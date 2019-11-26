Эдуард Дикунов: обращение губернатора прекратит приватизацию иркутского ипподрома

Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Фонд общественного контроля «В поле зрения» предложил губернатору Иркутской области вмешаться в ситуацию с продажей иркутской заводской конюшни с ипподромом. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Напомним, социальный объект регионального значения включен в план приватизации, и аукцион по продаже акций иркутского ипподрома назначен на 19 декабря 2019 года. Условия торгов не подразумевают сохранения профиля объекта.

– Глава региона может обратиться к председателю правительства РФ и в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом с просьбой передать иркутскую заводскую конюшню с ипподром в собственность Иркутской области, а до момента вынесения решения приостановить торги. Государство не имеет права уходить из социальной сферы, а ипподром выполняет важные социальные функции, – прокомментировал руководитель фонда Эдуард Дикунов.

Сегодня ипподром по-прежнему сохраняет роль главной спортивно-зрелищной площадки Восточной Сибири, здесь проходят масштабные социально-значимые мероприятия. Кроме того, иркутская заводская конюшня занимается разведением племенных лошадей, а также оценивает качество племенных животных, способствуя, таким образом, развитию коневодческой отрасли в регионе.

На ипподроме обучается верховой езде более 500 детей, а также бесплатно занимаются дети-инвалиды, для которых иппотерапия зачастую является одним из самых эффективных и доступных методов реабилитации.

Сохранение предприятия полностью отвечает интересам жителей города и всей Иркутской области.

– Необходимо предотвратить продажу Иркутской заводской конюшни с ипподромом и сделать все, чтобы данный объект сохранил свой профиль, функции и статус, – подчеркнул Эдуард Дикунов. – В случае, если никаких мер по решению этого вопроса со стороны губернатора не последует, фонд «В поле зрения» намерен обратиться в суд с требованием отменить приватизацию важнейшего объекта социальной инфраструктуры и защитить интересы жителей города и всей Иркутской области.