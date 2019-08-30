Делегация из Южной Кореи передала гуманитарную помощь пострадавшим от паводков в Иркутской области

Иркутск, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске состоялась встреча депутата Государственной Думы Сергея Тена с членами делегации форума парламентской дипломатии «Корея-Россия/СНГ» Национальной Ассамблеи республики Корея. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Член комитета по иностранным делам и объединению демократической партии республики Корея госпожа Чу Ми Э отметила заинтересованность корейской стороны в развитии двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе предпринимательстве, науке, здравоохранении. Корейскую делегацию интересовали вопросы экологии, туризма.

Сразу после встречи иностранная делегация передала парламентарию гуманитарную помощь пострадавшим от паводков в Иркутской области. Сюда вошли канцелярские принадлежности для школьников, постельное белье, подушки и одеяла.

От лица пострадавших Сергей Тен поблагодарил корейских партнеров за предоставленную гуманитарную помощь.

– Хочу сказать большое спасибо нашим корейским друзьям и партнёрам за то, что не остались в стороне от той беды, которая обрушилась этим летом на Иркутскую область. В свою очередь могу заверить вас, что весь гуманитарный груз в ближайшее время будет доставлен нуждающимся жителям пострадавших территорий, – отметил Сергей Тен.