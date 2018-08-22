|Общество
|23.08.2018
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Четвёртый – лишний? Иркутские эксперты прокомментировали инициативу ограничить число детей в приёмных семьях
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Иркутская область, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В России грядут перемены в правилах усыновления. Среди инициатив, озвученных в публичном пространстве, – ограничение числа детей в приёмной семье. Телеинформ обратился к иркутским экспертам с просьбой оценить предложения федерального министерства просвещения.
Как
Многодетные родители в знак протеста запустили в социальных сетях флешмоб «Четвертый не лишний». Они рассказывают о своих историях усыновления и о том, кто из детей так и оставался бы в соцучреждении, если бы эта норма закона действовала сейчас,
После волны недовольства новыми правилами глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева, которая ещё весной выступила за их ужесточение, заявила, что
Иркутские эксперты отмечают, что ограничение количества приёмных детей – это лишь верхушка айсберга.
– Я думаю, что в том виде, в котором законопроект есть, его не примут, потому что документ нужно дорабатывать. Ограничение количества детей носит в нём рекомендательный характер, на самом деле, но в нашем случае это не вариант, потому что у нас число сирот остаётся по-прежнему большим. Это около 50 тысяч человек во всей России. Ограничение – это верхушка айсберга, которая всколыхнула сообщество приёмных родителей. Там много всего, что ещё надо дорабатывать.
Законопроект не только об ограничении количества детей в семье, он ещё про то, что предполагается обязательное психологическое тестирование. Сейчас у органов опеки ни стандарта работы, ни подготовленных кадров. Возникает вопрос: кто это будет делать? Соответственно, это может привести к тому, что дети будут оставаться в учреждениях и не попадать в семьи.
Очень много доработки нужно. Мне кажется, что здесь правильно было бы вовлечь в эту работу и общественные организации. Здравый смысл в этом законопроекте есть, потому что, действительно, количество вторичных отказов (от приемных детей, – прим.ред.) очень высокое по всей России. Наверное, прежде всего, резануло, что изначально этот законопроект трактовался как «ужесточим, ужесточим, ужесточим». Нужно не ужесточать, а помогать приёмным семьям, потому что мы столкнулись с тем, что основная проблема – это недостаток сопровождения приёмных семей, особенно вдалеке от города. В городе есть центры сопровождения, профессиональные психологи, а дальше просто нет специалистов, которые могут этим заниматься.
Семьи принимают ребёнка, он вырастает, становится подростком. Это нормально, когда у подростка возникают проблемы. Другое дело, когда есть специалисты, которые помогают решать эти проблемы, а если нет, родители пытаются их решить и часто не могут этого сделать. Единственным вариантом в такой ситуации они видят вернуть ребёнка в систему.
Что касается количества детей, кстати, то мы давно говорим о том, что назрела ситуация, когда нужно принимать понятие «профессиональная приёмная семья», потому что профессиональная приёмная семья, где 8-10 детей – это в любом случае лучше, чем детский дом на 50-80 детей. То есть даже если это профессиональная семья, то там есть роли мамы и папы, которые ведут этих детей.
Действительно, новый законопроект связан с тем, что участились случаи издевательств над детьми и даже убийств. Фонд «Дети Байкала» делает видеоанкеты детей-сирот и помогаем родителям на разных этапах. Мы их потом сопровождаем, поддерживаем контакт с родителями и детьми. У нас 324 ребёнка ушли в семьи. Среди них со случаями жестокого обращения мы не сталкивались.
– Это достаточно непростой вопрос, на самом деле. Однозначную позицию пока занять сложно. Сегодня же тоже не существует жёсткого правила, есть только рекомендация не брать больше восьми детей. Нет в законе чёткой нормы. То, что сегодня встречаются факты злоупотреблений – да, встречаются, они не единичны. То, что сегодня есть примеры прекрасных семей, где воспитываются больше восьми детей, – однозначно. И у нас в области есть такие семьи, их можно ставить в пример. На самом деле, всё глубоко индивидуально и зависит, действительно, от профессиональной качественной подготовки родителей, от тех людей, которые берут в семью на воспитание приёмных детей.
