Медицина высоких технологий: что корейский Инчхон может предложить иркутянам?

Инчхон, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Передовые разработки, высокотехнологичная помощь, специалисты экстра-класса – первое, что приходит в голову, когда задумываешься о медицинском туризме в Южной Корее. Что иркутянам, которым нужно поправить здоровье, может предложить третий по численности населения город страны – Инчхон – в материале Телеинформа. Особенности корейской медицины Инчхон – самый крупный по площади южнокорейский город, в котором живут около 3 миллионов человек. Это в пять раз больше, чем в Иркутске, и почти на полмиллиона выше общей численности населения во всём Приангарье. Количество медицинских организации в городе, соответственно, также высоко: больше трёх тысяч клиник разной направленности. Все они делятся на три уровня. Учреждения первого уровня – врачебные кабинеты и поликлиники, второго – узкоспециализированные и простые многопрофильные больницы, на третьем уровне находятся университетские госпитали. В последних работают опытнейшие врачи из числа профессорского состава тех университетов, на базе которых открыты больницы. Таких больниц в республике не так много. Чтобы попасть на лечение в Южную Корею, надежнее всего воспользоваться услугами турагентств, которые занимаются медицинским туризмом. У проверенных организаций есть плотные контакты с клиниками и отработанная схема взаимодействия. После обращения потенциального пациента турагентство рассылает заявку больницам, те рассказывают о предоставляемых услугах и человек может выбрать то, что ему подходит. После этого пациент получает полное сопровождение на всех этапах – от прилета в аэропорт до реабилитации и возвращения домой. Медперсонал в Южной Корее исключительно из числа местных. Теоретически иностранцы тоже могут работать в сфере здравоохранения, но для этого нужно сдать несколько очень сложных экзаменов. Однако в каждой клинике, принимающей пациентов из-за границы, существуют международные отделы, в которых трудятся координаторы по работе с пациентами из других стран. Для россиян это русскоговорящие сотрудники. Также в обиходе английский и китайский языки, по необходимости привлекают специалистов, которые говорят на других языках. Одно из преимуществ корейской медицины – в скорости получения услуг. Поскольку россияне могут находиться на территории Южной Кореи без визы до двух месяцев, то отправиться на лечение можно очень быстро. Также клиники прикладывают максимальные усилия, чтобы пациенты получали помощь по принципу «одного окна», чтобы снизить дискомфорт, который настигает любого человека при посещении других стран. Русским пациентам в Южной Корее нужно быть готовым и некоторым особенностям оказания медпомощи. Речь, прежде всего, идёт о назначении лекарств. В Корее не так-то просто их приобрести: во «внешних» аптеках – тех, что работают не при больницах, – представлен весьма ограниченный ассортимент медицинских препаратов. Это могут быть самые простые лекарства, например, таблетки от головной боли, мази, а также витамины. Чтобы получить всё остальное, визит к врачу обязателен. Врач прописывает таблетки, а в аптеке специальное оборудование фасует все препараты в отдельные полиэтиленовые пакетики, на которых будет указаны данные пациента и время, когда препараты нужно принимать. Если врач назначил пять видов лекарств на один приём – столько в пакетик и упакуют. Что это за таблетки, их дозировка для пациента остаётся, как правило, неизвестной. Такой подход объясняется очень высоким уровнем доверия самих корейцев к врачам. Впрочем при работе с пациентами из-за границы медики стараются как можно обстоятельнее ответить на все интересующие вопросы. Помощь широкого профиля Одной из самых крупных больниц, занимающихся лечением иностранных пациентов в Инчхоне, является международная клиника Святой Марии при католическом университете . Основанная в 1955 году, она состоит из нескольких объединённых между собой корпусов. При этом новые здания появлялись на протяжении всей истории существования. В составе многопрофильной больницы высшей категории находятся 21 специализированный центр и 36 отделений, стационар клиники включает 700 койко-мест. Палаты рассчитаны на четыре-шесть коек, которые