Ёж Рэмбо из Иркутского зоосада предсказал жителям Приангарья теплую и раннюю весну

Иркутск, 2.02.20 (ИА «Телеинформ»), - День Ежа прошел 2 февраля в Иркутском зоосаде. Главным событием этого праздника стало гадание на весну. Европейский еж по кличке Рэмбо, живущий в зверинце, выдал самые благоприятные метеорологические сводки: до окончания холодов осталось совсем недолго, сообщает пресс-служба зоосада.

Напомним, праздник аналогичен Дню Сурка – по поведению животного в этот день делается прогноз на весенний сезон. Если зверек активен и охотно покидает убежище, то теплая погода не заставит себя долго ждать. Если же он остается в укрытии, то зима может затянуться.

В зоосаде День Ежа отмечается уже не первый год, и предсказания Рэмбо практически всегда сбываются, говорят сотрудники.

Кроме гадания, гости праздника поучаствовали в мастер-классе по изготовлению сувенирной фигурки ежика, квест-игре и «ежиной» викторине.