Наверное, сначала надо посмотреть, как это и где будет звучать, конкретно говорить о ситуации будем тогда, когда увидим, во что это выльется. Сейчас идёт дискуссия, общественники активно высказывают своё мнение, я думаю, это будет учтено. Проект, я думаю, мы увидим, министерство просвещения опубликует его, чтобы мы тоже могли дать рекомендации. Пока же преждевременно об этом говорить, за я или против. Может быть, будет ещё перечень из 40 документов и это ужесточение тяжелейшее, а может быть, это будет обязательное психологическое тестирование и учёт результатов всего лишь.
К нам поступают сигналы и о фактах злоупотребления, и о фактах жестокого обращения. В нашей практике это встречается, к сожалению, но это связано не с количеством детей в семье. Можно взять одного ребёнка и жестоко к нему относиться и истязать его. Есть у нас и такие факты. Можно взять восемь детей и пренебрегать их нуждами. Вот недавно был случай истязания в Усолье-Сибирском, где в приёмной семье воспитывалось более пяти детей и с ними жестоко обращался сожитель приёмного родителя. Это даже не с точки зрения физического насилия, а унизительное, пренебрежительное, оскорбительное отношение. Это в большой семье. А есть пример, когда одного ребёнка-инвалида так замучили, что когда органы опеки его изъяли, все были в шоке от такого отношения. Поэтому очень разные ситуации.
Отношение не зависит от числа детей, зависит от людей, которые берут, их мотивация. Полно примеров достойного воспитания. У нас есть семья Токарских, например, очень известная семья с различными направлениями по развитию детей. У них и цирковая студия, и своё фермерское хозяйство. Просто видно, как люди относятся к детям. У нас много почётных семей, которые замечательное дают воспитание.
Конечно, приёмная семья – это очень хорошо, я очень положительно отношусь к этому институту. По долгу службы сама сталкиваюсь с приёмными родителями, хотя у нас маленькие дети, до четырёх лет, их берут реже, но тем не менее. Но я считаю, что в приёмной семье не должно быть много детей. Я аргументирую: даже у нас, в доме ребёнка, есть ограничение по количеству детей в одной группе, их должно быть не больше шести, в детдомах в группах не должно быть больше восьми. Это связано с формированием личности ребёнка, особенно, когда он маленький. Ребёнок должен очень тесно контактировать со взрослым, а когда детей много, невозможно всем уделить достаточно времени.
Я, конечно, знаю большие приёмные семьи, но это полные семьи, где есть и мама, и папа, старшие братья-сёстры. А есть сейчас такая тенденция, что приёмную семью оформляет одинокая мама, берёт по восемь детей. В таких случаях ей, конечно, тяжело. Не думаю, что всех волнует меркантильный интерес, но почему больше приёмных семей, допустим, на селе? Я считаю, что потому что нет работы, люди хотят какой-то самозанятости. Но не каждый может стать приёмным родителем. Кандидаты, конечно, проходят и школы приёмных родителей, и тестирование у психологов, но существует такая статистика, что очень много приёмных детей возвращают.
Я как педиатр считаю, что в семье не должно быть много детей. Максимум шесть, при условии, что есть двое взрослых. Может быть, восемь, если есть подросшие дети. Но когда их больше десятка, как бывает в районах, – это сложно с точки зрения психологии ребёнка. У детей есть потребность чувствовать, что его любят конкретно, индивидуально, а не в общем. На это нужно время, чтобы подержать ребёнка на коленочках, погладить, обнять. Даже если ему 10 лет, он всё равно требует тактильных действий. Я говорю это не только от себя, мы с многими врачами-педиатрами это обсуждали, с психологами. Когда 8-10 семей, там думаешь только о том, как обуть, одеть, накормить, увести в школу. В этом уже какая-то казёнщина чувствуется.
Беседовала Алёна Кашпарова, Телеинформ
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