разделены между собой ширмами. Для сопровождающих есть небольшие кушетки. В стационаре пациент проводит от одного-двух дней до двух-трёх месяцев. Поскольку больница крупная, здесь, в основном, лечатся пациенты с тяжёлым течением болезни. В больнице Святой Марии пациенты могут как пройти полную диагностику, так и получить высокоспециализированную помощь по конкретным заболеваниями. Кстати, именно в этой больнице был открыт первый в Инчхоне Центр роботизированной хирургии, куда попадают пациенты с раком желудка, щитовидки, кишечника, почек, простаты, шейки матки и других органов. Из Иркутска сюда, в основном, едут как раз для лечения онкологии, а ещё – за протезированием суставов, как правило, коленного и тазобедренного. Кстати, весной 2019 года делегация больницы побывала с визитом в столице Приангарья, прочувствовав на себе все прелести почти пятичасового перелёта. Потому-то, говорят сотрудники учреждения, когда к ним приезжают иркутяне, они стараются уделить этим пациентам как можно больше внимания. Сейчас клиника выходит на новый уровень в своей работе и исследованиях. Именно здесь пару лет назад открыли первую в Южной Корее больницу заболеваний головного мозга, где врачи работают с использованием передового оборудования, с помощью которого ставится точный диагноз. Например, здесь есть линейный ускоритель MRIdian Linac. По словам специалистов, это самый точный и совершенный аппарат протонной терапии для лечения опухолей. В больнице около 200 палат, кроме того, есть палаты, специально оборудованные для лечения пациентов с инсультом. Оборудование здесь почти всё корейское, также как и лекарства. Импортируются только около 20-30% материалов, из которых потом изготавливают препараты. Кстати, предварительная консультация возможна и дистанционно: достаточно отправить результаты исследований в российских медучереждений на электронный адрес больницы. Их переведут на корейский язык сотрудники международного отдела, передадут профессорам госпиталя, а полученное заключение вышлют адресату. Эти консультации бесплатны. С заботой о глазах Катаракта, глаукома, отслоение сетчатки – глазные болезни, которые с успехом лечат в Иркутске. Однако в сложных случаях или тогда, когда пациент не хочет ждать очереди на операцию, свою помощь готовы предложить специалисты офтальмологической клиники Хангиль . Больница занимает 10 этажей здания. На каждом этаже расположен отдельный центр, где занимаются лечением конкретной болезни. Всего здесь предусмотрено 17 амбулаторных кабинетов, 6 операционных, 22 лабораторий, 57 койко-мест. В год специалисты клиники проводят около пяти тысяч операций по удалению катаракты и около тысячи – при отслоении сетчатки глаза, амбулаторно принимают до 200 тысяч пациентов. – Больница узкоспециализированная, потому у всех врачей, начиная от самого главного и заканчивая рядовыми, очень плотный график – до обеда амбулаторный приём, после обеда операции. При этом иностранных пациентов бывает по два-три в день, – рассказывает координатор клиники Виктория Шегай. Всего в штате находится около 30 офтальмологов с богатым опытом и ноу-хау, а также терапевт и анестезиолог. Больница считается одной из лучших в Южной Корее, врачи справляются даже с очень сложными случаями. Первая больница в Инчхоне, в которой провели лазерную коррекцию зрения, а главный врач лично ведёт пациентов с отслоением сетчатки глаза. В этой клинике созданы все условия для иностранных пациентов. Вся навигация продублирована на русском языке, в платах для россиян есть даже российское телевидение. Вся необходимая документация, начиная с первичного соглашения и заканчивая договорами, также на русском языке. Профессиональный русскоговорящий координатор клиники подбирает индивидуальную программу лечения каждому пациенту – от самого приезда в Корею до возвращения домой. Россияне, кстати, занимают около 30% от общего числа иностранных пациентов. Самым высоким спросом среди них пользуются операции при отслоении сетчатки, по удалению катаракты и хирургическое лечение глаукомы, а также услуги лазерного центра и центра сухого глаза. Можно здесь провести с помощью самого современного оборудования и полную диагностику зрения. Общая диагностика глаза включает в себя тесты на остроту и на преломление