День мамонта в Усольском районе собрал более двух тысяч человек

Усольский район, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В минувшую субботу, 11 августа, в поселке Мальта Усольского района впервые отметили День мамонта. С такой инициативой выступили местные жители, а власти района и агентство по туризму Иркутской области поддержали эту идею. Предложение отпраздновать именно День мамонта связано с тем, что Мальта является историческим памятником федерального значения – здесь обнаружена одна из широко известных в мире стоянок древних людей, которой более 20 тысяч лет. Достоверное известно, что эти люди эпохи палеолита охотились на обитавших здесь же мамонтов – их хижины были построены из костей этих животных, а находящиеся сейчас в Государственном Эрмитаже женские фигурки, обнаруженные здесь же, вырезаны из бивней мамонта. Праздник проходил на въезде в поселок Мальта, где установлены скульптуры трех мамонтов. В День мамонта все гости праздника смогли ознакомиться с некоторыми останками древних животных. На праздник привезли часть экспозиции школьного музея села Тайтурка Усольского района – в том числе череп шерстистого носорога, зуб мамонтенка, ребро мамонта и так далее. Все они были ранее обнаружены в Тайтурке и Мальте. Также на празднике была развернута ярмарка – почти вся продававшаяся здесь сувенирная продукция имела отношение либо к Усольскому району, либо к мамонтам. Кроме того, на организованных здесь же мастер-классах гости, прежде всего – дети – могли сами сделать себе сувениры под руководством мастеров – из глины, бумаги и других материалов. Также в рамках ярмарки можно было продегустировать минеральную воду из мальтинских источников и продукцию местных производителей. Также была организована фотозона, где можно было запечатлеться в доисторическом пейзаже в компании первобытных людей. Для детей работала игровая площадка, главной темой представлений и конкурсов на которой также стали древние люди и мамонты. Тем временем на расположенном неподалеку озере состоялись соревнования по весельной гребле. В азартных состязаниях приняли участие девять команд – каждая по три человека. Победителем стала команда Тельма-1. На главной сцене праздника состоялся концерт и театрализованное представление, рассказывающее об истории этого края – от времен мамонтов и древних людей, появления на этих землях бурят, затем – русских и, наконец, того момента, когда в 1920-х годах в Мальте впервые обнаружили останки мамонта. По предварительным оценкам, в празднике приняли участие свыше двух тысяч человек. Представитель агентства по туризму Иркутской области Ирина Томсон отметила, что такое событийное мероприятие будет способствовать развитию туризма в районе, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест. День мамонта планируется сделать ежегодным. Елена Петрова, Телеинформ, фото автора ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... правительство иркутской области

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