Иркутский поселок Маркова изолирован – там выявили очаг коронавирусной инфекции

Иркутск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 мая пресекли массовое заражение коронавирусной инфекцией. На одной из строек задержаны и доставлены на лечение 90 человек, контактировавших с зараженными COVID-19. Все они знали о контакте, но поехали на заработки.

Как сообщает пресс-служба губернатора, эта группа людей проживает в общежитии в рабочем поселке Маркова Иркутского района. В нем был выявлен очаг инфекции. У всех жителей, а это 291 человек, начали брать анализы, но 90 человек решили скрыться и отправились на работу с постоянным проживанием – на стройку. Она расположена в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Уехавших обнаружили в тот же день. Были проведены тесты, которые показали, что больше половины работников больны, причем бессимптомно. Сейчас их отправили на лечение по месту жительства.

– Наша задача – изолировать заболевших и контактных лиц. В общежитии поселка Маркова подготовлены условия для лечения, есть врачи, необходимые лекарства, теперь его круглосуточно охраняет полиция, выйти оттуда не возможно. При ухудшении состояния больных госпитализируют в Иркутскую областную инфекционную больницу, – сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева.

Сейчас в общежитии находятся 157 заболевших коронавирусной инфекцией. Начат розыск людей, которые контактировали со сбежавшими из общежития в Маркова. Среди них могут быть водители автобусов, таксисты, работники магазинов.

– Сегодня мы имеем дело с вопиющим фактом, когда подрядная организация, нарушая все нормы санитарного законодательства, берет на работу на объект людей, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией. Сейчас всю группу мы принудительно отправляем обратно в карантинную зону. Здесь присутствуют все службы, в том числе министерство здравоохранения Иркутской области, полиция, прокуратура. Если нужно решение суда, то оно будет. Других вариантов нет, – сказал временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Кобзев.

Врио губернатора напомнил, что за распространение и умышленное заражение коронавирусной инфекцией предусмотрена, в том числе, уголовная ответственность.

Также стало известно, что многие из работников стройки являются гражданами других государств. Специалисты миграционной службы проверят их право находиться и работать в России. К нарушителям будут приняты меры в соответствии с законодательством.