зрения, измерение внутриглазного давления, кератометрию и пахиметрию, фото глазного дна, тест на поле зрения, на цветовую слепоту, анализ глазной мышцы, обследование сетчатки и другие. В клинике придерживаются идеологии «One-step total care», благодаря комплексном подходу обследование проходит в один день и занимает всего около трёх часов. После того, как пациент прошёл все тесты, он отправляется на консультацию к врачу, который делает выводы о состоянии зрения и выносит свои рекомендации. Чтобы улыбка сияла В Южную Корею необязательно ехать только за сложными операциями, здесь можно уделить внимание и красоте. Здоровая улыбка – неотъемлемая её часть. В стоматологической клинике «Чикаго» пациентам предлагается полный набор услуг – от профессиональной чистки зубов до удаления нервов. Название, к слову, не случайно. Именно в американском Чикаго врач, открывший эту клинику, получил лицензию на медицинскую деятельно. В этом медучреждении одновременно могут принять 24 пациентов, тогда как в большинстве клиник только около 10. А это значит, что в очереди ждать не нужно. Здесь есть пять специализированных центров, что позволяет при необходимости получить комплексный уход за зубами, который обеспечивают 10 врачей и 15 гигиенистов-стоматологов. Россиянам стоит учесть несколько моментов. Во-первых, перед любой процедурой нужно почистить зубы. Для этого в клинике предусмотрены одноразовые щётки в ванной комнате. Для вип-посетителей они находятся в отдельной лаунж-зоне. Во время процедуры лицо пациента накрывают специальной салфеткой: считается, что так комфортнее и ему самому, и врачу. Но обойтись без неё тоже можно, на эту просьбу сотрудники клиники откликаются. Детей тут тоже принимают, начиная лет с трёх. Стоит отметить, что для юных пациентов тут созданы максимально комфортные условия: и соответствующее оформление, и игровые зоны, и подвесные карусельки перед креслами. В потолок над каждым детским креслом вмонтирован экран, чтобы маленький пациент мог смотреть мультфильмы, пока врач колдует над его зубами. Кстати, и взрослые, и детские кресла на время процедур переводятся в полностью лежачее положение. Высокий класс клиники «Чикаго» подтверждается не только наличием высокотехнологичного оборудования и опытных специалистов. В 2014 году именно эта стоматология стала официальной больницей для оказания медицинской помощи спортсменам Азиатских игр, которые проходили в Инчхоне. В «Чикаго» часто лечатся знаменитости, специалисты клиники участвуют во многих телепередачах. Бьюти-тур в Инчхон Официальной больницей-партнёром Азиатских игр была и клиника пластической хирургии и дерматологии JK WITH ME . Надо сказать, что сами корейцы очень тщательно следят за собой вне зависимости от пола и возраста, потому сфера косметологии в Южной Кореи очень популярна. Клиника JK WITH ME обладает широким спектром программ, включая лазерное лечение, подтяжку лица, осветление кожи, лечение акне, удаление шрамов. Сюда же могут обратить пациенты с проблемой потери волос, а также те, кто хочет привести в порядок своё тело и лицо с помощью пластических операций. Предусмотрены здесь и спа-процедуры. Клиника поддерживает идеологию комплексного обслуживания и ухода. Первоначальные консультации проводятся в нескольких кабинетах профессиональными дерматологами. Затем пациента готовят к рекомендованной процедуры. Важное отличие от российских косметологических клиник в том, что, например, «уколы красоты» пациентам ставит исключительно врач, а не средний медперсонал. В каждом из процедурных кабинетов для пациентов созданы все необходимые условия. По потребности они могут провести в стационаре три дня и две ночи, хотя, как правило, пациенты уходят домой в тот же день. Пластические операции проводятся в двух оперблоках, оборудованных по последнему слову техники в соответствии со всеми требованиями безопасности. Приятным бонусом в косметологических клиниках Южной Корей станет эксклюзивная косметика для ухода, которую не найдёшь в масс-маркете и даже элитных магазинах. Она либо изготавливается в лабораториях медучреждений, либо клиника обладает лицензией на продажу конкретных кремов и сывороток. Подбирает эту косметику врач индивидуально каждому пациенту. Алёна Кашпарова, Телеинформ иркутск

