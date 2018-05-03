Благотворительный фонд Юрия Тена приглашает иркутян на сквер Кирова 9 мая

Иркутск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Благотворительный фонд имени Юрия Тена традиционно в День Победы, 9 мая, устраивает в Иркутске праздничный концерт. Эта акцию в память о великом подвиге отцов и дедов проводится уже в 13-й раз.

Как сообщает пресс-служба фонда, в этот день всех ветеранов и гостей праздника ждут после торжественной церемонии у фонтана на сквере имени Кирова. Как всегда, в программе – полевая кухня и военно-патриотические песни в исполнении ансамбля «Гвардия».