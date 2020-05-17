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Общественная жизнь в Иркутской области
18.05.2020

Легенда при жизни и жизнь при легенде: генерал авиации Владимир Безбоков и иркутская улица его имени

Иркутск, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Улицу Безбокова в Иркутске назвали в честь Героя Советского Союза Владимира Безбокова еще при его жизни. А вот звание Почетного гражданина города ему присвоили посмертно – это единственный такой случай в Иркутске. О самом молодом Герое Советского Союза из числа летчиков и о носящей его имя улице – в новом материале проекта Телеинформа «Улицы имени Победы».

Душа, рожденная для полетов

Владимир Михайлович Безбоков родился 14 июня 1922 года в городе Аткарск Аткарского уезда Саратовской губернии (сейчас это райцентр Саратовской области). В 1939 году окончил 10 классов школы, после чего ушел в Саратовский аэроклуб. В марте 1940 года Владимир поступил в Саратовскую военную авиационную школу пилотов – с 1969 года это высшее военное авиационное училище летчиков.

Что интересно, Владимир Безбоков был одним из первых выпускников школы. В ноябре 1927 года в Сепухове был создан 22-й отдельный авиационный отряд, в 1934 году перебазирован в Саратов и введен в состав 12-го стрелкового корпуса. Через четыре года его переименовали в 58-ю отдельную авиационную разведывательную эскадрилью, а на базе нее два года спустя, в 1940 году, и создали военную авиационную школу пилотов.

Всего в 1941 году эту школу окончили 35 человек. Владимира Безбокова там помнят. На сайте училища сообщается, что уже через месяц после выпуска, в апреле 1941 года, он был направлен в Ленинградский военный округ на должность второго пилота самолета ТБ-3.

Ровно за неделю до начала Великой Отечественной войны ему исполнилось 19 лет. В книге «Эхо победы в наших сердцах-2», посвященной боевой истории авиации дальнего действия (АДД), подполковник запаса, кандидат исторических наук Анатолий Сергиенко анализирует, в каком возрасте вступали в войну будущие Герои Советского Союза АДД. Всего таковых было 267 человек.

– Анализ показывает, что самый молодой возраст – 19 лет (максимальный – 37, по столько к началу войны исполнилось троим летчикам). В этом возрасте начали воевать два человека – летчики Николай Николаевич Харитонов и Владимир Михайлович Безбоков. Харитонов начал воевать в девятнадцать лет и пять с половиной месяцев. Самым же молодым является Безбоков, – пишет исследователь.

Легенда при жизни и жизнь при легенде: генерал авиации Владимир Безбоков и иркутская улица его имени

Владимир Безбоков в 1941 году

Между последним учебным в Саратовской авиашколе и первым боевым у него не было других полетов. Из учебного неба он ушел в небо войны.

В боях Владимир Безбоков участвовал с июня 1941 года. Он воевал в составе 7-го гвардейского Краснознаменного Гатчинского тяжелого бомбардировочного авиаполка в составе ДБА, АДД, 18-й Воздушной Армии, выполнял боевые задания в интересах Северо-Западного, Западного, Сталинградского, Северо-Кавказского, Ленинградского, Воронежского, 2-го Украинского и других фронтов.

Вязьма

У Владимира Безбокова было множество ночных и дневных вылетов в окруженный Ленинград. Взлетали из-под Череповца, а сажали свои ТБ-3 прямо в городе, на аэродроме, который авиаторы окрестили «Гражданка». Он находился рядом с сельскохозяйственным институтом, у конечной остановки трамвая №22.

Кроме того, он участвовал в Вяземской воздушно-десантной операции в начале 1942 года.

«Шел восьмой месяц войны. В декабрьской битве под Москвой советские воины нанесли крупное поражение противнику. Гитлеровское командование вынуждено было отказаться от новой попытки прорваться к Москве… Противник накапливал силы в районе Вязьмы», – рассказывает в своей книге «Дорогами воздушного десанта» смоленский журналист Андрей Лукашенко.

«В первой половине февраля 1942 года командование Западного фронта приняло решение продолжить выброску в тыл противника десанта в состав основных сил 4-го воздушно-десантного корпуса. Местом для выброски десанта был выбран район у деревни Желанье (южнее Вязьмы), недалеко от Знаменки. Операция по переброске воздушного десанта в тыл врага всегда считалась очень сложной. Десантник, прежде чем оказаться на оккупированной противником территории, совершал два подвига: первый – во время перелета под шквальным огнем фронтовой зенитной артиллерии немцев и атаками их авиации, второй – когда в кромешной темноте прыгал с парашютом на штыки врага», – продолжает он.

В этой операции участвовал и Владимир Безбоков. Он был одним из членов экипажа самолета, которому поставили боевое задание: доставить приводную радиостанцию и четверых радистов, а затем забрать раненых партизан. Однако самолет попал под обстрел: зенитный снаряд разворотил правую лыжу. Ситуация мгновенно стала критической. Выйти из нее можно было только двумя способами. Первый: покинуть самолет на парашютах. Но на борту находилась приводная радиостанция, вещь не только дорогая, но и крайне необходимая. Потому экипажу предстоял второй вариант: посадка на одну лыжу. Ни командиру корабля Михаилу Баженову, ни правому летчику Владимиру Безбокову до этого подобным делом заниматься не доводилось.

Легенда при жизни и жизнь при легенде: генерал авиации Владимир Безбоков и иркутская улица его имени

Владимир Безбоков в 1960-х годах

К счастью, посадить машину удалось, хоть и с дополнительными повреждениями, но без взрыва. Стрелки сняли пулеметы и боеприпасы, борттехник с подошедшими партизанами и жителями деревни слил бензин в бочки. Все это, как и упакованную в ящики радиостанцию, укрыли в селе. А наутро немецкие истребители расстреляли пустой самолет – экипаж остался «безлошадным». Тогда команде вменили временные обязанности. Михаила Баженова назначили на «должность» консультанта по авиационному делу, а Владимир Безбоков стал командиром взвода. В него вошли все остальные члены экипажа и несколько бойцов из числа десантников. Главная обязанность взвода – обеспечивать прием самолетов. Работа эта была не из легких.

Обычно самолеты приходили с Большой земли после полуночи, но случалось, что и раньше. Все зависело от погоды. Бывало, пилоты за ночь делали по два, а то и по три рейса. Причем все ТБ-3, имевшие лыжи, садились в районе действия десантников и, разгрузившись, забирали в обратный путь раненых. Самолеты ПС-84, поскольку они были на колесах, сбрасывали грузы с парашютами. Почти каждую ночь семь самолетов, специально выделенных для этой цели, появлялись над расположением десантников. Их-то и встречали бойцы взвода Безбокова. Они в снегу выкапывали глубокие ямы, набивали их соломой и хворостом. Как только был слышен звук самолета и бойцы убеждались, что это свой, они поджигали солому, а сами бежали в укрытия. Прятаться приходилось потому, что фашисты, которые размещались в соседних деревнях, заметив огни, тут же открывали по ним минометный огонь.

– Надо сказать, что работа взвода Владимира Безбокова в организации приема самолетов внесла в это важное дело Вяземской операции четкость, грамотность и надежность. Срывов приема самолетов из-за неувязки с наземными сигналами практически не было. Владимир Михайлович и его подчиненные трудились на благо десантников около месяца. Убыл экипаж на Большую землю гораздо позже закончившейся операции по десантированию 4-го корпуса. Вывез его в один из прилетов за линию фронта однополчанин Михаила Баженова капитан А. Косач, – рассказывал в другой своей книге, «История 23-го гвардейского Белгородского Краснознаменного авиационного полка дальнего действия», Анатолий Сергиенко.

Легенда при жизни и жизнь при легенде: генерал авиации Владимир Безбоков и иркутская улица его имени

Владимир Безбоков в 1970-х годах

Спасение на кукурузном поле и золотой запас Чехословакии

Специфика боевой работы летчиков АДД, в отличие от других родов авиации, редко позволяла спасать попавших в беду боевых товарищей. Во всей истории авиации дальнего действия таких случаев несколько. Один из них на счету Владимира Безбокова.

– Это был смелый, отважный и решительный летчик. 17 июля 1943 года, например, после

подсветки железнодорожного узла Барвенково экипаж возвращался на базовый аэродром. Летчик заметил, что один из самолетов полка подбит немецким истребителем, загорелся и пошел к земле. Это случилось над территорией противника. Не раздумывая, Безбоков повел свою машину на посадку, благополучно произвел ее в условиях темной ночи на пятачке кукурузного поля. Забрав экипаж сбитого самолета (двое были ранены), Безбоков произвел взлет в сложных условиях и прилетел на аэродром Мичуринск, – пишет Анатолий Сергиенко.

Об этом же вспоминают участники Великой Отечественной войны Петр Бочкарев и Николай Парыгин в книге «Годы в огненном небе: (Авиация дальнего действия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.)»:

– Когда самолет загорелся, по команде командира члены экипажа покинули его. Экипаж идущего следом самолета, пилотируемого лейтенантом Владимиром Безбоковым, видел в темноте белые купола парашютов и заметил место их приземления. Летчик сделал круг на малой высоте, а затем решил произвести посадку, используя для освещения самолетные фары. Приземлились на кукурузном поле, взяли на борт экипаж подбитого самолета и совершили взлет.

За этот подвиг командир корабля лейтенант Владимир Безбоков был награжден орденом Красного Знамени, а в 1946 году, ставшему командиром авиационной эскадрильи, было присвоено звание Героя Советского Союза.

В мемуарах Главного маршала авиации Александра Голованова отмечается, что ордена Красного Знамени в 1943 году среди прочих получили лейтенант В.М. Безбоков и младший лейтенант Ю.М. Безбоков. Дело в том, что всю войну Владимир прошел бок о бок со своим родным братом Юрием.

– Они вместе летали в Саратовском аэроклубе, окончили одну летную школу, в один день прибыли в боевой полк, в один день получили боевое крещение, оба – командиры кораблей. Разница в том, что Юрий на два года старше, – писал Анатолий Сергиенко.

Легенда при жизни и жизнь при легенде: генерал авиации Владимир Безбоков и иркутская улица его имени

Юрий Михайлович Безбоков

В 1944 году Владимир Безбоков выполнил боевое задание особой сложности в Чехословакии – участвовал в вывозе золотого запаса Словацкого национального Совета, возглавившего восстание чехословацкого народа против фашистов.

Будучи приглашенным в эту страну в группе высоких советских военачальников осенью 1979 года, он узнал, что существует книга, связанная с трагической и героической историей словацкого восстания. В книге описаны и 18 рейсов в район восстания, семь из которых были связаны с рискованными посадками на партизанских аэродромах, совершенными экипажем капитана Владимира Безбокова. Тогда они доставили восставшим более четырех тонн боеприпасов, много солдат и офицеров. Обратными рейсами вывозили десятки тяжелораненых словацких воинов и партизан. За успешное выполнение этого задания Владимир Безбоков тогда был награжден чехословацким орденом Красной звезды.

Всего за годы Великой Отечественной войны Владимир Безбоков совершил 262 вылета, 219 из которых по ночам, на самолетах ТБ-3 и Ли-2 (98 – на ТБ-3 и 164 – на Ли-2). Он обрушил на врага более 200 тонн осколочно-фугасных бомб, сбросил 720 осветительных бомб, уничтожил шесть складов с боеприпасами, восемь железнодорожных эшелонов, 12 самолетов, 26 танков и девять автомашин.

– Владимир Михайлович с молодых лет запомнился как мобильный и быстрый на принятие решений командир. Поставленные задачи решал на ходу и не допускал ошибок. Был доступен для подчиненных, а как военный человек – крепкий, сильный, то есть по-настоящему современный командир. Это в нем сидело стержнем. Таким он был командиром полка, дивизии, корпуса. А потом и командующим армией, – пишет в предисловии к книге Александра Глушкова «Командарм» генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза, командующий Дальней авиацией СССР в 1969-1986 годах Василий Решетников.

Легенда при жизни и жизнь при легенде: генерал авиации Владимир Безбоков и иркутская улица его имени

Владимир Безбоков в 1980-х годах

– Он создал сильную и крепкую группу. В ней была рабочая атмосфера, когда каждый занимался своим делом, знал его в совершенстве, не оглядывался по сторонам. Любой из его подчиненных твердо знал: командир рядом и всегда поможет. На мой взгляд, это самая комфортная обстановка для человека, который работает в одной команде. Владимир Михайлович Безбоков, несомненно, в этом отношении был притягательной фигурой, – вспоминает он.

Что было после

Владимир Безбоков был одним из участников Парада Победы 1945 года в Москве. Он шел по Красной площади в сводном батальоне авиации дальнего действия в составе Карельского фронта.

– Есть страницы истории, которые нельзя забывать в наш быстротекущий, стремительный век, – писал Владимир Безбоков в предисловии к книге Андрея Сутормина «На Параде Победы».

После окончания Великой Отечественной войны Владимир Безбоков участвовал в войне с Японией. Он совершил 28 боевых вылетов по переброске грузов и доставке десантов. Войну он закончил в Порт-Артуре в звании капитана, командиром авиаэскадрильи 7-го гвардейского Краснознаменного Гатчинского тяжелого бомбардировочного авиаполка.

Затем служил на Украине, на Дальнем Востоке, в Семипалатинске, в Москве, в Иркутске, занимал должности командира авиаполка, дивизии, авиационного корпуса, заместителя командующего Дальней авиацией ВВС по боевой подготовке. В 1980 году на базе частей и управления 8-го Отдельного тяжелого бомбардировочного авиационного корпуса была создана 30-я Воздушная армия Верховного главнокомандования стратегического назначения, управление и штаб которой разместились в Иркутске, первым командующим этой армией был назначен генерал-лейтенант Владимир Безбоков.

В 1956 году он окончил с отличием Военно-воздушную академию имени Гагарина, в 1965 – академию Генерального штаба (с отличием и золотой медалью). Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 августа 1966 года ему было присвоено почетное звание «Заслуженный военный летчик СССР». Дослужился до воинского звания генерал-полковник авиации.

Легенда при жизни и жизнь при легенде: генерал авиации Владимир Безбоков и иркутская улица его имени

Владимир Безбоков в 1985 году

Также отметим, что в числе его почетных званий – звание Почетного гражданина поселка Угра Смоленской области. С этим связана, по словам самого Владимира Безбокова, следующая история:

– В начале 1942 года мой самолет сбили в районе Смоленска, неподалеку от поселка Угра. Так, на время я попал в 4-й воздушно-десантный корпус. Нас, летчиков, в нем оказалось несколько человек. Меня назначили командиром взвода разведки, и более двух месяцев мы находились в тылу врага в составе десанта. Скажу без всякой натяжки – все 27 человек моего взвода были настоящие герои. Не однажды дело доходило и до рукопашной, ходили и в штыковые атаки, освобождали станцию Угра, – рассказывал он в интервью журналисту Александру Глушкову.

Уже после войны его пригласили на встречу воинов того корпуса в Рязань. Тогда в училище воздушно-десантных войск он неожиданно увидел большое панно – летчик со своими бойцами ведет бой за деревню Всходы.

– Был у нас такой случай. А в летчике я узнал себя. Видимо, кто-то из бойцов впоследствии стал художником… – отмечал Владимир Безбоков.

В 1985 году он ушел в запас, оставшись жить в Иркутске. В 1987 году был избран председателем Иркутского областного Совета ДОСААФ и до 1991 года успешно руководил этой организацией. Особое внимание он уделял развитию малой авиации в авиационно-спортивных клубах Иркутска, Братска, Усть-Илимска. Иркутский областной ДОСААФ при нем ежегодно готовил более 20 летчиков, парашютисты совершали около 12 тысяч прыжков в год, пополнялся самолетный парк.

В 1990 году Владимир Безбоков был избран председателем Иркутского областного Совета ветеранов войны и труда и с 1990 по 1995 годы руководил областной ветеранской организацией, ставшей при нем одной из лучших в Российской Федерации.

Умер Владимир Безбоков 3 августа 2000 года, похоронен в Иркутске на Радищевском кладбище.

Легенда при жизни и жизнь при легенде: генерал авиации Владимир Безбоков и иркутская улица его имени

Информационная доска на улице Безбокова

Память

Владимир Безбоков стал сотым по счету Почетным гражданином Иркутска. Это звание ему было присвоено по решению городской думы в 2013 году. Таким образом, он оказался единственным пока человеком, которому это звание присвоено посмертно.

Стоит отметить, что улицу в честь Владимира Безбокова в Иркутске переименовали еще при его жизни, в 1996 году. В августе 2001 года на доме №10 появилась информационная доска из черного долерита с текстом: «Эта улица носит имя Героя Советского Союза Владимира Михайловича Безбокова». Известно, что раньше эта улица в микрорайоне Приморский называлась Приморской, а еще раньше – Хабаровской.

Иркутский журналист Валерий Ладейщиков в 1950-е годы посвятил этой улице стихотворение, которое так и называлось: «Улица Приморская».

«Здесь моря нет. Оно лишь только будет.

Пока речные волны в берег бьют.

Но в нетерпенье созиданья люди

Приморской эту улицу зовут».

Легенда при жизни и жизнь при легенде: генерал авиации Владимир Безбоков и иркутская улица его имени

Улица Безбокова, Иркутск

Улица Безбокова начинается у плотины ГЭС на левом берегу Иркутского водохранилища. В ее начале установлен бронзовый памятник Владимиру Ленину. Высота фигуры – более двух метров, постамента из красного финского мрамора – четыре метра. Автором фигуры был московский скульптор Петр Яцыно. Памятник установили 7 ноября 1959 года.

Также на улице Безбокова стоит здание управления Иркутской ГЭС. Оно украшено двумя монументальными мемориальными досками с барельефами и рельефными буквами особо отличившимся при строительстве гидроэлектростанции работникам «Ангаргэсстроя». Всего перечислены 140 фамилий.

Напротив управления Иркутской ГЭС в 1998 году была установлена лопасть рабочего колеса турбины гидроэлектростанции. На ней написано: «Иркутская ГЭС выработала 196 миллиардов киловатт электроэнергии».

Другим своим концом улица Безбокова упирается в улицу Передовая в поселке Южный. В основном, по ней расположены жилые дома, поликлиника №6. С улицей Безбокова граничат рынок «Южный» и ТЦ «Версаль».

Также отметим, что одновременно с установкой информационной доски на улице Безбокова мемориальную доску установили и на дом, в котором жил Владимир Безбоков в Иркутске – №16 по улице 5-й Армии. На ней написано: «В этом доме жил Герой Советского Союза Безбоков Владимир Михайлович». Однако отметим, что на доске неверно указана дата рождения – 14 июля вместо 14 июня.

Легенда при жизни и жизнь при легенде: генерал авиации Владимир Безбоков и иркутская улица его имени

Мемориальная доска на улице 5-й Армии, Иркутск

Мемориальная доска в память о Владимире Безбокове установлена и на здании Иркутской областной организации РОСТО (ДОСААФ) (ул. Поленова, 18) с текстом: «В этом здании с 1987 по 1991 годы работал председатель Иркутского областного комитета ДОСААФ СССР, Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации, Почётный гражданин г. Иркутска Безбоков Владимир Михайлович (1922-2000)».

В июле 2001 г. постановлением губернатора Иркутской области Иркутскому авиационно-спортивному клубу РОСТО (ДОСААФ) присвоено имя Безбокова Владимира Михайловича.

Кроме того, в 2012 году на авиабазе дальней авиации Военно-воздушных сил России «Белая», дислоцированной в Усольском районе, сверхзвуковому дальнему бомбардировщику Ту-22М3 торжественно присвоили имя «Владимир Безбоков».

Мария Маякова, Телеинформ. Фото автора и из открытых источников

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Детскую поликлинику на улице Шмидта в Иркутске планируют в будущем отдать под взрослую15.05.2020
2020-05-15-09-45-00
Иркутск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Альтернативную площадку для размещения Молодёжного центра ищут депутаты думы Иркутска. Сегодня, 15 мая, состоялось выездное совещание, на котором обсудили этот вопрос. Кроме того, народные избранники осмотрели здания, в которых размещаются детская и взрослая поликлиники №5, сообщает пресс-служба думы.
Трое врачей-добровольцев отправились в Усть-Кут, чтобы погасить вспышку коронавируса15.05.2020
2020-05-15-08-03-38
Усть-Кут, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Трое врачей-добровольцев из Иркутска утром 15 мая вылетели на север области с целью предотвращения распространения COVID-19. Основная задача специалистов − локализовать возникший очаг инфекции у вахтовиков, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Гостиницу «Академическая» в Иркутске не будут использовать как обсерватор по просьбе учёных15.05.2020
2020-05-15-05-45-21
Иркутск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Гостиница «Академическая» в Иркутске будет исключена из списков обсерваторов и пунктов временного размещения для сотрудников системообразующих предприятий с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН.
В Иркутске пенсионерам и малоимущим планируют предоставлять маски бесплатно15.05.2020
2020-05-15-05-14-38
Иркутск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в ближайшее время на региональном уровне проведут совещание, на котором с представителями всех крупных торговых сетей обсудят вопрос бесплатного предоставления в условиях коронавируса средств защиты пожилым людям и людям с тяжелым материальным положением. Об этом пресс-служба мэрии сообщает со ссылкой на врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
Коронавирус в Иркутской области подтвердился ещё у 24 человек, трое пациентов умерли15.05.2020
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Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 15 мая коронавирус выявили еще у 24 человек. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заболевания составило 499. Об этом сообщает оперштаб.
Компания РУСАЛ вручила ветеранам Братска подарки в честь 75-летия Победы14.05.2020
Братск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Ветераны Братска продолжают принимать поздравления с юбилеем Победы. В год славы и памяти, объявленный Владимиром Путиным, металлурги БрАЗа навестили самых дорогих и почетных жителей нашего города.
Московские врачи выявили у больных коронавирусом еще одно нетипичное течение болезни15.05.2020
Москва, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Врачи центров Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием и лечение больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания. Об этом пишут argumenti.ru.
В Иркутске на Синюшке 23 мая высадят сосны в часть 75-летия со Дня Победы14.05.2020
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Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Девятая ежегодная акция «Посади дерево – подари планете жизнь» в этом году посвящена 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Её планируют провести 23 мая в роще микрорайона Синюшина Гора. Из-за ограничений по коронавирусу мероприятие проведут при особых условиях, сообщили в благотворительном фонде «Подари планете жизнь».
Волонтёры из ОНФ через соцсети нашли для алабая-беспризорника из села Баклаши новых хозяев 14.05.2020
Шелеховский район, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Волонтёры «Молодёжки ОНФ», участвующие в акции взаимопомощи #МыВместе, помогают не только с покупкой лекарств и продуктов пожилым людям, оказавшимся в условиях самоизоляции, но и решают для них даже такие нестандартные проблемы, как пристроить опасную собаку и помочь в открытии продовольственного магазина в небольшом селе. Просьбы о решении этих проблем не были услышаны в местных ведомствах, сообщает пресс-служба реготделения штаба ОНФ.
Игорь Кобзев: перемещения вахтовиков в Иркутской области приостановлены до особого распоряжения14.05.2020
2020-05-14-07-28-34
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Все перемещения вахтовиков в Иркутской области приостановлены до особого распоряжения. Об этом глава региона заявил 14 мая на заседании оперативного штаба. В Иркутской области прирост заболевших за сутки составил 95 случаев, большинство из них – вахтовики, сообщает пресс-служба губернатора.
Более ста вызовов в день обслуживают медики иркутской поликлиники №814.05.2020
Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Более ста вызовов в день обслуживают медики иркутской поликлиники №8. Неотложная медицинская помощь в условиях пандемии в учреждении оказывается в полном объеме. Об этом рассказала заместитель главного врача по медицинской части поликлинической службы Иркутской городской больницы №8 Ольга Асауленко.
Благотворительный фонд имени Юрия Тена подвел итоги проекта «Чистый мир»14.05.2020
2020-05-14-02-58-04
Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Восьмой сезон Большой экологической игры школьников Иркутской области «Чистый мир» завершил свой сезон. В этом году в нем  приняли участие более 300 школьников Иркутской области и 18 педагогов – организаторов экологических проектов на местах.
В Приангарье за сутки 13 мая коронавирус выявили еще у 95 человек14.05.2020
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Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье за сутки 13 мая коронавирус выявили еще у 95 человек. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заболевания составило 475. Об этом сообщает оперштаб.
Сбербанк проводит конкурс детского рисунка, посвященный 75-летию Победы13.05.2020
Иркутская область, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка проводит конкурс детского рисунка «Внуки Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В Иркутской области шесть человек с диагностированным коронавирусом находятся в тяжелом состоянии13.05.2020
2020-05-13-08-56-03
Иркутская область, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным на утро 13 мая, у 380 человек официально диагностирована новая коронавирусная инфекция, из них шестеро находятся в тяжелом состоянии.
Еще двух жителей Приангарья госпитализировали с подозрением на клещевые инфекции13.05.2020
2020-05-13-08-28-45
Иркутская область, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала сезона активности клещей в 2020 году зарегистрировано 2651 обращение по поводу присасывания паразитов, из них 714 – среди детей.
В Нижнеилимском районе благодаря фонду Андрея Чернышева благоустроили территорию Памятного знака13.05.2020
Нижнеилимский район, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Радищев Нижнеилимского района благодаря благотворительному фонду депутата Госдумы, координатора партпроекта «Единой России» «Культура малой Родины» в Иркутской области Андрея Чернышева к юбилею победы в Великой Отечественной войне благоустроили территорию Памятного знака.
Волонтеры подарили детям Приангарья, зараженным коронавирусом, сладости и сувениры13.05.2020
Иркутск, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Благотворительный фонд поддержки людей, больных раком, ВИЧ, СПИДом и туберкулёзом «TAC» подарил десятерым маленьким пациентам Иркутской областной инфекционной больницы сладости и дизайнерские сувениры. Об этом сообщает пресс-служба Центра СПИД.
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Приангарье к 13 мая достигло 38013.05.2020
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Иркутская область, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на утро 13 мая зарегистрировано 26 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество инфицированных составило 380 человек.
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