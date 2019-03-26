Квестбук-путеводитель по Иркутску презентовали на «Книгамарте»

Иркутск, 27.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках международного книжного фестиваля «Книгамарт» в Иркутске 24 марта состоялась презентация «Бабрбука» – путеводителя по Иркутску в форме квеста. Генеральными партнерами фестиваля выступили Иркутская нефтяная компания и облправительство. Как рассказал автор проекта «Бабрбук» Дмитрий Мироманов, эта книга-квест впервые увидела свет в 2017 году и с тех пор пережила четыре издания. Последнее, тиражом 500 экземпляров, было выпущено совсем недавно. Формат квестбука предлагает читателю делать несложные задания и ставить отметки об их выполнении прямо в книге. Кстати, страницы с этими мини-квестами можно раскрашивать. Задания разнообразны. В их числе – «Найти красивый камень на Байкале», «Сразиться с крестоносцами на Иркутской свалке», «Сфотографировать пять окон», «Посчитать все памятники на улице Карла Маркса», и так далее. Локации охватывают как Иркутск, так и населенные пункты Иркутского района, а также непосредственно озеро Байкал. – В этой книге есть множество лайфхаков, – отметил автор. – Например, на странице про бурятские позы, они же буузы, мы придумали «правило трех О»: откусить, отпить, офигеть. Я несколько месяцев сейчас жил в другой стране, вернулся в Иркутск, соскучившись по буузам, и сразу же попал на мастер-класс по их лепке. И вот это чувство офигевания от первого укуса вернулось. Конечно, издать такой путеводитель можно и почти в одиночку, только при помощи художника. Но проще сделать это группой людей, объединенных общим интересом – любовью к Байкалу и Иркутску. – Но в тот момент один человек из тех, о которых я подумал, жил и учился в Австралии, еще несколько жили в Италии, Ирландии и США. Плюс еще одна девушка, кроме нас с художницей Мариной Рюмшиной, жила в Иркутске. Так что весь процесс создания квестбука проходил в онлайне, в социальных сетях. К счастью, в наше цифровое время это не проблема, – рассказал Дмитрий Мироманов. Создание квестбука началось с подбора локаций. Изначально их получилось около 120 – в городе, как оказалось, много мест, куда можно сходить и которые можно показать, а также действий, которые можно совершить. Половину пришлось убрать. Тогда же Дмитрий Мироманов запустил краудфандинговый проект в интернете – «предпродажу несуществующей книги». Нужную сумму удалось собрать, кстати, на месяц ранее намеченного срока. – В общем-то, все получилось к лучшему, даже сокращение локаций. Потому что мы планируем издавать «Бабрбук-2», – поделился Дмитрий Мироманов. – Это будет, с одной стороны, дополнение, с другой – коллекционное издание в твердом переплете. Часть локаций пришлось убрать из путеводителя «по соображениям безопасности» – некоторые места в Иркутске, без сомнения, интересны, но при этом могут быть опасны или экстремальны, пояснил автор проекта. Поэтому первая часть квестбука получилась «приветственной». – Первая книга дала понимание, как можно и нужно делать книги. Когда я начал делать графический роман «Легенды озера Байкал», у меня уже было четкое понимание, как все должно происходить. Сейчас мы уже собрали деньги на выпуск этой книги, кстати, – рассказал Дмитрий Мироманов. Напомним, краудфандинговый проект по изданию графического романа «Легенды озера Байкал» был запущен 23 января 2019 года и завершился 9 марта. Организаторы собрали чуть более 125 тысяч рублей, участники проекта оплатили по предпродаже более 200 экземпляров. По словам Дмитрия Мироманова, покупателей всех лотов ожидает приятный сюрприз прямо в книге. Кстати, проект «Бабрбук» получит еще одно продолжение – к выпуску планируется издание «Бабрбук-kids», ориентированное, в первую очередь, на детей, ну и их родителей. Консультантом по локациям в областном центре с богатой историей выступит автор «Прогулок по старому Иркутску» Алексей Петров. – Меня заботит то, что молодежь уезжает из нашего города. Им кажется, что здесь нет перспектив, а в Москве, например, будет намного лучше. Я со своей стороны готов это опровергать. Просто люди не то чтобы не видят перспективы, а не хотят их замечать, но счастливым можно быть где угодно. Поэтому я хочу, чтобы родители и их дети понимали, что не нужно куда-то уезжать из Иркутска, можно оставаться и вместе делать наш город лучше, – поделился Дмитрий Мироманов. Юным читателям в будущем издании будет помогать «мамин сибиряк» – маленький житель Иркутска в тулупчике, как у Якова Похабова, с ружьем и плюшевым бабром под мышкой. Как ожидается, «вместе с ним» дети будут выполнять задания в игровой форме и параллельно узнавать что-то новое о родном городе. Отметим, «Бабрбук» в различных его изданиях – не единственный проект, направленный на популяризацию знаний об Иркутске среди его жителей. Например, на том же «Книгамарте» презентовали настольную игру «Иркология» – игроки в ней примеряют на себя образы реальных горожан, живших столетие назад, и так же в игровой форме узнают новое об Иркутске. Кроме того, в этом году увидел свет проект IRK.RU и администрации Иркутска – гид-путеводитель по сибирской кухне. Это карта, на которой отмечены рестораны и кафе, где подают блюда, приготовленные из местных продуктов. Мария Маякова, Телеинформ. Фото автора ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... администрация иркутска

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