо делать все, что можешь, чтобы сохранить потенциал организации. Плохое все закончится, но в это время надо сделать все, чтобы сохранить лошадей, – резюмирует Ольга Тихомирова.

Елена Петрова. Телеинформ, фото автора

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