Благотворительный фонд имени Юрия Тена наградит победителей «Ноты До» в Иркутске

Иркутск, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском музтеатре имени Загурского 16 декабря Благотворительный фонд имени Юрия Тена традиционно вручит призы победителям одиннадцатого конкурса «Нота До».

Как сообщает пресс-служба организации, в этом году лауреатами конкурса стали 29 талантливых детей, география победителей широчайшая – от Братска до Усть-Орды. В числе подарков – музыкальные инструменты, планшеты для художников, творческие и обучающие поездки. К примеру, Рамир Аксенов из Черемховской музыкальной школы пройдет творческий курс обучения в школе Дениса Мацуева «Новые имена» в Суздале, а 10 учеников музыкальных школ Иркутска примут участие в образовательных мастер-классах в Москве.

– Также в рамках «Ноты До» мы шестой год подряд проводим творческий конкурс «Музыку дарим людям» среди школ искусств и музыкальных школ Иркутской области. В этом году наградим 11 призеров и победителей из Ангарска, Иркутска, Черемхово, Тайтурки, Зимы, Тельмы, Усть-Орды, Мишелевки, Заларей, – рассказывает председатель Благотворительного фонда имени Юрия Тена Елена Тен. – Мы дарим школам не только музыкальные инструменты, но и такие призы, как осветительное оборудование для концертного зала, профессиональные акустические системы, оркестровые пульты. В вопросе выбора подарка исходим из того, что действительно необходимо, созваниваемся с руководителями, педагогами.

К слову, в сентябре этого года на благотворительном аукционе было собрано свыше 5 миллионов рублей. Всего же за 11 лет проекта «Нота До» более 800 детей получили в дар мастеровые скрипки, чанзы, гитары, баяны и аккордеоны самых известных фирм-производителей, пианино; побывали в творческих поездках, юные художники – на пленэрах. Подопечные фонда продолжают учебу в Московской государственной консерватории имени Чайковского, Санкт-Петербургском академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина и других престижнейших вузах страны.

Начало мероприятия в 15:00.