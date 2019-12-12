Дети-сироты получили вязаные вещи в подарок от пенсионерок-рукодельниц из Иркутска

Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Завершилась акция «Нити добра», которую совместно с советом ветеранов Свердловского округа Иркутска проводит Благотворительный фонд имени Юрия Тена. Варежки, шапки, носки, шерстяные жилеты и другие теплые вещи подарили пенсионеры воспитанникам детских домов города.

Впервые благотворительный фонд имени Юрия Тена запустил проект «Нити добра» в 2016 году по случаю своего 20-летия. Тогда более ста детей получили от ветеранов вязаные вещи ручной работы. В этот раз фонд приобрел и передал пенсионерам более тысячи мотков пряжи. Из нее рукодельницы связали для детей теплые вещи, сообщает пресс-служба благотворительного фонда имени Юрия Тена.

– Мы решили не просто подарить вещи, связанные своими руками, а приготовить для ребятишек целое представление, – говорит Лариса Зимина, – в нашем совете ветеранов очень много творческих людей, которые не только умеют вязать. Поэтому мы подготовили концерт, на котором сыграли сказку, а затем вместе с детьми пели песни и читали стихи.

– Видно, с какой неподдельной радостью ветераны общаются с детьми. И для тех, и для других такие встречи очень нужны. Ведь главная идея акции «Нити добра»: подарить тепло, как в прямом, так и в переносном смысле, тем, кому этого тепла больше всего не хватает: детям, оставшимся без попечения родителей, – рассказывает исполнительный директор благотворительного фонда имени Юрия Тена Вера Гашова.

Шапки, варежки, носки, шарфы – теперь эти нарядные вещи будут греть воспитанников домов-интернатов №1, 2, 3, а также центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.