Эксперты: указ губернатора отменит строительство элитной высотки в историческом центре Иркутска

Иркутск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Появились основания остановить возведение девятиэтажного жилого комплекса на месте чаеразвесочной фабрики. Фонд общественного контроля «В поле зрения» выяснил, что разрешение на строительство высотки стало возможным благодаря «специальному» постановлению №359-пп правительства Иркутской области, которое сейчас оспаривается в областном суде.

– Губернатор может вмешаться в судьбу строительства и своим указом отменить это постановление в досудебном порядке, – заявил Эдуард Дикунов. – Этого требует здравый смысл: итоги опросов жителей Приангарья, которые проводил фонд, показавшие , что иркутяне нуждаются в современном общественном и культурном пространстве в историческом центре, а не в элитном жилье.

Нормативный акт, вокруг которого сейчас закрутилась судебная машина, смягчил требования и установил зоны охраны с особыми условиями использования, исключительно в границах территории будущей жилой застройки. Принят документ в конце апреля, за 30 дней до выдачи разрешения на строительство. И этот факт сам по себе заставляет задуматься.

Строится элитное жилье в сердце Иркутска, в его историческом центре. Вызывает удивление: ради чего новоиспеченному документу противоречить действующим градостроительным регламентам и строгим режимам использования земель памятников федерального значения – церкви Спаса и собора Богоявления – и предписывать, чтобы убытки, понесенные застройщиком, возмещал областной бюджет, сообщает пресс-служба проекта «В поле зрения».

– В своем письме мы предлагаем губернатору тщательно разобраться в ситуации и дать свою оценку действиям должностных лиц правительства региона, – подчеркнул Эдуард Дикунов, а также 7 сентября фонд «В поле зрения» проведет селфи-акцию « Набережная для всех » совместно с байкерами. Начало в 15.30.