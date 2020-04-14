Коронавирус и иммунитет: что можно, что нельзя, как лечить. Комментирует иркутский эксперт Наталия Боброва

Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вакцины от новой коронавирусной инфекции пока не существует. Как заболевших лечат сейчас, можно ли повысить иммунитет, скупая лимоны и имбирь (спойлер: нельзя), и почему иногда люди заражаются повторно, рассказала Телеинформу эксперт Общественной палаты Иркутской области, доцент кафедры туберкулеза и инфекционных болезней Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования Наталия Боброва. Скрытая угроза В Иркутской области уже сформировалось 15 внутренних эпидемиологических очагов COVID-19. Пациенты заразились в результате контактов с людьми, прибывшими из неблагополучных по инфекции регионов России (Москва), уже после их самоизоляции или контактов с инфицированными, нарушающими режим самоизоляции. Из 41 случая заболевания в Иркутской области только шесть – завозные. Остальные инфицированы по контакту, когда люди не выезжали за пределы региона. Индекс самоизоляции в Иркутске на этой неделе был низким (2,3-3 балла из 5) по сравнению с предыдущей: люди снимают маски, больше гуляют на улицах, посещают магазины. Особенно опасно посещение аптек: туда приходят те, у кого, как правило, уже есть какие-то клинические проявления болезни. Жители Приангарья также контактируют в общественном транспорте с уже заболевшими и имеющими катаральные явления – насморк, кашель, чихание. Но такие люди не носят маски, не соблюдают дистанцию и распространяют вирусную инфекцию. – Те, у кого еще нет клинических проявлений или они слабо выражены, находятся в обществе. Если мы где-то сконтактируем, не защищая себя в местах общего пользования масками и перчатками, не обрабатывая руки антисептиками, то можем подхватить коронавирусную инфекцию, – говорит Наталия Боброва. Основные источники заражения при любом инфекционном процессе – не явные больные с клиническими проявлениями, хотя при кашле в среднем выделяется более 500 тысяч вирусных частиц, при чихании – примерно 1,5 миллиона. Дело в том, что такие пациенты при заболевании либо находятся дома, либо их госпитализируют. Зато те люди, которые даже, может быть, не знают, что заражены коронавирусом, продолжают находиться в обществе, подчеркивает эксперт. Таким образом, носители инфекции являются наиболее активными ее распространителями. К слову, сейчас на коронавирусную инфекцию обследуют всех пациентов с пневмонией. Дело в том, что они могли, сами того не подозревая, сконтактировать с вирусоносителем в том же магазине или общественном транспорте. Наталия Боброва напомнила, что медицинские маски рекомендовано, в первую очередь, носить тем, кто уже болеет, так как они – барьер именно для распространения вирусов воздушно-капельным путем. Поможет ли иммунитет и можно ли его повысить? Специфический иммунитет к любому инфекционному агенту, в том числе и коронавирусной инфекции, вырабатывается в том случае, если население переболело той или иной клинической формой. Учитываются и носители, и пациенты с легкой, средней и тяжелой степенью тяжести заболевания. Кстати, теперь уже отмечено, что при более тяжелой форме вырабатывается более стойкий иммунитет. Кроме того, специфический иммунитет вырабатывается при вакцинации. Вакцина от новой коронавирусной инфекции пока не создана, но над ней работают. Ее ожидают в сентябре-октябре 2020 года. Но создание вакцины – сложный процесс. Перед запуском ее необходимо проверить и провести апробацию на животных и человеке. – О выработке специфического иммунитета можно будет говорить только после того, как 70-80% населения получит его после перенесенного заболевания в той или иной форме и после проведения специфической вакцинации против нового коронавируса. Все остальные меры принимаются для укрепления неспецифического иммунитета, – отмечает Наталия Боброва. – При нем повышаются защитные свойства организма, лучше работает иммунная система. Но за несколько дней этот иммунитет не повысится – он формируется в течение всей жизни. Чтобы это происходило, следует вести здоровый образ жизни, соблюдать режим труда и отдыха, полноценно спать и питаться. Это не значит, что нужно килограммами есть дорогие овощи и фрукты типа лимонов или имбиря. Последний, кстати, достаточно экзотический продукт для России и раньше его довольно редко употребляли в пищу. Поэтому лучше покупать более привычные, но тоже богатые витаминами фрукты, овощи, традиционные для Сибири дикоросы: бруснику, клюкву, малину, кедровые орехи. При этом от приема витаминных комплексов в таблетках стоит воздержаться: они могут вызвать аллергию. Такие препараты должен назначать только врач при наличии витаминной недостаточности, которая тоже имеет клинические проявления. Кроме того, для укрепления иммунитета рекомендовано избегать психоэмоциональных нагрузок и конфликтных ситуаций. Они ведут к стрессам, а стрессы снижают иммунитет. Физическая нагрузка необходима, но допустима в меру возможностей каждого человека. Свежий воздух также повышает иммунитет: в квартире следует устраивать сквозные проветривания. Также коронавирус, как и другие вирусные и бактериальные инфекции, «боится» ультрафиолета, поэтому стоит открыть шторы, запустить солнце в квартиру. Необходимо ежедневно проводить влажную уборку. – У нас люди до сих пор плохо понимают, что подвергают себя и других риску инфицирования. У кого-то это будет носительство, у кого-то – легкое течение, у кого-то – тяжелое. Из-за того, что некоторые люди сейчас не соблюдают режим самоизоляции, они могут, сами того не зная, заразить других или заразиться, – вновь подчеркивает Наталия Боброва. Что касается иммуностимуляторов, то их на сегодняшний день существует более 400. При этом ни один из них не работает, потому что не имеет эффективной доказательной базы. Поэтому тратить деньги на дорогостоящие иммуностимуляторы бессмысленно. Когда коронавирус попадает в организм человека, иммунитет и антитела нарабатываются. Уже проверено, что они повышаются в сыворотке крови больного, перенесшего инфекцию. Эта сыворотка использовалась в Китае, и сейчас ВОЗ рекомендует применять ее переливание у тяжелых больных, которые находятся в реанимации. Эффективность этой меры, по словам Наталии Бобровой, доказана: через 12-14 часов состояние пациентов улучшается. Такую сыворотку сейчас используют и для лечения больных в России. Лечение в отсутствие вакцины Одной из мер как профилактики, так и лечения коронавируса, выступает применение интерферонов. Это готовые специфические антитела, которые формируются при внедрении вирусной инфекции. Поскольку те преимущественно передаются воздушно-капельным путем, то антитела появляются на слизистой верхних дыхательных путей. Поэтому на сегодня интерфероны можно применять в профилактических целях – это интерферон-альфа и интерферон-гамма. Готовые антитела вводятся на слизистую носа, тем самым повышается местный специфический иммунитет. Интерферон нужно применять два раза в день: утром и вечером после промывания носовых пазух. Препараты выпускаются в виде капель, спрея или мази. Кроме того, интерферон-бета на сегодня рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения для лечения легких форм коронавирусной инфекции. Это – готовая защита, противовирусные антитела, которые формируют местный защитный иммунитет на слизистой верхних дыхательных путей. Интерферон-гамма. Также сейчас стали рекомендовать даже в целях профилактики, как записано во временных рекомендациях [Минздрава РФ], антималярийные препараты – хлорохин и гидроксихлорохин. Было замечено, что эти препараты препятствуют репликации вирусов и активации воспалительного очага, обладают иммуностимулирующим действием. Отмечалось, что во всех регионах, эндемичных по малярии, встречается мало вирусных инфекций. Кроме тог, для лечения COVID-19 рекомендуются препараты АРВТ (антиретровирусной терапии), которые используют для лечения ВИЧ-инфекции. Они останавливают размножение вируса, подавляя РНК-протеазу. На сегодняшний день специфической терапии при коронавирусе пока не имеется. Но ВОЗ рекомендует применение так называемой терапии офф-лейбл (off-label). Это терапия, при которой лекарства можно применять не по медицинским рекомендациям, отходить от них и использовать препараты, которыми уже лечили атипичную пневмонию. Это разрешено, поэтому сейчас используются и противомалярийные препараты, и препараты для лечения ВИЧ, и интерфероны. – У нас должно идти накопление по наблюдению эффективности этих препаратов, так как доказательной базы для назначения специфического лечения мы пока не имеем, – говорит эксперт. Кроме вышеперечисленных противовирусных препаратов обязательно надо своевременно назначать антибактериальную терапию, так как уже со второго-третьего дня инфекционного процесса присоединяется бактериальная флора. При развитии пневмонии антибиотики рекомендуется назначить не позднее шести часов от момента диагностики. Назначение позднее этого срока считается врачебной ошибкой, подчеркивает Наталия Боброва. Лечение должно быть комплексным: кроме противовирусной и антибактериальной терапии назначается патогенетическая, которая уменьшает интоксикацию организма. Также необходимо своевременно назначать респираторную поддержку – гемооксигенацию (насыщение крови кислородом) неинвазивными или инвазивными методами вентиляции легких. Ее позднее назначение может привести к неблагоприятному исходу. – У нас маленькое «окно» от первых клинических симптомов развития пневмонии, чтобы оказать своевременную комплексную терапию. От этого будет зависеть исход заболевания, – считает специалист. С чем связаны повторные случаи заболевания? Иногда после перенесенного заболевания может сформироваться реконвалесцентное вирусоносительство. Это значит, что человек поправился, перенес инфекционный процесс, клинические симптомы исчезли, но остался носителем. Как долго он может им быть, пока неизвестно. Отслеживают это следующим образом: вылечившихся пациентов трижды проверяют на наличие коронавируса – на третий, шестой и 12-й день после выписки из стационара. Обнаружение вируса может свидетельствовать о формировании вирусоносительства или быть ложноположительным или даже ложноотрицательным результатом. В этих случаях исследование нужно повторить методом ПРЦ-диагостики в динамике и даже несколько раз при необходимости. Это допустимо при лабораторной диагностике инфекционных заболеваний. Методы исследования при COVID-19 совершенствуются. С 14 апреля в России начтнут проводить тесты на наличие антител к коронавирусу, что даст возможность определить наличие специфического иммунитета у переболевших и не болевших этой инфекцией. Ожидается поступление таких тестов из новосибирского центра «Вектор». Напомним, коронавирусов на сегодня большое количество – их четыре группы. Методом ПЦР-диагностики выявляется РНК вируса. Сами вирусы мутируют, благодаря чему становятся более контагиозными – способными к большему распространению. При этом [у человека] вырабатывается меньше антител – медленнее формируется специфический иммунитет. – С каждым случаем повторного заражения нужно разбираться отдельно. Пока что медицинское сообщество не может дать окончательного ответа на вопрос, с чем связано повторное выявление коронавируса. Это новая инфекция, с которой человечество столкнулось впервые, и она имеет много отличий от предшествующих атипичных пневмоний, вызванных вирусами SARS и MERS, – говорит Наталия Боброва. 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