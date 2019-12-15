Лауреатами двенадцатого конкурса «Нота ДО» стали 56 юных талантов Иркутской области

Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Торжественная церемония вручения музыкальных инструментов, планшетов для рисования, сертификатов на обучение, по традиции, состоялась в Иркутском музыкальном театре имени Загурского. Юных художников, музыкантов и певцов со сцены поздравили благотворители и меценаты, сообщает пресс-служба Благотворительного фонда имени Юрия Тена. – Наши ребята получают образование в лучших музыкальных и художественных вузах России: в Московской государственной консерватории имени Чайковского, Санкт-Петербургском академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. В этом году у нас есть весомый повод для гордости. Елена Охлопкова победила в престижном Международном конкурсе «Бельведер», Геннадий Жигарев – в конкурсе ювелирного искусства «Серебряный Бабр», Рамир Аксенов принял участие в творческой школе «Новые имена» в Суздале, – отметил в приветственном слове депутат ГД РФ, член Попечительского совета фонда Сергей Тен. Каждый год «Нота ДО» открывает новые имена и дает талантливым детям шанс – учиться, развиваться, повышать исполнительское мастерство на собственном музыкальном инструменте. – Мне мама сказала, что я стала победительницей в конкурсе «Нота До», – рассказывает ученица ДМШ Ангарска Анастасия Алексеева. – Меня педагоги конечно и раньше выдвигали на этот конкурс, но победила я первый раз. До конца еще не верила, что это правда. Лишь когда мне вручили новую флейту, уже осознала, что это все реально. Инструмент очень хороший, на старом, например, верхние регистры уже не те, а этот замечательный, я успела уже чуть-чуть поиграть, почувствовать, так сказать, инструмент. В рамках «Ноты ДО» фонд седьмой год подряд проводит и творческий конкурс «Музыку дарим людям» среди школ искусств и музыкальных школ Иркутской области. В этом году победителем признана детская музыкальная школа №2 Иркутска, второе место у районной детской школы Усть-Илимска, замкнула тройку лидеров детская школа искусств Саянска. Специальный приз жюри присудило среднеобразовательной школе села Новогромово Черемховского района – «За популяризацию музыкальной культуры в своем селе». По решению Попечительского совета фонда принято решение поддержать общеобразовательные школы районов, которые больше всего пострадали от разрушительного наводнения. «Чужой беды не бывает» – это стало негласным девизом уходящего года. Синтезаторы «Ямаха» пополнят музыкальные классы школы № 11 из Нижнеудинска, № 3 из Алзамая, № 2 Тулуна, Икейской среднеобразовательной школы Тулунского района. – Для нас, конечно, этот подарок, настоящий сюрприз, – делится впечатлениями педагог-организатор школы №2 г. Тулуна Татьяна Кожемяко. – Наша школа давно нуждалась в обновлении материальной базы, в том числе и музыкальных инструментах. Спасибо большое хочу сказать от лица нашей школы организаторам, меценатам. Я думаю, что совсем скоро и наши ученики будут победителями конкурса «Нота ДО» и также получать призы на этой сцене. На благотворительном аукционе в этом году удалось собрать свыше 5 млн рублей. За 12 лет существования проекта «Нота ДО» более 900 детей получили в дар мастеровые скрипки, чанзы, гитары, баяны и аккордеоны, пианино самых известных фирм-производителей; побывали в творческих поездках, юные художники – на пленэрах. Организаторами благотворительного вечера являются первый светский журнал «В хорошем вкусе», министерство культуры и архивов Иркутской области, Иркутский музыкальный театр имени Н.М. Загурского. Аукцион ежегодно проводиться в рамках фестиваля «Звезды на Байкале», при поддержке Народного артиста России, художественного руководителя фестиваля Дениса Мацуева. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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