Медленное затухание или Новый год по-европейски – эксперты об иркутских корпоративах

Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полным ходом идут новогодние корпоративы – каждый коллектив отмечает предстоящий праздник в меру фантазии, имиджа и финансов. Телеинформ узнал, где, кто и что предлагает для таких мероприятий, какова цена вопроса и есть ли у корпоративов этого года своя изюминка. Почем гуляем? В этом году отметить коллективно Новый год в среднем можно на сумму от 2000 рублей до 4500 рублей с человека. Хотя есть и более низкие и высокие планки. Например, в позной можно погулять на сумму от тысячи рублей с человека, отдельные площадки поднимают ценник почти до 5000 рублей. При этом, как правило, стоимость на человека включает лишь банкет – еду, напитки, в отдельных случаях алкоголь. Нередко последний идет за отдельную плату. К тому же зачастую можно договориться приехать со своим горячительным, но за это нужно будет заплатить так называемый пробковый сбор. – Все рестораны пытаются выдержать ту же ценовую политику, что и в прошлом году, – отмечает известный иркутский ведущий Денис Гук. – Но при этом у них в этом году сложная ситуация с наполнением банкетами, они продаются хуже, труднее найти гостя. Уменьшилось количество крупных площадок, кроме того, довольно много ресторанов в этом году закрылось. Но при этом появились новые неопределенные варианты, которым люди не особо доверяют. Они еще не зарекомендовали ни кухню, ни шоу-программу, но они активно себя продвигают. Проблему низкого спроса эксперты объясняют элементарной нехваткой бюджетов. – Поскольку большинство крупных контор принадлежат не Иркутску, а Москве, то Москва и давала им раньше бюджеты на новогодние корпоративы – они были с хорошим ведущим, на хорошем аппарате, с большим количеством номеров, – говорит саксофонист Андрей Гедеон. – А последние лет пять Москва перестала давать бюджеты и сказала: хотите гулять – гуляйте на свои. А свои – либо жалко, либо нет, поэтому чем дешевле – тем лучше. Из-за отсутствия бюджетов дорогие площадки либо простаивают, либо переориентируются с корпоративов на другие задачи. Деды Морозы, Снегурочки и… При этом новогодняя программа нередко идет отдельной строкой бюджета, сверх банкетного ценника. – Окончательная цена программы зависит от того, что входит в организацию – оформление, дополнительные артисты, помимо ведущего, декорации и так далее. Организация может стоит и 96 тысяч – это минимум, когда работают только диджей, ведущие, Дед Мороз со Снегурочкой. А есть программы в Иркутске, на которые компании и 300 тысяч тратят, – говорит руководитель проектов ивент-агентства «Аврора» Елена Кухтан. В то же время некоторые собеседники Телеинформа называли в качестве нижней планки и 60-65 тысяч за программу. Так, например, гостиничный комплекс «Анастасия» предлагает на выбор программу-конструктор на предпочтительную клиенту темактику и два варианта стоимости – с диджеем, ведущим, вокалисткой и Дедом Морозом – 62 тысяч рублей на компанию. И есть вариант – ведущий, диджей, вокалистка, танцевальный коллектив, Дед Мороз и лазерное шоу – 90 тысяч рублей. При этом за банкетное меню нужно будет заплатить 3-3,5 тысячи с человека плюс алкоголь отдельно. Ценник программы в 65 тысяч рублей на одной из иркутских площадок называет и ведущий Игорь Старовойтов: – При этом мы учитываем индивидуальные пожелания заказчика – официальную часть с ними согласовываем, отдельные номера согласовываем, но каких-то особых запросов не было – Дед Мороз, Снегурочка и так далее. Праздник лояльности О том, что запросы клиентов в этом году довольно стандартны, говорят и другие эксперты, отмечая при этом – большинство клиентов хочет вплести в программу тематику своей компании, поспособствовать росту уровня лояльности сотрудников. – Формат программ – корпоративные банкетные мероприятия, – говорят в «Авроре». – Запрос клиентов больше на авторскую эксклюзивную программу и персональную проработку новогоднего сценария. Корпоративные клиенты сейчас больше хотят не просто прийти и посидеть-посмотреть, а чтобы мероприятие было о них и про них. То есть включить в программу тематику этого предприятия. Например, в это время любая крупная компания подводит итоги года, и важно как-то гармонично включить официальную часть в новогоднюю программу, чтобы руководство компании могло речь сказать, и это гармонично вплеталось в сценарий. Кроме того, очень многие коллективы сейчас очень ответственно подходят к подготовке поздравлений своим коллегам. Поэтому часто