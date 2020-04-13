Как и почему люди болеют коронавирусом, рассказала иркутский эксперт Наталия Боброва

Иркутск, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Чем отличается новая коронавирусная инфекция от других острых респираторных заболеваний, почему так быстро возникают осложнения и как протекает заболевание, рассказала Телеинформу доцент кафедры туберкулеза и инфекционных болезней Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования Наталия Боброва. Чем отличается новая коронавирусная инфекция от других ОРЗ? В первую очередь при коронавирусной инфекции обращает на себя внимание более длительный инкубационный период. Если при гриппе и ОРВИ он составляет один-три дня, то при коронавирусной инфекции – до 14 дней. Более того, отметила Наталия Боброва, по некоторым данным эпидемиологов продолжительность инкубационного периода может затягиваться до 19-24 дней. Коронавирусную инфекцию и грипп объединяет то, что в первые дни клинических проявлений выражены симптомы интоксикации. Но при гриппе позднее, на седьмой-девятый день, развивается пневмония, острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), острая дыхательная недостаточность. При коронавирусной же инфекции дыхательные расстройства появляются уже с пятого-шестого дня, а иногда даже раньше. Дыхание затрудняется, кровь хуже насыщается кислородом и начинает формироваться ОРДС. – Если мы будем сравнивать клиническую картину заболевания новой коронавирусной инфекцией с другими острыми респираторными заболеваниями, то при них симптомы интоксикации выражены слабее, чем при гриппе и коронавирусе, – говорит Наталия Боброва. Наличие других клинических симптомов будет зависеть от того, какой отдел верхних дыхательных путей поражается: при парагриппе это будет поражение связок и развитие ларингита, при гриппе – трахеобронхит. Для аденовирусной инфекции характерно наличие конъюнктивита, лимфаденопатии, увеличение печени, селезенки, возможно появление жидкого стула. При энтеровирусной инфекции, в основном, поражается центральная нервная система: в 70% случаев развиваются серозный менингит. Также возможно развитие диарейного синдрома, появление сыпи на коже на фоне умеренно выраженных симптомов интоксикации. В целом же существует триада симптомов, наиболее характерных для новой коронавирусной инфекции, которые позволяют ее идентифицировать: температура выше 37,3-37,4°С, наличие сухого кашля без мокроты, который появляется в первые два-три дня от начала инфекционного процесса, и затрудненное дыхание. Больше всего они беспокоят пациентов ночью. – Но при коронавирусной инфекции мы наблюдаем также поражение других органов и систем. Могут быть миалгии, утомляемость, головная боль, кровохарканье, диарея, тошнота, рвота, сердцебиение, снижение обоняния и даже конъюнктивит, а в ряде случаев – насморк, хотя он нехарактерен для этого заболевания, – подчеркивает Наталия Боброва. – Поэтому для диагностики важны не только клинические симптомы, но и эпидемиологические критерии – пребывание в неблагополучных по коронавирусной инфекции странах, контакт с пациентами с подтвержденным диагнозом. Вначале ставится предварительный диагноз, который говорит о вероятном случае инфицирования. Окончательный вердикт медики выносят только при лабораторном подтверждении наличия инфекции. Напомним, в Иркутске подтверждающий диагноз выполняет научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего Востока, первичное исследование материала проводят еще несколько лабораторий. Легкая форма коронавирусной инфекции наблюдается в настоящее время у 80% пациентов. При этом 25% от общего количества заболевших являются только носителями заболевания, которое у них протекает без клинических проявлений. Еще 15% случаев сопровождается тяжелым течением, 5% – крайне тяжелым: это те больные, у которых течение болезни осложняется развитием ОРДС, острой дыхательной недостаточности на фоне двусторонней пневмонии. Есть различия и по степени выраженности интоксикации: легким считается течение, когда при наличии клинических симптомов температура тела ниже 38,5°С, среднетяжелое – более 38,5°С. Тяжелое сопровождается выраженными нарушениями со стороны дыхательной системы, затрудненным дыханием, в этом случае снижение кислорода в крови равно или менее 94%. При этом если таким пациентам дать небольшую физическую нагрузку, содержание кислорода падает до 62%. Почему развиваются осложнения? Наиболее уязвимы для COVID-19 альвеолы в легких: на них присутствуют специфические рецепторы, к которым прикрепляются пепломеры (шиповидные отростки) с наружной белковой оболочки коронавируса. Кроме того, имеются еще ангиотензинпревращающие ферменты второго типа, которые находятся в других органах и тканях: в почках, пищеводе, мочевом пузыре, в тонком кишечнике. На них тоже находятся рецепторы, к которым прикрепляются пепломеры коронавируса. На сегодняшний день известно, что при заболевании поражается не только легкое, но и центральная нервная система. В головной мозг коронавирус может попасть со слизистой носоглотки через решетчатую кость. – Но рецепторы, которые располагаются на альвеолярных клетках, являются быстродостижимой мишенью, поэтому клиника обусловлена респираторными синдромами и быстрым развитием двусторонней пневмонии. Происходит это так: в клетках-«мишенях» в легких вирусный возбудитель повышает проницаемость клеточных мембран, за счет чего жидкость, богатая белком альбумином, проникает в альвеолы и интерстициальную ткань легкого. Разрушается сурфактант – смесь поверхностно-активных веществ, которые препятствуют спадению стенок альвеол. Вследствие этого нарушается газообмен в легких и развивается ОРДС. На этой стадии к вирусной инфекции присоединяется бактериальная. Именно поэтому для коронавирусной инфекции и характерно такое течение, – рассказывает Наталия Боброва. Особенно подвержены COVID-19 те пациенты, у которых уже есть хронические заболевания органов верхних дыхательных путей, почек, сахарный диабет, артериальная гипертензия. При их наличии в этих органах и системах появляются дополнительные рецепторы, которые чувствительны к пепломерам коронавируса. В России на сегодняшний день погибли более ста человек, зараженных COVID-19 – большинство из них имели хронические заболевания, из-за чего инфекция приобретала в их случае тяжелое и очень тяжелое течение. Если сравнивать заболеваемость у взрослых и детей, то во втором случае средние показатели составляют 1-5%, в КНР – 2%, в России – 5,5%. Речь идет о детях всех возрастов – от новорожденных до 19 лет. Они болеют более легко или вообще являются носителями без клинических симптомов, потому что у них меньше тех клеток-«мишеней», которые располагаются на альвеолах в легких и на других органах и системах. Но если дети имеют какие-то сопутствующие заболевания, то может наблюдаться и тяжелое течение. Впрочем, летальных исходов среди детей пока не зарегистрировано. В заключение Наталия Боброва отметила, что выделяют пять этапов патогенеза коронавируса. Вернее, пояснила она, эти этапы разработаны для атипичной пневмонии, которая в 2002-2003 годах была вызвана коронавирусом SARS, в 2013-2014 году – коронавирусом MERS. Дело в том, что на сегодняшний день еще нельзя четко говорить, что раскрыт патогенез при COVID-19. – Известно четыре рода коронавирусов. У человека чаще всего вызывают заболевания бета-коронавирусы. К ним относятся четыре сезонных коронавируса, вирус атипичной пневмонии (SARS и MERS) и новый коронавирус. Возможно, через какое-то время мы получим более точные сведения о его патогенезе. Пока эти этапы выведены предварительно на основании предшествующего развития атипичных пневмоний, исследования продолжаются, – подытожила Наталия Боброва. Отметим, по состоянию на вечер 13 апреля в Иркутской области было зарегистрировано 39 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, два человека умерли, два – выздоровели. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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