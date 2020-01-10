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10.01.2020

Достойно Голливуда: чем запомнится 2019 год в Иркутской области? Рейтинг событий от Телеинформа

Иркутская область, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Жизнь в Иркутской области – это череда интереснейших сюжетов: порой забавных, позитивных и добрых, нередко драматичных и полных страстей, а иногда и по-настоящему трагических.

Вступая в новый год, уместно вспомнить о том, что из этого водоворота событий останется если не в истории, то в памяти. Не претендуя на глубину и всеохватность, мы предлагаем взглянуть на событийный ряд 2019 года под неожиданным углом. Редакция Телеинформа предлагает свой несерьезный рейтинг событий в несколько необычном жанрово-кинематографическом формате. Что из случившегося … достойно Голливуда?

Политический сериал

Как известно, бесконечно можно смотреть на огонь, воду и на то, как борются друг с другом группы влияния в Иркутской области. Этому локально-местечковому варианту «Игры престолов» не один десяток лет, и конца ему не видно. Вспомним основные сюжеты этого «сериала» в 2019 году.

Год начался с истории о том, как губернатор Сергей Левченко охотился на медведя (по версии его пресс-службы – шатуна, спрятавшегося в берлоге). Залп федеральных ТВ-каналов ознаменовал начало масштабных боевых действий в отношении иркутского губернатора и его окружения. Окружение ответило ответным огнем – на защиту красного губернатора встала вся КПРФ во главе с Зюгановым. Кто так упорно боролся с Левченко, так и осталось загадкой. По версии самого губернатора – это были черные лесорубы. Окружение главы региона привычно намекало на «Единую Россию». Наблюдатели «грешили» на «злокозненную АПэшечку» и заинтересованных олигархов. Как бы там ни было, к концу года, после многочисленных скандальных историй о коррупции, сибаритстве и бездействии при тушении пожаров и спасении на воде, Сергею Левченко сделали предложение, от которого он не смог отказаться. В Иркутской области в очередной раз сменился губернатор. Спасать регион прислали замминистра МЧС Игоря Кобзева.

Другим сюжетом сериала стали муниципальные выборы в Иркутской области, в том числе, в думу Иркутска. Результат оказался местами неожиданным: в Усть-Илимске, например, в борьбе за кресло мэра победила молодая домохозяйка Анна Щекина, которую всерьез никто не рассматривал. Сюрпризы преподнесла и дума Иркутска: мало того, что состав ее оказался как никогда пестрым, так еще и в спикеры выбрали не ожидаемого Евгения Стекачева, а начинающего политика из стана строителей Дмитрия Ружникова.

Весь год звучала тема возвращения прямых выборов мэра Иркутска. Что характерно: все заинтересованные стороны неоднократно и публично заявляли о своей приверженности прямым выборам, однако, Заксобрание приняло еще менее демократичный вариант избрания главы города, чем был до этого, а губернатор Левченко оперативно его подписал. Все свершилось так стремительно, что общественность не успела опомниться. Таким образом, в 2020 году мэра Иркутска будет выбирать снова дума, но уже из тех кандидатур, которые будут предложены специально созданной комиссией. Как она будет формироваться – пока не понятно. Между тем, срок полномочий действующего мэра истекает через два с половиной месяца.

Мини-сюжетом, кстати, весьма эмоциональным, стала история о принятии бюджета города Иркутска. Неожиданно рутинная, в общем, процедура согласования финансового документа обрела полыхающе-пламенный политический окрас: гордума отказалась утверждать бюджет, предложенный мэрией, пока не будут учтены депутатские поправки (к слову, не принципиальные). Мэрия не сочла возможным перекраивать уже сверстанный документ. Бодания длились весь декабрь. Точку в споре, буквально накануне Нового года, поставил врио губернатора Игорь Кобзев. Что уж он сказал упрямцам – неизвестно, но бюджет был принят в варианте мэрии.

Фильм-катастрофа

Иркутская область, увы, богата на катастрофы как природного, так и техногенного характера. В первую очередь, конечно, на ум приходит нынешнее летнее наводнение. Нижнеудинск, Тулун, Тайшетский, Чунский, Черемховский, Слюдянский районы. Целый месяц вся страна и мир с напряжением следили за развитием сюжета. Тысячи людей остались без жилья, многие до сих пор остаются в пунктах временного размещения.

Почти одновременно с этим сотни людей стали жертвами лесных пожаров. Тайга в Иркутской области горит ежегодно, но в 2019 году площади возгораний были беспрецедентными. И всё потому, что огонь бушевал в труднодоступных местностях, его не тушили, объясняя это тем, что экономически нецелесообразно это делать. Меж тем, жители северных территорий задыхались от едкого дыма.

