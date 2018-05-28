Иркутск-Пассажирский: от первого поезда до времени сэлфи

Иркутск, 28.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Как театр начинается с вешалки, так город начинается с вокзала. К слову, многие станции достойны того, чтобы их историю знали и горожане, и гости. В этом году исполняется 120 лет вокзалу Иркутск-Пассажирский. О том, как он развивался на протяжении всего своего существования, – в материале Телеинформа. Берег левый, берег правый Любой иркутянин, если его спросить, где находится железнодорожный вокзал, не затруднится ответить на этот вопрос. Иркутск-Пассажирский – одна из самых главных видовых точек левого берега Ангары. Однако 120 лет назад всё могло пойти по-иному пути и сейчас вокзал находился бы на левом берегу у реки Ушаковка в Знаменском предместье, рассказывает ведущий методист музея истории ВСЖД Евгения Кан. Ратовал за это местоположение городской голова Владимир Сукачёв. Понять его позицию просто, ведь ещё в конце 19 века по левому берегу были расположены дома Глазковского предместья, а дальше стояла тайга. Проводить здесь работы было делом не просто трудоёмким, а очень тяжёлым. Спор разрешил начальник Средне-Сибирской железной дороги Николай Меженинов, который в мае 1896 года определил, что иркутскому вокзалу быть на том самом месте, где он и есть сейчас. Впрочем, подробных сведений, почему именно левый берег приглянулся начальнику дороги, не сохранилось, говорит Евгения Кан. Здание Иркутска-Пассажирского строили в несколько этапов. Первый камень заложили в июне 1896 года. К тому времени уже пять лет велось строительство Транссиба, а в Европе пар уже давно произвёл революцию. Для того, чтобы в Иркутске появился вокзал, рабочим зимой, в сугробах по колено, в одних лаптях, приходилось выкорчёвывать пни, разрабатывать землю. Есть данные, что во время этих работ находили археологические ценности, но они не сохранились до наших дней. Так или иначе, в 1898 году здание было построено. Архитектором вокзала стал Лев Мациевич. Здание было одноэтажным, его площадь составляла всего 466 кв. м. Сейчас эту самую старую часть вокзала можно определить по цвету: она выкрашена в коричневые тона. – Облик здания, элементы декора с тех пор почти не изменились, убрали только вазоны, которые стояли у каждого подъезда, закрасили некоторые надписи (но неизвестно, какие), и убрали бортики, – рассказывает Евгения Кан. – Ещё одно отличие в том, что сейчас здесь чисто. Раньше было очень грязно и тесно, находиться невозможно было. Приезжающие были в шоке. В архивных записях упоминается, что тут находился и буфет, и туалеты, но запах стоял такой, что аппетит пропадал. Выстроили вокзал из кирпича, причём, специально для этого неподалёку открыли кирпичный завод. Зал отделали мрамором, на который в царское время не скупились, стоит только вспомнить слюдянский вокзал, полностью выполненный из этого камня. Первый поезд Прибытие первого поезда в Иркутск стало знаковым событием. Его ждали, к этому готовились, хотя, конечно, у рядовых горожан сам вид этого нового транспорта вызывал ужас. Но 16 августа – именно в этот день берёт начало железнодорожная иркутская история, – в городе организовали торжество. Иркутяне оделись в свои лучшие наряды, по городу стоял возбуждённый гул. – Первый поезд шёл со стороны Красноярска. Сначала он заехал в Скит – сейчас это вокзал Иркутск-Сортировочный на стыке современных Второго Иркутска и Ново-Ленино. Тут были накрыты столы для рабочих, они все получили билеты. Каждому выдали по бутылке водки, но, по сохранившимся воспоминаниям, всё прошло мирно и спокойно, – рассказывает Евгения Кан. Кстати, Иркутск-Сортировочный открылся чуть раньше Иркутска-Пассажирского. Правда, тогда как такового вокзала там не было, стояло лишь деревянное здание. Отстраивать его стали позже, во время Русско-японской войны. Из Скита поезд отправился на главный вокзал города. Специально для этого за месяц до его прибытия открыли Иркутный мост. Тогда он был ещё деревянным и однопутным. Машина прошла через украшенную цветами арку на Иркутном мосту и в 12.30 под крики «ура!» прибыла на вокзал Иркутск-Пассажирский. – Сам вокзал был задрапирован зелёной материей и тоже был украшен гирляндами и цветами. Паровоз, который вёз поезд из шести вагонов, конечно, очень отличался от современных. Он был сделан на Невском заводе, их тогда называли «русаками» и «русачками». У поезда был трёхостный тендер, он был очень низким и маленьким. Топился он дровами, потому тендер был с высокими деревянными бортами, – говорит методист музея ВСЖД. Кстати, один путь в Иркутске был до 1910 года. Дорога существовала и дальше, через Иркутск проходили поезда из Москвы до Владивостока, правда, не каждый день, как сейчас. С расширением и реконструкцией количество путей увеличивалось, а деревянную платформу заменили на более долговечную. Сейчас у иркутского вокзала насчитывается 15-17 путей. Дальше – больше Своё первое преобразование Иркутск-Пассажирский пережил через 16 лет после открытия. Вторым появилось нынешнее левое крыло здания с двумя башенками, в котором располагается зал ожидания повышенной готовности. Его строительство было вызвано геополитической необходимостью: в 1905 году началась Русско-японская война и население Иркутска резко выросло. На вокзал ежедневно прибывали военные, медики, раненые. Маленькое помещение такого наплыва пассажиров просто не выдерживало. Над левым крылом вокзала высятся две башенки, на них можно увидеть надписи «начато в 1905 году» и «закончено в 1907 году». Старое здание тоже претерпело реконструкцию, тогда у него появился второй этаж. Оба объекта соединили переходом. Вокзал стал больше, просторнее. Кстати, как и везде, на вокзале было чёткое разделение пассажиров первого, второго, третьего и четвёртого классов. Для них были обустроены разные залы. Для первого и второго класса они были более чистыми и с паркетными полами, в залах для пассажиров третьего-четвёртого класса – асфальтовые полы. Вагоны тоже были разные, они назывались «шарабаны», «берлины» и др. Самые закрытые – для первого-второго класса, а открытые, холодные и грязные – вагоны третьего и четвёртого класса. После реконструкции 1905-1907 годов вокзал стал больше, но и этого оказалось мало. В 1938 году левому крылу надстроили второй этаж. Правое крыло, где сейчас располагается павильон пригородных касс и подземный переход на перрон, возвели в 1964 году. Ближе к Глазковскому мосту за зданием музея УВД размещается депо, которое возрастом со старое здание вокзала. Кроме того, раньше тут возвышалась и водонапорная башня, поскольку изначально здесь не было ни водоснабжения, ни освещения. К сожалению, до наших дней она не сохранилась, её разобрали в 1906 году. На привокзальной площади, где сейчас останавливаются маршрутки, и 120 лет назад была «парковка» – только конного и гужевого транспорта. Впрочем, пассажиров они не забирали, повозки были грузовыми. А в старом здании, помимо всех остальных служб, располагался и телеграф. Сейчас почта работает в отдельном здании. Удар колокола Сейчас пассажиров о прибытии поезда или электрички оповещают через громкоговорители, в помощь им есть и цифровое табло. Век назад для сигнала использовали железнодорожный колокол. – Один удар колокола означал, что необходимо подойти к вагону, два – значит, что пассажиры уже должны сидеть внутри, – говорит главный методист музея ВСЖД. – Этот колокол до сих пор есть у нас, он прикреплён к зданию со стороны первого пути. Это оригинал. Конечно, им уже никто не пользуется, он служит как напоминание об истории. Поезда начала 20 века были крайне медленными. По расписанию 1901 года из Иркутска до Челябинска, например, можно было проехать за 14 суток. Теперь это расстояние составляет 56 часов. Отправиться в дорогу на железнодорожном транспорте было делом особым. Существовала даже специальная мода, и был свой регламент, как дама или джентльмен должны выглядеть в таком путешествии. Женщине полагалось быть в коричневом или сером костюме с белыми манжетами и воротничками. В поезде это всё отстёгивалось. В музее ВСЖД, кстати, до сих пор хранится ещё один очень важный и по сей день элемент любого путешествия – чемодан. Это настоящий раритет, он был изготовлен в 1900 году из фанеры. Невзирая на такой не фешенебельный материал, чемодан выиграл Гран-при Парижской выставки достижений. Все дело - в особой пропитке, которая сохранила предмет в хорошем состоянии до сих пор. Этим же составом пропитаны и старый деревянный причал паромной переправы в посёлке Байкал Слюдянского района. Он уже давно не используется, но, как говорит Евгения Кан, само дерево до сих пор находится в хорошем состоянии. В ногу со временем Иркутск-Пассажирский, однако, не законсервировался, несмотря на свою насыщенную историю. В 1998 году к столетию Транссиба вокзал полностью реконструировали, в 2004 году обновили пригородный павильон. Вокзал продолжает развиваться и вот уже к 2020 году его планируют снова усовершенствовать. Планируется, что тут поднимут платформы до нижнего уровня вагонов, сделают надземный переход на платформы и, возможно, к Ангаре. Для маломобильных пассажиров оборудуют эскалатор, разместят схемы Брайля для слепых, тактильные полосы. В дальнейшем тут намерены построить новое здание объединенного пассажирского зала и провести реконструкцию инженерных сетей. Третий этап предполагает реконструкцию существующего здания вокзала с сохранением исторических архитектурных форм. Ждёт преображения и привокзальная площадь. Пару лет назад отсюда убрали незаконные киоски. Это, кстати, сделали не впервые. По словам Евгении Кан, в первый раз их сносили в 1956 году с помощью танков. Теперь стоит задача благоустроить привокзальную площадь от фасада вокзала до подпорной стенки: разграничить междугородний и пригородный транспорт, сократить время пересадки между различными видами транспорта, обеспечить безопасность людей, добавить комфорта. Удобней вокзал становится и с другой точки зрения. На Иркутске-Пассажирском теперь появились места для селфи, отмеченные наклейками с зелёным фотоаппаратом и надписью «Фотографировать разрешается». Раньше запечатлевать объекты пассажирской инфраструктуры и интерьеры вокзальных комплексов, как и аэропортов, было категорически запрещено, поскольку они считаются стратегическими объектами. Теперь пассажиры могут свободно делать на вокзалах фотосъёмку, но это не должно мешать попутчикам, провожающим и сотрудникам железных дорог. Но, вместе с тем, на ВСЖД просят воздержаться от фотосъёмки, которая угрожает жизни и здоровью, и убедительно просят не снимать работу досмотрового оборудования, а также обслуживающий его персонал. Алёна Кашпарова, фото автора, Телеинфом Напомним: интересные события из прошлого нашего региона на каждую текущую дату — доступны в Историческом календаре Иркутска на сайте Телеинформа. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... всжд

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