Эксперты – о распространённых причинах инвалидности в Иркутской области и нововведениях

Иркутская область, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области инвалидность имеют почти 211 тысяч человек, из них 12,7 тысяч – это дети. Об этом 18 июня на пресс-конференции рассказала заместитель руководителя главного бюро по экспертной работе медико-социальной экспертизы (МСЭ) Иркутской области Лариса Баранова. В 2018 году в бюро МСЭ Иркутской области прошли освидетельствование более 56 тысяч человек. Статус инвалида установили впервые 14 тысячам 37 жителям области (из них – в 1 тысяче 318 случаях – детям), повторно – 27 тысяч 282 (из них – 4 тысячам 52 детям). В целом, говорит руководитель Главного бюро МСЭ по Иркутской области Наталья Рыбченко, ежегодно освидетельствование так и проходят около 60 тысяч человек, при этом доля инвалидов от всего населения занимает примерно 10%. – В целом число обращающихся к нам снижается, поскольку сейчас стали чаще давать бессрочную инвалидность, у людей нет необходимости ежегодно проходить освидетельствование. Но снижается также и число тех, кому ставят первичную инвалидность, – рассказала Наталья Рыбченко. – Мы проводили анализ и поняли: это связано с тем, что меняется подход к реабилитации. Раньше у нас в лидерах по причинам инвалидности, например, были последствия заболеваний опорно-двигательного аппарата, сейчас они ушли на пятое-шестое место. Почему? Потому что развивается эндопротезирование. Сейчас причинами инвалидности среди взрослого населения чаще всего становятся онкология и заболевания системы кровообращения, среди детей – психиатрические отклонения, врождённые аномалии и болезни нервной системы. Впрочем, ситуация характерна для всей России, не только для Иркутской области, отмечают эксперты. – С онкозаболеваниями есть свой момент. С одной стороны, изменились подходы. Сейчас расширился перечень показателей к назначению инвалидности в этих случаях, потому что человеку важно дать время пройти сложно, долговременное, порой многолетнее лечение. С другой стороны, в целом растёт заболеваемость онкологией. Но рак – это не приговор, инвалидность тут не бессрочная, – говорит Наталья Рыбченко. Что касается детей, то зачастую проблемы выявляются, когда они приступают к обучению в школе или перед ней. Своевременные меры поддержки и реабилитации, которые даёт инвалидность, позволяет им выровняться и часть детей выходят в обычную жизнь. Кроме того, в Иркутской области за последние годы создали два новых детских реабилитационных центра. Кстати, с 2018 года в России начали менять законодательство в сфере правил установления необходимости. Как говорит руководитель Главного бюро МСЭ по Иркутской области, это связано с ратификацией Россией конвенции по правам инвалидов. Перемены она называет революционными. Так, в прошлом году изменился порядок направления на экспертизу, а также сроки установления инвалидности. Речь, в частности, идёт о том, что теперь человеку не нужно самостоятельно приносить направление на медико-социальную экспертизу, документы направляют в бюро лечебные учреждения. Часть из них – в электронном виде. В этом плане Иркутская область в пионерах: переход на электронный документооборот в этой сфере в России состоится 1 октября 2019 года. Кроме того, с этой же даты врачи-эксперты будут предоставлять в поликлиники обратный талон инвалида с информацией о принятом бюро МСЭ решении и рекомендованных ему реабилитационных мероприятиях. Также запланирована возможность получить копию акта медико-социальной экспертизы и протокола её проведения через портал госуслуг. Также в прошлом году был впервые принят перечень тяжёлых состояний здоровья людей, при которых устанавливается бессрочная инвалидность взрослым, а детям – категория «ребёнок-инвалид» до 18 лет при первичном освидетельствовании. Кстати, некоторым детям теперь устанавливается инвалидность на срок до 14 лет. Тогда же был установлен перечень тяжёлых состояний, при которых экспертиза проводится заочно на основании медицинских документов. – Цель всех нововведений одна – повысить объективность экспертизы, прозрачность процедуры и убрать лишние звенья в цепочке, которые не несут какой-то функции, а лишь усложняют жизнь людям, – говорит Наталья Рыбченко. В 2019 году впервые утвердили перечень обследований, которые должен пройти человек перед медико-социальной экспертизой. Раньше они проводились, исходя из представлений каждой поликлиники о необходимости тех или иных исследований. Теперь подход для всех единый. Важные изменения коснулись сферы паллиативной помощи. Срок проведения МСЭ для них сокращён с 30 до 14 дней. При этом в Иркутской области решение врачи-эксперты принимают, в среднем, три дня. Кроме того, сократились сроки первичного протезирования пациентов. – Сейчас алгоритм: когда в стационар попадает человек, которому нужна ампутация, лечебное учреждение в течение трёх дней после операции передаёт нам направление на медико-санитарную экспертизу. Мы, получив это направление, в течение трёх рабочих дней должны провести освидетельствование пациента и рекомендовать протезирование, – поясняет Наталья Рыбченко. – То есть человек, ещё находясь в стационаре, должен получить все необходимые процедуры, чтобы как можно скорее встать на учебно-тренировочный протез и адаптироваться к своей сложной ситуации. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутская область

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