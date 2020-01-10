Достойно Голливуда: чем запомнится 2019 год в Иркутской области? Рейтинг событий от Телеинформа

Иркутская область, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Жизнь в Иркутской области – это череда интереснейших сюжетов: порой забавных, позитивных и добрых, нередко драматичных и полных страстей, а иногда и по-настоящему трагических.

Вступая в новый год, уместно вспомнить о том, что из этого водоворота событий останется если не в истории, то в памяти. Не претендуя на глубину и всеохватность, мы предлагаем взглянуть на событийный ряд 2019 года под неожиданным углом. Редакция Телеинформа предлагает свой несерьезный рейтинг событий в несколько необычном жанрово-кинематографическом формате. Что из случившегося … достойно Голливуда?

Политический сериал

Как известно, бесконечно можно смотреть на огонь, воду и на то, как борются друг с другом группы влияния в Иркутской области. Этому локально-местечковому варианту «Игры престолов» не один десяток лет, и конца ему не видно. Вспомним основные сюжеты этого «сериала» в 2019 году.

Год начался с истории о том, как губернатор Сергей Левченко охотился на медведя (по версии его пресс-службы – шатуна, спрятавшегося в берлоге). Залп федеральных ТВ-каналов ознаменовал начало масштабных боевых действий в отношении иркутского губернатора и его окружения. Окружение ответило ответным огнем – на защиту красного губернатора встала вся КПРФ во главе с Зюгановым. Кто так упорно боролся с Левченко, так и осталось загадкой. По версии самого губернатора – это были черные лесорубы. Окружение главы региона привычно намекало на «Единую Россию». Наблюдатели «грешили» на «злокозненную АПэшечку» и заинтересованных олигархов. Как бы там ни было, к концу года, после многочисленных скандальных историй о коррупции, сибаритстве и бездействии при тушении пожаров и спасении на воде, Сергею Левченко сделали предложение, от которого он не смог отказаться. В Иркутской области в очередной раз сменился губернатор. Спасать регион прислали замминистра МЧС Игоря Кобзева.

Другим сюжетом сериала стали муниципальные выборы в Иркутской области, в том числе, в думу Иркутска. Результат оказался местами неожиданным: в Усть-Илимске, например, в борьбе за кресло мэра победила молодая домохозяйка Анна Щекина, которую всерьез никто не рассматривал. Сюрпризы преподнесла и дума Иркутска: мало того, что состав ее оказался как никогда пестрым, так еще и в спикеры выбрали не ожидаемого Евгения Стекачева, а начинающего политика из стана строителей Дмитрия Ружникова.

Весь год звучала тема возвращения прямых выборов мэра Иркутска. Что характерно: все заинтересованные стороны неоднократно и публично заявляли о своей приверженности прямым выборам, однако, Заксобрание приняло еще менее демократичный вариант избрания главы города, чем был до этого, а губернатор Левченко оперативно его подписал. Все свершилось так стремительно, что общественность не успела опомниться. Таким образом, в 2020 году мэра Иркутска будет выбирать снова дума, но уже из тех кандидатур, которые будут предложены специально созданной комиссией. Как она будет формироваться – пока не понятно. Между тем, срок полномочий действующего мэра истекает через два с половиной месяца.

Мини-сюжетом, кстати, весьма эмоциональным, стала история о принятии бюджета города Иркутска. Неожиданно рутинная, в общем, процедура согласования финансового документа обрела полыхающе-пламенный политический окрас: гордума отказалась утверждать бюджет, предложенный мэрией, пока не будут учтены депутатские поправки (к слову, не принципиальные). Мэрия не сочла возможным перекраивать уже сверстанный документ. Бодания длились весь декабрь. Точку в споре, буквально накануне Нового года, поставил врио губернатора Игорь Кобзев. Что уж он сказал упрямцам – неизвестно, но бюджет был принят в варианте мэрии.

Фильм-катастрофа

Иркутская область, увы, богата на катастрофы как природного, так и техногенного характера. В первую очередь, конечно, на ум приходит нынешнее летнее наводнение. Нижнеудинск, Тулун, Тайшетский, Чунский, Черемховский, Слюдянский районы. Целый месяц вся страна и мир с напряжением следили за развитием сюжета. Тысячи людей остались без жилья, многие до сих пор остаются в пунктах временного размещения.

Почти одновременно с этим сотни людей стали жертвами лесных пожаров. Тайга в Иркутской области горит ежегодно, но в 2019 году площади возгораний были беспрецедентными. И всё потому, что огонь бушевал в труднодоступных местностях, его не тушили, объясняя это тем, что экономически нецелесообразно это делать. Меж тем, жители северных территорий задыхались от едкого дыма.

Серьезных техногенных аварий в Иркутской области, тьфу-тьфу, в 2019 году не случилось, но регион на грани. С одной стороны тонны отходов БЦБК грозят хлынуть в Байкал, если ничего дальше не делать. С другой стороны, всё больше опасений вызывает промплощадка «Усольехимпрома», где хранятся опасные токсичные вещества. Юг Иркутской области в прямом смысле сидит на «экологической мине» замедленного действия. Страшно представить, что будет, если она рванёт.

Криминальная драма

Криминальная хроника в Иркутской области кажется нескончаемой. Убийства, мошенничества, жуткие ДТП – ежедневно в новостные ленты попадают страшные события. В 2019 году иркутяне пристально следили за делом бармена Виктора Авдулова, который, будучи в состоянии наркотического опьянения, сбил насмерть 17-летнего юношу. Автоавария произошла прямо на пешеходном переходе. Парень, который попал под колёса, скончался на месте. В числе первых, кто увидел тело, оказался его собственный отец.

Отметилась Иркутская область и громким арестом. Наручники защёлкнулись на запястьях министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий при организации сплошных санитарных рубок в заказнике «Туколонь». Уничтожение леса в заповедной территории остановили, а ниточки «лесных дел» до сих пор вьются.

Конец года едва не обернулся трагедией для семьи девятилетней иркутянки, на которую напал педофил. Мужчина затащил девочку в свою машину и не хочется представлять, чем бы это всё закончилось, если бы рядом не оказался десятиклассник, который забил тревогу. Подросток обратился к 28-летнему парню за помощью. Благодаря им преступник отпустил девочку, а полицейские – опять же благодаря помощи героев – задержали его в тот же день.

Триллер

Почти весь уходящий год для Иркутской области был остросюжетным триллером, преимущественно – политическим. Хотя начался он еще в предыдущем году, а завершится – в 2020 году. Жителей региона постоянно держал в напряжении вопрос – снимут ли губернатора досрочно, и если да – то когда. Слухи об отставке регулярно возобновлялись, словно шаги за дверью, из-за которой должна прийти опасность. Однако развязка произошла неожиданно – когда «ничто не предвещало». Впрочем, это оказалось концом не фильма, а лишь очередной серии с надписью «to be continued»… И продолжения, в котором станут известны имена нового губернатора и сити-менеджера областного центра регион ждет, затаив дыхание…

Односерийным остросюжетным фильмом, уложившимся в относительно короткий срок, стала история так и не случившегося завода по розливу воды в Култуке. Мирные планы по реализации проекта, включенного в число приоритетных инвестиционных, внезапно сочли разрушительными по отношению к экосистеме Байкала. Начиналось все с протестов и митингов, потом подключилась прокуратура, а точку в деле поставил суд в нескольких инстанциях. И по завершении всего процесса местные жители внезапно задались вопросом – а, может, завод, все же стоило построить?

Еще один остросюжетный сериал, длившийся довольно долго, в уходящем году завершился. Суд поставил точку в так называемом «деле Копылова-Красноштанова», которое незаметно трансформировалось в просто «дело Копылова», переквалифицировав второго фигуранта то ли в свидетели, то ли вовсе в случайно мимо проходившего. В результате Алексей Красноштанов остался в Госдуме, Сергей Копылов – за решеткой, а суды разных инстанций проявили потрясающее единодушие.

Роуд-муви

Из Иркутска 25 февраля 2019 года стартовала экспедиция к самой северной точке Чукотки. Группа российских автопутешественников из разных городов страны отправилась покорять Север. В пути они провели целый месяц, проехав из Иркутска через остров Ольхон, города Северобайкальск, Усть-Кут, Мирный, полюс холода Оймякон, зимник «Арктика» до мыса Шелагский на Чукотке и его полярной станции «Туманная». Покорители Севера преодолели 10 тысяч километров и вошли в книги рекордов России и Европы как единственные путешественники, добравшиеся до «Туманной» на легковом автомобиле зимой.

