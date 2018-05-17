ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Общество
17.05.2018

Иркутску ко Дню города подарят карнавал, Тимати и Игоря Бутмана

Иркутск, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В День рождения Иркутска 2 июня основные праздничные мероприятия пройдут на острове Юность, площади у памятника Александру Третьему, бульваре Гагарина, сквере Кирова, площади Сперанского.

По информации пресс-службы администрации Иркутска, об этом сообщил начальник управления культуры, туризма и молодежной политики города Виталий Барышников.

– В этом году традиционными остаются праздничное шествие, большой концерт и фейерверк, также есть и нововведения. Это массовый заезд велосипедистов, который стартует в 10.30 с улицы Сударева и пройдет по центру города. Участие в нем могут принять все желающие, – отметил Виталий Барышников. – Кроме того, на островах Юность и Конный пройдут мероприятия для детей под общим названием «Остров детства».

Детская игровая программа начнется в 11.00. В 13.00 на сценической площадке острова Юность пройдет гала-концерт городского фестиваля детского и юношеского творчества «Весенняя капель». На площади у Александра Третьего в 10.00 начнется зарядка с иркутскими фитнес-клубами, а далее пройдут спортивные состязания. В 15.00 запланирован концерт коллективов ИГУ, с 17.00 до 21.00 – молодежная музыкальная вокально-танцевальная программа с участием разных творческих коллективов, а также гостя – репера Luxor.

В 14.00 будет дан старт девятому костюмированному шествию. На сегодняшний день приняты заявки почти от 70 команд. Традиционно колонны пройдут по улице Карла Маркса: от пересечения улиц Франк-Каменецкого и до памятника Александру Третьему. Трибуны для жюри, ветеранов и людей с ограниченными возможностями установят возле Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова.

На главной сцене на площади графа Сперанского с 19.00 начнется концертная программа «С днем рождения. Иркутск!». Участие в ней примут городские коллективы и специальные гости – народный артист РФ, известный джазмен Игорь Бутман и популярный современный исполнитель Тимати. Как пояснили организаторы, в этом году постарались сделать максимально насыщенную и разнообразную программу для горожан, учесть предпочтения иркутян всех возрастов.

Праздничный фейерверк начнется в 22.45 на Нижней Набережной. Общественный транспорт будет ходить до 1.00 ночи. Кроме того, на усиленный режим службы перейдут правоохранительные органы, сотрудники ГИБДД и коммунальные службы.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске