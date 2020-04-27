ИК-6 из Иркутска предлагают перенести в Иркутский или Эхирит-Булагатский районы или в Ангарск

Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - ИК-6, расположенную в Свердловском районе Иркутска, предлагают перенести на территорию Ангарска, Иркутского или Эхирит-Булагатского районов. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы Сергея Тена.

Заседание межведомственной рабочей группы по оказанию содействия в решении задач, стоящих перед ГУФСИН по Иркутской области, состоялось 24 апреля. Участие в работе группы приняли депутаты ГД Сергей Тен, Александр Якубовский, депутат городской думы Григорий Вакуленко, заместитель начальника ГУФСИН по Иркутской области Игорь Кислицин. Председатель рабочей группы – и.о. первого заместителя председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Напомним, 1 апреля в Минюсте России под председательством министра юстиции Константина Чуйченко состоялась рабочая встреча по обращению Сергея Тена и Александра Якубовского по вопросу реализации в Иркутской области ФЦП «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 гг.)». По результатам обсуждения стороны приняли решение провести в двухмесячный срок предварительную проработку рассмотренных вариантов выведения ИК-6 за пределы микрорайона Синюшина Гора Иркутска и проанализировать их.

Выступая по вопросу переноса ИК-6 за пределы Иркутска, Сергей Тен отметил, что практика разрешения таких вопросов на федеральном уровне есть.

– Совместно с министром юстиции России Константином Чуйченко мы рассмотрели несколько вариантов решения вопроса – это расселение ИК -6 по другим колониям области и регионов, перенос колонии и строительство лечебно-профилактических учреждений рядом с другой действующей колонией и так далее. Тема сложная, она затрагивает большой комплекс вопросов – земельный, кадровый, градостроительный, бюджетный. Главное сегодня, не отмахнуться, а попытаться выработать четкий алгоритм действий, чтобы не замолчать проблему, а попытаться ее решить. Тем более, есть понимание критичности вопроса на федеральном уровне. Отмечу, что колония расположена на земельном участке площадью 13,3 га, со всеми коммуникациями и инженерными сетями, который может быть использован в рамках комплексного и устойчивого развития территории Иркутска, в том числе, для строительства жилья, объектов социальной инфраструктуры, медицинских учреждений, дополнительного образования, – резюмировал Сергей Тен.

Состоялся конструктивный диалог, при этом, уже на заседании рабочей группы были предложены конкретные варианты переноса ИК-6 за пределы Свердловского округа Иркутска.

– Очень хорошо, что есть понимание и поддержка в решении этого сложного вопроса со стороны правительства Иркутской области, профильных министерств и ведомств, администрации города Иркутска. Обсудили возможные варианты размещения ИК-6, прозвучали предложения по земельным участкам в Иркутском, Ангарском, Эхирит-Булагатском районах. При соблюдении требований, высказанных представителями ГУФСИН по Иркутской области, есть перспектива решения этой застаревшей проблемы. Самое главное, что в результате большой совместной работы Свердловский район Иркутска может получить хорошую территорию для комплексного и устойчивого развития под строительство школ и больниц, которые необходимы людям, – заключил Сергей Тен.

Второе заседание межведомственной рабочей группы по этому вопросу планируется после 18 мая, до этого момента должны быть обследованы все предлагаемые участки для переноса ИК-6 за черту Иркутска.