Благотворительный фонд имени Юрия Тена подвел итоги проекта «Чистый мир»

Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Восьмой сезон Большой экологической игры школьников Иркутской области «Чистый мир» завершил свой сезон. В этом году в нем приняли участие более 300 школьников Иркутской области и 18 педагогов – организаторов экологических проектов на местах.

Как сообщает пресс-служба благотворительного фонда Юрия Тена, одним из основных заданий нынешнего сезона стало написание книги «Чистый мир моей малой родины». Юные экологи представили в виде презентаций собственные исследования экологической обстановки поселков, деревень и городов, в которых они живут.

– По итогам игры лучшей стала команда юных экологов из Солерудниковской гимназии, Заларинского района. Ребята провели колоссальную работу, в том числе, выяснили, что в масштабе планеты лес – это важнейший фактор в экологическом равновесии биосферы. И пришли к выводу, что уже давно потребление лесов превысило производительные силы природы, – пишет пресс-служба фонда.

Лес, пишут ребята в исследовании, испокон веков являлся наиболее широко распространённым ландшафтом в области и за последние 12 лет общая площадь лесного фонда сократилась на 1,5 %, и в настоящее время площадь лесного фонда Тыретского лесничества составляет 32 тысячи га.

– Мы решили, что обязательно, после ограничений по коронавирусу, проведем с ребятами добрую акцию, посадим саженцы деревьев в лесничестве, – отметила председатель фонда Елена Тен.

Все, без исключения, участники экологической игры «Чистый мир» по традиции будут отмечены грамотами и благодарственными письмами.