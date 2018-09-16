Где больше всего невест и женихов: статистика – о гендерных перекосах и в Иркутской области

Иркутская область, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на тысячу мужчин приходится 1 тысяча 164 женщины. Причем с каждым годом жительниц региона становится всё больше, сообщает пресс-служба Иркутскстата.

Ближе к паритету полов сельская местность, там на каждую тысячу мужчин всего 38 «лишних» женщин, а в городах и посёлках городского типа ситуация напряженная – 1 тысяча 201 дама на тысячу потенциальных кавалеров.

Статистики отмечают, что продолжительность женской жизни в Иркутской области – 75 лет, а мужчины живут в среднем на 12 лет меньше. Оттого и «невесты», в основном, не молоды.

– Молодым дамам не стоит особо волноваться, на их долю сверстников мужского пола достаточно. Правда, в возрастной группе от 19 до 21 года и среди 25-летних уже начинает проявляться небольшой женский численный перевес, а стабильным он становится, начиная с возраста в 34 года. В это время мужской дефицит ощущается слабо: на тысячу мужчин – всего 1 тысяча 9 дам, – говорят в Иркутскстате.

Для женщин постарше проблема спутника жизни становится острее, свой личный полувековой юбилей многие из них могут встретить в одиночестве, поскольку в этой категории на тысячу мужчин приходится 1 тысяча 156 женщин. С каждой новой «круглой» датой в расчёте на тысячу сверстников мужского пола дам становится всё больше: 1 тысяча 391, 1 тысяча 851, в 80 лет – 2 тысячи 864, в 90 – 4 тысячи 187, а за порогом 90-летия женщин в 4,5 раза больше, чем их мужчин-ровесников.

В Приангарье «городом невест» можно считать областной центр, здесь наиболее ярко выражено женское доминирование – 1 тысяча 252 дамы на тысячу мужчин. Могут быть весьма разборчивыми и немолодые женихи в Свирске, Черемхово, Братске, а также в Шелехове, Слюдянском и Эхирит-Булагатском районах.

Практически равенство полов зафиксировано в Баяндаевском районе, где на каждую тысячу мужчин всего 2 «дополнительных» женщины. Близки к этому также Иркутский, Ольхонский, Братский, Тайшетский, Тулунский, Усть-Илимский, Осинский районы.

Только в двух районах некоторую привередливость могут показать невесты, проще всего найти спутника жизни в Зиминском и Катангском районах – на 1000 мужчин соответственно 979 и 996 женщин.