ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Общество
13.08.2018

День мамонта в Усольском районе собрал более двух тысяч человек

Усольский район, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В минувшую субботу, 11 августа, в поселке Мальта Усольского района впервые отметили День мамонта.

С такой инициативой выступили местные жители, а власти района и агентство по туризму Иркутской области поддержали эту идею. Предложение отпраздновать именно День мамонта связано с тем, что Мальта является историческим памятником федерального значения – здесь обнаружена одна из широко известных в мире стоянок древних людей, которой более 20 тысяч лет. Достоверное известно, что эти люди эпохи палеолита охотились на обитавших здесь же мамонтов – их хижины были построены из костей этих животных, а находящиеся сейчас в Государственном Эрмитаже женские фигурки, обнаруженные здесь же, вырезаны из бивней мамонта.

Праздник проходил на въезде в поселок Мальта, где установлены скульптуры трех мамонтов. В День мамонта все гости праздника смогли ознакомиться с некоторыми останками древних животных. На праздник привезли часть экспозиции школьного музея села Тайтурка Усольского района – в том числе череп шерстистого носорога, зуб мамонтенка, ребро мамонта и так далее. Все они были ранее обнаружены в Тайтурке и Мальте.

Также на празднике была развернута ярмарка – почти вся продававшаяся здесь сувенирная продукция имела отношение либо к Усольскому району, либо к мамонтам. Кроме того, на организованных здесь же мастер-классах гости, прежде всего – дети – могли сами сделать себе сувениры под руководством мастеров – из глины, бумаги и других материалов. Также в рамках ярмарки можно было продегустировать минеральную воду из мальтинских источников и продукцию местных производителей.

Также была организована фотозона, где можно было запечатлеться в доисторическом пейзаже в компании первобытных людей. Для детей работала игровая площадка, главной темой представлений и конкурсов на которой также стали древние люди и мамонты.

Тем временем на расположенном неподалеку озере состоялись соревнования по весельной гребле. В азартных состязаниях приняли участие девять команд – каждая по три человека. Победителем стала команда Тельма-1.

На главной сцене праздника состоялся концерт и театрализованное представление, рассказывающее об истории этого края – от времен мамонтов и древних людей, появления на этих землях бурят, затем – русских и, наконец, того момента, когда в 1920-х годах в Мальте впервые обнаружили останки мамонта.

По предварительным оценкам, в празднике приняли участие свыше двух тысяч человек. Представитель агентства по туризму Иркутской области Ирина Томсон отметила, что такое событийное мероприятие будет способствовать развитию туризма в районе, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест. День мамонта планируется сделать ежегодным.

Елена Петрова, Телеинформ, фото автора

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске