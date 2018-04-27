Калифорнийский камбэк: а не вернуть ли 31-й штат США Иркутской области?

Иркутск, США, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Инопресса на этой неделе подкинула иркутским историкам и патриотам повод вспомнить имперское прошлое города. Всё дело в том, что в самом населённом штате США – Калифорнии, некогда управлявшейся из столицы Восточной Сибири, – хотят провести референдум о независимости. Власти США уже разрешили активистам начать сбор подписей для проведения референдума, пишет CBSnews. Активистам нужно заручиться поддержкой 365,8 тысяч избирателей. Если им это удастся, то референдум проведут в 2020 году вместе со всеобщими выборами. Если большинство калифорнийцев поддержат выход штата из состава США, то через год нужно будет провести второе голосование, которое фактически должно подтвердить это решение. Как напомнил Телеинформу иркутский историк Алексей Петров, Калифорния не всегда находилась в составе США. Когда-то этим кусочком Америки, как и Аляской, управляли из Иркутска несмотря на огромные расстояния, поскольку обе территории были приписаны к Восточно-Сибирскому генерал-губернаторству. Это было в 19 веке во время Русско-Американской кампании. В то время на побережье Калифорнии располагался самый южный форт Российской империи – Форт-Росс. Его основали в 1812 году, но уже в 1840-х продали. Учитывая историческое прошлое, у некоторых патриотов-ортодоксов может возникнуть шальная мечта о возможном «присоединении Калифорнии к Иркутской области». Однако Алексей Петров даже к самой идее референдума о независимости любого из штатов США относится со скепсисом. – Никакая Калифорния из состава США не выйдет. Такие инициативы всё время возникают в некоторых американских штатах, я неоднократно слышал, что то там, то там появляется инициативная группа. Но американцы – другой народ, они никогда за это не проголосуют, потому что для них понятие американец – святое понятие, – говорит историк. – Несмотря на то, что они все индивидуалисты, у них некое отношение к Родине, к флагу присутствует. Мы это видим, когда у каждого домика стоит американский флажок и по разным мероприятиям. Те же выборы, посмотрите, как у них проводятся. Если у нас всё наигранно, то там очень естественно, потому что это традиции, которые были заложены ещё в 18 веке. Поэтому таких инициатив может быть «тьма тьмущая», но даже если допустить теоретически, что референдум проведут, вряд ли он наберёт какие-то мало-мальски значительные проценты, считает Алексей Петров. С другой стороны, учитывая накал патриотической и антиамериканской риторики в российском обществе, не удивительным окажется появление в социальных сетях лозунгов о «возвращении Сан-Франциско в Иркутскую губернию» и других фантастических идей, полагают медиа-эксперты Телеинформа. Впрочем, и здравомыслящие иркутяне не забывают о «американских» страницах иркутской истории. Так, например, в апреле 2016 года из столицы Восточной Сибири запустили экспедицию «Байкал-Аляска», маршрут которой проходит по торговому пути сибирских купцов 250-летней давности. Финишировала она именно в Форт-Россе. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... алексей петров

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