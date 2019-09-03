«Иркутскжелдорпроект» принял участие в ликвидации последствий ливневого паводка в Иркутской области

Иркутская область, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять региональных подразделений АО «Росжелдорпроект» (входящего в группу компании 1520), в том числе специалисты филиалов: «Иркутскжелдорпроект», «Уралжелдорпроект», «Челябжелдорпроект», «Забайкалжелдорпроект», «Дальжелдорпроект» приняли активное участие в обследовании жилых домов, подтопленных в Тайшетском районе Иркутской области в результате наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Директор иркутского проектно-изыскательского института «Иркутскжелдорпроект» Анатолий Дьяченко рассказал, что их предприятие почти сразу же подключилось к решению проблем затопленных территорий. – На совещании в министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 8 июля 2019 года, буквально через несколько дней после начала событий первой волны паводка, была озвучена просьба правительства региона об оказании содействия в проведении визуально-инструментального обследования жилых домов, оказавшихся в зоне паводка в Тайшетском районе. Уже утром следующего дня специалисты института «Иркутскжелдорпроект» приступили к обследованию объектов в городе Бирюсинск. В итоге за четыре рабочих дня наши специалисты обследовали 50 домов. Однако, количество жилых домов, подтопленных в Тайшетском районе, составляло на тот момент уже 1562. Учитывая срочность обследования и объем работ, мы обратились в другие филиалы АО «Росжелдорпроект». Представители пяти институтов: «Уралжелдорпроект», «Челябжелдорпроект», «Забайкалжелдорпроект», «Дальжелдорпроект» и АО «Дальгипротранс» оперативно выехали на место работ. С обследованием 181 дома в селе Бирюса объединенная команда инженеров-обследователей справилась качественно и в короткий срок – за пять дней. Это колоссальный труд, объем которого полностью может оценить только специалист. Но всех мотивировало стремление как можно скорее помочь людям, жизнь которых изменила стихия и которым до наступления холодов нужно успеть просушить и отремонтировать свое жилье или оформить документы на получение нового, – отметил Анатолий Дьяченко. В настоящее время основной объем инженерно-обследовательских работ по этим объектам уже выполнен и выданы заключения по визуально-инструментальным обследованиям. СПРАВКА: Иркутский проектно-изыскательский институт «Иркутскжелдорпроект» – филиал АО «Росжелдорпроект» – лидера на рынке проектно-изыскательских работ для железнодорожного транспорта в России. С 2014 года АО «Росжелдорпроект» входит в состав Группы компаний 1520 – крупнейшего российского холдинга в области железнодорожного проектирования и строительства. «Иркутскжелдорпроект», отметивший в 2018 году 80-летний юбилей со дня основания, выполняет работы по проектированию объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, промышленной, социально-культурной сферы и жилищного строительства. Основное направление – проектирование строительства и реконструкции объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта Восточной Сибири. КООРДИНАТЫ: Почтовый адрес: 664025, Иркутск, улица Карла Маркса, 59. Тел. (3952) 64-40-27, факс 505-126

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