Серьезных техногенных аварий в Иркутской области, тьфу-тьфу, в 2019 году не случилось, но регион на грани. С одной стороны тонны отходов БЦБК грозят хлынуть в Байкал, если ничего дальше не делать. С другой стороны, всё больше опасений вызывает промплощадка «Усольехимпрома», где хранятся опасные токсичные вещества. Юг Иркутской области в прямом смысле сидит на «экологической мине» замедленного действия. Страшно представить, что будет, если она рванёт.

Криминальная драма

Криминальная хроника в Иркутской области кажется нескончаемой. Убийства, мошенничества, жуткие ДТП – ежедневно в новостные ленты попадают страшные события. В 2019 году иркутяне пристально следили за делом бармена Виктора Авдулова, который, будучи в состоянии наркотического опьянения, сбил насмерть 17-летнего юношу. Автоавария произошла прямо на пешеходном переходе. Парень, который попал под колёса, скончался на месте. В числе первых, кто увидел тело, оказался его собственный отец.

Отметилась Иркутская область и громким арестом. Наручники защёлкнулись на запястьях министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий при организации сплошных санитарных рубок в заказнике «Туколонь». Уничтожение леса в заповедной территории остановили, а ниточки «лесных дел» до сих пор вьются.

Конец года едва не обернулся трагедией для семьи девятилетней иркутянки, на которую напал педофил. Мужчина затащил девочку в свою машину и не хочется представлять, чем бы это всё закончилось, если бы рядом не оказался десятиклассник, который забил тревогу. Подросток обратился к 28-летнему парню за помощью. Благодаря им преступник отпустил девочку, а полицейские – опять же благодаря помощи героев – задержали его в тот же день.

Триллер

Почти весь уходящий год для Иркутской области был остросюжетным триллером, преимущественно – политическим. Хотя начался он еще в предыдущем году, а завершится – в 2020 году. Жителей региона постоянно держал в напряжении вопрос – снимут ли губернатора досрочно, и если да – то когда. Слухи об отставке регулярно возобновлялись, словно шаги за дверью, из-за которой должна прийти опасность. Однако развязка произошла неожиданно – когда «ничто не предвещало». Впрочем, это оказалось концом не фильма, а лишь очередной серии с надписью «to be continued»… И продолжения, в котором станут известны имена нового губернатора и сити-менеджера областного центра регион ждет, затаив дыхание…

Односерийным остросюжетным фильмом, уложившимся в относительно короткий срок, стала история так и не случившегося завода по розливу воды в Култуке. Мирные планы по реализации проекта, включенного в число приоритетных инвестиционных, внезапно сочли разрушительными по отношению к экосистеме Байкала. Начиналось все с протестов и митингов, потом подключилась прокуратура, а точку в деле поставил суд в нескольких инстанциях. И по завершении всего процесса местные жители внезапно задались вопросом – а, может, завод, все же стоило построить?

Еще один остросюжетный сериал, длившийся довольно долго, в уходящем году завершился. Суд поставил точку в так называемом «деле Копылова-Красноштанова», которое незаметно трансформировалось в просто «дело Копылова», переквалифицировав второго фигуранта то ли в свидетели, то ли вовсе в случайно мимо проходившего. В результате Алексей Красноштанов остался в Госдуме, Сергей Копылов – за решеткой, а суды разных инстанций проявили потрясающее единодушие.

Роуд-муви

Из Иркутска 25 февраля 2019 года стартовала экспедиция к самой северной точке Чукотки. Группа российских автопутешественников из разных городов страны отправилась покорять Север. В пути они провели целый месяц, проехав из Иркутска через остров Ольхон, города Северобайкальск, Усть-Кут, Мирный, полюс холода Оймякон, зимник «Арктика» до мыса Шелагский на Чукотке и его полярной станции «Туманная». Покорители Севера преодолели 10 тысяч километров и вошли в книги рекордов России и Европы как единственные путешественники, добравшиеся до «Туманной» на легковом автомобиле зимой.

Весной в Иркутске прошел книжный фестиваль «Книгамарт», одной из тем которого стали путешествия и великие первооткрыватели. Посетители мероприятия не только погрузились в историю экспедиций и грандиозных открытий, но и познакомились с современниками, которые, бросив рутину, отправляются на поиски приключений. Писатель и путешественник Эрик Бутаков рассказал, как он бросил успешную карьеру замначальника областного Росимущества и сначала за 73 дня обошел Байкал, потом отправился искать исток реки Лена и едва не поплатился жизнью за вторжение в святые места. Путешественник и альпинист Владислав Лачкарев рассказал, как к 42 годам покорил семь вершин, семь вулканов и побывал на двух полюсах. Иркутянин – второй в России, который смог покорить все самые высокие и опасные склоны. В январе 2019 года Владислав Лачкарев взошел на гору Сидли, до вершины которой доходили всего пару раз за всю историю человечества.