бывают запросы на серьезную проработку, видеосъемку, написание сценария текста видеопоздравления от коллектива. При этом из года в год цена хорошей программы неизменно растет. – Дорожают материалы, артисты повышают ценник, – говорит Елена Кухтан. Однако нехватка бюджетов приводит к снижению спроса на качественные программы. – Удешевление приводит к тому, что большие артисты перестали обращать внимание на корпоративы и переключились на сцену, – считает Андрей Гедеон. – А на корпоративы полезла всякая дешевая шушера. И качество корпоративов, соответственно, упало. Это как при выборе алкоголя – либо ты пьешь Хенесси, либо какой-нибудь портвейн из пакета. И вот такая тенденция в течение последних пяти лет – чем дальше, тем хуже. Нечем удивлять? Такая ситуация приводит к некоторой стагнации на рынке. – С точки зрения шоу в городе ничего нового не появилось – в плане каких-то номеров или программ от артистов, что лично меня очень сильно расстраивает, – отмечает Денис Гук. – И еще в этом году необычная тенденция – нет конкретных тематических праздников. Раньше были программы по мотивам каких-то знаменитых фильмов, мультфильмов, или путешествий, каких-то мест и так далее. А в этом году я не вижу нигде четко определенной тематики – все абсолютно размазано и нечетко. Названия очень обтекающие – «Новогодние встречи», «Новогоднее настроение», «Улыбнись» и так далее. Впервые за 15 лет ни одно заведение не имеет конкретной, четкой сюжетной линии, знакомой нам по фильмам, книгам или каким-то известным сюжетам. И даже если появляются неожиданные клиентские запросы, требующие нестандартного подхода, их не всегда можно реализовать. – Иркутск – город особый, – отмечает Игорь Старовойтов. – У нас не очень большой выбор арт-номеров. Чаще всего предлагают саксофонистов, скрипачей, реже – танцевальные коллективы. Нередко сами заказчики организуют какие-то творческие номера от своих коллективов. На мой искушенный взгляд – у нас клиентов нечем особо удивлять в этом году. Не хватает артистов оригинального жанра. – Необычные запросы есть, но ресурсы нашего города ограничены, – соглашается с этим и Денис Гук. – В этом году мы хотели в свою программу включить фигурное катание, совсем короткий фрагмент – и столкнулись с тем, что в Иркутске это огромная проблема – и с пластиком для площадки, и теми, кто мог бы это исполнить. Он также отмечает и нехватку новых, интересных артистов: – К несчастью, в Иркутске если кто-то подрастает, становится довольно качественным – он сразу же улетает в Москву. Корпоратив по-европейски На фоне происходящего вырисовывается еще одна тенденция – спад конкуренции между площадками. – Раньше смотришь на программу конкурентов – и хочется сделать еще лучше, доказать всем, что в этом году у тебя самая лучшая программа в городе, – говорит Денис Гук. – А начиная с прошлого года пошла тенденция, когда заведения перестали следить за тем, что делают другие. В этом году никто ничем не хочет публику удивлять и обойти конкурентов. Каждый отдельно делает свою работу, но цели победить остальные заведения по яркости программы, отзывам – ее почему-то не стало. Хотя раньше мы всегда смотрели – что покажут Мариотт, ББЦ, Мираж, Дикая лошадь, каких артистов они возьмут. Тем более, что за счет новогодней программы можно сформировать себе спрос на год вперед, привлечь посетителей, которые потом будут отмечать юбилеи, другие корпоративы и так далее. В то же время Андрей Гедеон считает, что не все настолько плохо: – Вопрос тематики не стоит – среди артистов не принято повторяться, постоянно придумываются какие-то новые номера, это всегда было и всегда будет. А мелкая шушера либо тырит чужие сценарии и делает плохо, либо делает все бездарно – как и все дешевое. В то же время, отчасти, сложившуюся ситуацию диктует и меняющийся спрос клиентов. Помимо того, что они предпочитают сейчас включать в программу какие-то корпоративные элементы, саму программу они нередко хотят минимизировать. – Руководитель некоторых организаций не хотят, как они говорят, отмечать Новый год в шалмане, – рассказывает Денис Гук. – Предпочитают меньше звука, танцевальной программы, дискотеки, лишних людей, напористого вызова на конкурсы. Люди хотят по-европейски отпраздновать – пообщаться, поговорить. Чтобы сильно конкурсами не мучили, артистами не забивали, чтобы танцевальные паузы были во второй половине вечера. Елена Петрова, Телеинформ. Фото из открытых источников. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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