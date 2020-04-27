Фонд Тена обеспечил защитными средствами врачей семи муниципалитетов Приангарья

Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Благотворительный фонд Юрия Тена совместно с волонтерским движением «Вместе», которое было создано для помощи пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области в 2019 году, продолжают оказывать помощь в период распространения коронавируса. Как сообщает пресс-служба фонда, после появления информации о нехватке средств индивидуальной защиты в медицинских учреждениях области, было принято решение помочь врачам в борьбе с распространением инфекции. Закуплена крупная партия масок для лица респираторного типа и защитных комбинезонов. В зависимости от потребностей и прогнозов заболеваемости по районам, средства защиты были распределены и направлены в больницы города Черемхово, Усольского, Шелеховского, Заларинского, Тулунского, Нижнеудинского и Тайшетского районов. Доставка и передача помощи для врачей осуществлялась волонтерами движения «Вместе». – Мы очень благодарны благотворительному фонду Юрия Тена, особенно за респираторы. На сегодняшний день – это главная наша проблема. Конечно, мы справлялись с этим своими силами, в том числе с помощью администрации Заларинского района. Местные предприниматели, сами медики вручную шили многоразовые тканевые маски. Мы постоянно стираем и обрабатываем их. Даже если подаренные респираторы и комбинезоны не пригодятся в текущих условиях, они будут полезны при работе с любыми инфекциями. На любой вызов с подозрительными симптомами бригада скорой помощи должна выезжать уже защищенной. Теперь мы можем не волноваться за снаряжение медиков, – рассказала главный врач Заларинской районной больницы Муслима Саврасова. – Я бы хотел, чтобы гуманитарная помощь от благотворительного фонда Юрия Тена оставалась неприкосновенным запасом и не пригодилась. Выражаю искреннюю благодарность за оказанную помощь. Врачи находятся на передовой в борьбе с всемирной пандемией. Теперь мы можем не беспокоиться за их здоровье и не переживать за вероятность передачи инфекции от врачей к пациентам, – сказал главный врач Нижнеудинской районной больницы Манат Раджабов. – Полученные средства защиты мы будем использовать на первой линии. То есть при обследовании пациентов или потенциальных пациентов – прибывших из регионов, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом. За такими гражданами мы ведем двухнедельное наблюдение. На сегодняшний день мы обследовали уже 109 потенциальных пациентов, и эта работа будет продолжаться. Поэтому помощь от благотворительного фонда Юрия Тена как раз кстати, – отметила главный врач Тулунской городской больницы Елена Гусеевская. – Конечно, полученная от благотворительного фонда Юрия Тена помощь станет большим подспорьем для нас. Наша основная задача – не только спасти населения от заражения коронавирусом, но и обеспечить безопасность работников при исполнении своего служебного долга. Поэтому эти костюмы позволят нам усилить работу в этом направлении и защитить медиков, – сказала главный врач Черемховской городской больницы №1 Лариса Манзула. – Мы бы, конечно, не хотели, чтобы эти маски и костюмы использовались. Лучше пусть останутся нетронутыми, а наши граждане останутся здоровыми. Но это все наши пожелания, и для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции мы распределим эти средства защиты между отделением скорой помощи, инфекционным и родильным отделениями, а также в реанимацию. У нас уже было два подозрения на коронавирус в районе, но они не подтвердились. Хотелось бы, чтобы граждане внимательнее относились к своему здоровью и слушали рекомендации врачей, а мы в свою очередь сделаем все от нас зависящее, – сказала главный врач Тайшетской районной больницы Мария Лазарева. Ранее благотворительный фонд Юрия Тена распределил партию респираторных масок и защитных комбинезонов между Ивано-Матренинской детской клинической больницей, Иркутским городским отделением скорой помощи №3 и Иркутским городским госпиталем ветеранов, который на время пандемии переквалифицирован в инфекционный госпиталь. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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