В последние годы все активнее развивается медицинский туризм. Иркутяне и жители области, например, с этой целью посещают Южную Корею, где можно получить высокотехнологичную помощь и не только поправить здоровье, но и получить самые современные бьюти-услуги. Корреспондент Телеинформа побывала в Инчхоне – третьем по величине городе страны и посмотрела, какие медицинские услуги предлагают россиянам корейцы.

Фантастика

Иркутская область медленно, но верно приближается к технологиям, о которых раньше говорили только в фантастических произведениях. Одна из них – это переработка отходов. Так, например, корреспондент Телеинформа побывал на острове Ольхон, где сейчас развивается эколаборатория. Там из стекла и пластика – мусора, оставленного туристами на берегах Байкала, – производят различные предметы интерьера. Кроме того, ученые ИГУ сейчас участвуют в международном проекте, где исследователи из разных стран выделяют такие штаммы бактерий, которые выступают катализаторами и повышают эффективность работы биотопливных элементов. К примеру, одна «растительно-микробная батарейка», работающая на биомассе элодеи, позволяет светодиоду работать без перерыва две недели.

Некоторые находки иркутских ученых сравнимы с открытием новой звезды. Сотрудники ИРНИТУ, например, обнаружили на границе Якутии и Иркутской области не что-нибудь, а новый минерал, который назвали фторкарлтонитом. Камень имеет удивительно красивую окраску из разных оттенков голубого цвета и может использоваться в ювелирном искусстве. Его обнаружили в чароитовой породе, и, кстати, поскольку он очень редок, то с легкостью способен завоевать популярность как среди ювелиров и камнерезов, так и среди ценителей украшений и коллекционеров редких минералов.

А теперь – о настоящих звездах. В соседней Бурятии, в этом году «переехавшей» в Дальневосточный федеральный округ, реализуется масштабный проект по изучению Солнца. В урочище Бадары, что в Тункинской долине, находится уникальная установка – Сибирский солнечный радиотелескоп. Недавно там началась большая стройка – имеющиеся здания и инструменты обновляют. Корреспондент Телеинформа съездил туда, чтобы своими глазами увидеть стройные ряды гигантских антенн-«тарелок» и узнать, зачем понадобилось удвоить их количество.

Приключения

Кто из нас не мечтал хотя бы в детстве отыскать старинный клад? А, между тем, это вполне реально, хоть и сопряжено с определенными трудностями. Впрочем, Лару Крофт изображать не придется, а вот терпением стоит запастись. Оно пригодится и при просеивании тонн хлама в поисках чего-то ценного, и при разговорах с сельскими жителями, которым почему-то не всегда нравятся люди с металлоискателями, шныряющие возле их домов. По крайней мере, так утверждает иркутский кладоискатель Рудольф Кавчик.

Впрочем, в поисках острых ощущений и за бесценным опытом можно пойти в спелеологи. Они уже который год изучают в Жигаловском районе длиннейшую пещеру России – Ботовскую. Сейчас ее протяженность официально составляет 69 километров 523 метра – исследователи продвинулись вглубь и картографировали еще 235 метров. В 2019 году спелеологи обнаружили в пещере останки еще пяти ископаемых ботовских медведей – общее количество их скелетов уже перевалило за 50 – и при этом впервые были обнаружены останки медведицы с медвежатами.

Однако если жителям Иркутской области требуется куда-то ездить, чтобы пережить какие-то приключения, то москвичам порой достаточно просто прилететь в Иркутск, как, например, известному блогеру и урбанисту Илье Варламову. Он побывал в столице Приангарья в октябре, а впечатлений набрал аж на несколько видеороликов. Одно из видео он посвятил ситуации, которая творится на берегу озера Байкал. Во втором раскритиковал Иркутск, а в третьем, по заветам Штирлица, похвалил – ведь запоминается, как известно, последняя фраза.

Мелодрама

В преимущественно серьезном новостном потоке 2019 года нашли место и темы лирические, любовно-драматические. Этот жанр особенно популярен в социальных сетях, а потому именно там и обсуждались и два громких развода в творческих парах, и книга супруги губернатора Сергея Левченко.

Первые два сюжета оказались схожими и в целом, банальными: мужчины покинули свои семьи ради более молодых подруг. Сюжет с книгой – более необычен. В новейшей истории России среди губернаторских жен ранее никто не отваживался издавать в печатном виде историю своей семейной жизни при живом-то муже. Но Иркутская область часто идет впереди планеты всей. А потому не удивительно, что книга «Замужем за губернатором Иркутской области» появилась именно у нас. Недели две иркутские остряки упражнялись в шутках на эту тему, а журналисты удивлялись изощренности коммунистических пиар-ходов и лиричности слога супруги губернатора Натальи Левченко.