Весной в Иркутске прошел книжный фестиваль «Книгамарт», одной из тем которого стали путешествия и великие первооткрыватели. Посетители мероприятия не только погрузились в историю экспедиций и грандиозных открытий, но и познакомились с современниками, которые, бросив рутину, отправляются на поиски приключений. Писатель и путешественник Эрик Бутаков рассказал, как он бросил успешную карьеру замначальника областного Росимущества и сначала за 73 дня обошел Байкал, потом отправился искать исток реки Лена и едва не поплатился жизнью за вторжение в святые места. Путешественник и альпинист Владислав Лачкарев рассказал, как к 42 годам покорил семь вершин, семь вулканов и побывал на двух полюсах. Иркутянин – второй в России, который смог покорить все самые высокие и опасные склоны. В январе 2019 года Владислав Лачкарев взошел на гору Сидли, до вершины которой доходили всего пару раз за всю историю человечества.

В последние годы все активнее развивается медицинский туризм. Иркутяне и жители области, например, с этой целью посещают Южную Корею, где можно получить высокотехнологичную помощь и не только поправить здоровье, но и получить самые современные бьюти-услуги. Корреспондент Телеинформа побывала в Инчхоне – третьем по величине городе страны и посмотрела, какие медицинские услуги предлагают россиянам корейцы.

Фантастика

Иркутская область медленно, но верно приближается к технологиям, о которых раньше говорили только в фантастических произведениях. Одна из них – это переработка отходов. Так, например, корреспондент Телеинформа побывал на острове Ольхон, где сейчас развивается эколаборатория. Там из стекла и пластика – мусора, оставленного туристами на берегах Байкала, – производят различные предметы интерьера. Кроме того, ученые ИГУ сейчас участвуют в международном проекте, где исследователи из разных стран выделяют такие штаммы бактерий, которые выступают катализаторами и повышают эффективность работы биотопливных элементов. К примеру, одна «растительно-микробная батарейка», работающая на биомассе элодеи, позволяет светодиоду работать без перерыва две недели.

Некоторые находки иркутских ученых сравнимы с открытием новой звезды. Сотрудники ИРНИТУ, например, обнаружили на границе Якутии и Иркутской области не что-нибудь, а новый минерал, который назвали фторкарлтонитом. Камень имеет удивительно красивую окраску из разных оттенков голубого цвета и может использоваться в ювелирном искусстве. Его обнаружили в чароитовой породе, и, кстати, поскольку он очень редок, то с легкостью способен завоевать популярность как среди ювелиров и камнерезов, так и среди ценителей украшений и коллекционеров редких минералов.

А теперь – о настоящих звездах. В соседней Бурятии, в этом году «переехавшей» в Дальневосточный федеральный округ, реализуется масштабный проект по изучению Солнца. В урочище Бадары, что в Тункинской долине, находится уникальная установка – Сибирский солнечный радиотелескоп. Недавно там началась большая стройка – имеющиеся здания и инструменты обновляют. Корреспондент Телеинформа съездил туда, чтобы своими глазами увидеть стройные ряды гигантских антенн-«тарелок» и узнать, зачем понадобилось удвоить их количество.

Приключения

Кто из нас не мечтал хотя бы в детстве отыскать старинный клад? А, между тем, это вполне реально, хоть и сопряжено с определенными трудностями. Впрочем, Лару Крофт изображать не придется, а вот терпением стоит запастись. Оно пригодится и при просеивании тонн хлама в поисках чего-то ценного, и при разговорах с сельскими жителями, которым почему-то не всегда нравятся люди с металлоискателями, шныряющие возле их домов. По крайней мере, так утверждает иркутский кладоискатель Рудольф Кавчик.

Впрочем, в поисках острых ощущений и за бесценным опытом можно пойти в спелеологи. Они уже который год изучают в Жигаловском районе длиннейшую пещеру России – Ботовскую. Сейчас ее протяженность официально составляет 69 километров 523 метра – исследователи продвинулись вглубь и картографировали еще 235 метров. В 2019 году спелеологи обнаружили в пещере останки еще пяти ископаемых ботовских медведей – общее количество их скелетов уже перевалило за 50 – и при этом впервые были обнаружены останки медведицы с медвежатами.