Фэнтези

Были у нас и сюжеты откровенно фэнтезийные, с духовно-мистическими мотивами, настолько экзотичные, что прогремели на всю страну (и за ее пределами). Так, много шума наделала история с жертвоприношением пяти верблюдов шаманами в Ангарске. Напомним, сожжение животных записали на видео и выложили на YouTube. Обряд, называемый «Жэн тэнгэри яба», провели впервые в истории современной России. В описании к видео сказано, что он «беспрецедентный по своей силе, масштабу и значению и направлен на укрепление России и ее народов». Правоохранительные органы после шумихи в федеральных и мировых СМИ, обратили внимание на эту историю. Шаманы были оштрафованы на 3 тысячи рублей.

Не менее резонансной стала эпопея шамана Александра Габышева, объявившего поход на действующего президента. Якутский шаман отправился пешком в Москву, «чтобы свергнуть Путина». Однако, был задержан в 20 км от границы Иркутской области.

Габышева завернули обратно после процедуры освидетельствования у психиатров. По этому поводу свое возмущение высказали правозащитники и западные СМИ. У шамана появилась группа поддержки, которая сопровождала его на тернистом пути в Москву и объявила, что продолжит акцию.

Комедия

Закончим на радостной ноте. Каким бы сложным и тяжелым во многих смыслах ни выдался год для Иркутской области, даже в самые страшные минуты в новостном потоке находилось место веселым событиям.

Так уж повелось, что чаще всего человек улыбается, глядя на животных. А те и не подводят. Вот, например, в Иркутском зоопарке – он же бывшая Иркутская зоогалерея – минувшим летом появилась необычная семья. В зверинце сдружились трехнедельный енот и щенок пти-брабансона. Такие, на первый взгляд, не похожие животные вскоре нахватались друг у друга повадок, и теперь этих друзей водой не разольешь. Товарищам отвели в зоопарке отдельный вольер.

Еще одно животное насмешило жителей Приангарья самим фактом своего появления в определенном месте. А всего-то навсего северный олень пришел к зданию военкомата в Братске – пришел, увидел, и ушел, как говорится. Когда на необычный вызов приехала полиция, зверя там уже не было. Зато на память осталось видео, записанное смекалистыми братчанами.

«Человека-Паука» животным, конечно, не назовешь. Однако его видели минувшим летом в Иркутске. Супергерой смело бегал по крышам в самом центре города. Вероятнее всего, это один из иркутян готовился к костюмированному параду, традиционно проходящему в областном центре в начале июня. Но на секунду все же сердце замирает – вдруг этому городу тоже нужен герой?

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Российская Федерация, 5.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Почти полгода провел в реабилитационном центре Егор Холявин, получивший известность благодаря участию в популярном телевизионном проекте «Дом-2». Он прошел глубокий курс лечения от наркотической зависимости, заплатив за возвращение к нормальной жизни около 500 тысяч рублей.
Особенности букмекерских контор Беларуси04.01.2020
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Беларусь, 4.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Букмекерские конторы в Беларуси постоянно развивались и улучшали свои возможности. Теперь они вполне соответствуют европейскому уровню и стали яркими представителями игорной индустрии страны.
Между Китаем и Сочи теперь будет прямое авиасообщение04.01.2020
2020-01-04-19-36-06
Интернет, 4.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Онлайн-казино становятся всё более и более доступными во всём мире. Чтобы окунуться в атмосферу настоящего казино понадобится только компьютер или смартфон с относительно стабильным сигналом интернета. Посетив Вулкан игровой клуб, пользователи смогут выбрать для себя самый увлекательный игровой автомат, согласно собственным предпочтениям. На сайте представлено огромное количество разных слотов от лучших производителей. Все они тщательно проверяются перед загрузкой и отличаются высокой отдачей.
Гидрометцентр: в Сибири вновь аномально тепло04.01.2020
СФО, 4.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Россию вновь накрыло аномально теплой погодой – наиболее заметные отклонения в Сибири и Якутии.
В первой клинической больнице Иркутска сменился главврач04.01.2020
Иркутск, 4.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Исполняющим обязанности главного врача первой Иркутской клинической больницы стала Любовь Лялина.
В России с 1 января действуют новые критерии установления инвалидности02.01.2020
Интернет, 2.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В России с 1 января 2020 года действуют новые критерии установления инвалидности детям и взрослым. Об этом сообщают argumenti.ru.
В России вступили в силу новые правила содержания животных01.01.2020
Интернет, 1.01.20 (ИА «Телеинформ»), - С 1 января в России вступили в силу новые правила госнадзора за обращением с животными. Данные дополнения приняты к уже действующим положениям соответствующего закона. Об этом сообщают argumenti.ru.
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