Однако если жителям Иркутской области требуется куда-то ездить, чтобы пережить какие-то приключения, то москвичам порой достаточно просто прилететь в Иркутск, как, например, известному блогеру и урбанисту Илье Варламову. Он побывал в столице Приангарья в октябре, а впечатлений набрал аж на несколько видеороликов. Одно из видео он посвятил ситуации, которая творится на берегу озера Байкал. Во втором раскритиковал Иркутск, а в третьем, по заветам Штирлица, похвалил – ведь запоминается, как известно, последняя фраза.

Мелодрама

В преимущественно серьезном новостном потоке 2019 года нашли место и темы лирические, любовно-драматические. Этот жанр особенно популярен в социальных сетях, а потому именно там и обсуждались и два громких развода в творческих парах, и книга супруги губернатора Сергея Левченко.

Первые два сюжета оказались схожими и в целом, банальными: мужчины покинули свои семьи ради более молодых подруг. Сюжет с книгой – более необычен. В новейшей истории России среди губернаторских жен ранее никто не отваживался издавать в печатном виде историю своей семейной жизни при живом-то муже. Но Иркутская область часто идет впереди планеты всей. А потому не удивительно, что книга «Замужем за губернатором Иркутской области» появилась именно у нас. Недели две иркутские остряки упражнялись в шутках на эту тему, а журналисты удивлялись изощренности коммунистических пиар-ходов и лиричности слога супруги губернатора Натальи Левченко.

Фэнтези

Были у нас и сюжеты откровенно фэнтезийные, с духовно-мистическими мотивами, настолько экзотичные, что прогремели на всю страну (и за ее пределами). Так, много шума наделала история с жертвоприношением пяти верблюдов шаманами в Ангарске. Напомним, сожжение животных записали на видео и выложили на YouTube. Обряд, называемый «Жэн тэнгэри яба», провели впервые в истории современной России. В описании к видео сказано, что он «беспрецедентный по своей силе, масштабу и значению и направлен на укрепление России и ее народов». Правоохранительные органы после шумихи в федеральных и мировых СМИ, обратили внимание на эту историю. Шаманы были оштрафованы на 3 тысячи рублей.

Не менее резонансной стала эпопея шамана Александра Габышева, объявившего поход на действующего президента. Якутский шаман отправился пешком в Москву, «чтобы свергнуть Путина». Однако, был задержан в 20 км от границы Иркутской области.

Габышева завернули обратно после процедуры освидетельствования у психиатров. По этому поводу свое возмущение высказали правозащитники и западные СМИ. У шамана появилась группа поддержки, которая сопровождала его на тернистом пути в Москву и объявила, что продолжит акцию.

Комедия

Закончим на радостной ноте. Каким бы сложным и тяжелым во многих смыслах ни выдался год для Иркутской области, даже в самые страшные минуты в новостном потоке находилось место веселым событиям.

Так уж повелось, что чаще всего человек улыбается, глядя на животных. А те и не подводят. Вот, например, в Иркутском зоопарке – он же бывшая Иркутская зоогалерея – минувшим летом появилась необычная семья. В зверинце сдружились трехнедельный енот и щенок пти-брабансона. Такие, на первый взгляд, не похожие животные вскоре нахватались друг у друга повадок, и теперь этих друзей водой не разольешь. Товарищам отвели в зоопарке отдельный вольер.

Еще одно животное насмешило жителей Приангарья самим фактом своего появления в определенном месте. А всего-то навсего северный олень пришел к зданию военкомата в Братске – пришел, увидел, и ушел, как говорится. Когда на необычный вызов приехала полиция, зверя там уже не было. Зато на память осталось видео, записанное смекалистыми братчанами.

«Человека-Паука» животным, конечно, не назовешь. Однако его видели минувшим летом в Иркутске. Супергерой смело бегал по крышам в самом центре города. Вероятнее всего, это один из иркутян готовился к костюмированному параду, традиционно проходящему в областном центре в начале июня. Но на секунду все же сердце замирает – вдруг этому городу тоже нужен герой?