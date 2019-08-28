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Общество
28.08.2019

Минздрав Иркутской области: «На медицину Приангарья объявлена предвзятая охота»

Иркутская область, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Минздрав Иркутской области прокомментировал заявления эксперта, кандидата экономических наук, доцента Байкальской международной бизнес-школы ИГУ Романа Ерженина о нынешнем состоянии медицины в Приангарье.

Напомним, 23 августа эксперт Роман Ерженин сделал обширный доклад о том, что происходит в региональной системе здравоохранения, провёл анализ финансово-хозяйственной деятельности медицинских учреждений и объяснил, почему зарплаты врачей Иркутской области не достигли установленных президентом лимитов.

Минздрав Приангарья в ответ на это заявил, что на медицину региона «объявлена предвзятая охота и ведется непрекращающаяся информационная война». В ведомстве заявили, что Роман Ерженин не может называться экспертом, потому как не имеет отношения ни к научной, ни к практической медицине, а также к преподавательской деятельности в области медицины.

Затем Минздрав региона представил статистику по зарплатам, ссылаясь на Росстат и Минтруда Иркутской области.

– Средний доход от трудовой деятельности по области, на который ориентируется Минздрав при исполнении указа президента, составил по итогам 2018 года 36 тысяч 468,5 рублей, за шесть месяцев 2019 года - 38 тысяч 363 рубля. Делаем вывод, что так называемый эксперт Роман Ерженин не опирается на достоверную объективную информацию официального источника, уполномоченного рассчитывать и доводить эту информацию. Средняя зарплата у врачей за семь месяцев 2019 года составила 78 тысяч 660 рублей, у среднего медицинского персонала (СМП) – 39 тысяч 196 рублей.

Целевые показатели для врачей, СМП, ММП (младшего медицинского персонала), утвержденные указом президента РФ от 7 мая 2012 года №597, по итогам 2018 года составляли 200% от среднего дохода от трудовой деятельности для врачей, 100% - для СМП и 100% для ММП и выполнены в полном объеме в 2018 и 2019 годах, – отметили в ведомстве.

Роман Ерженин отметил, что в Аларской районной больнице – одни из самых низких зарплат и составляют 25 тысяч рублей. Минздрав опровергает этот тезис и сообщает, что средняя зарплата врача этой больницы за семь месяцев 2019 года составила 76 тысяч 89 рублей, у среднего и младшего медперсонала за аналогичный период – 33 тысячи 546 рублей. Средняя зарплата по учреждению с учетом немедицинского персонала – 35 тысяч 417 рублей.

Фельдшер Татьяна Шульга заявляла, что в БСМП Ангарска зарплата медиков снизилась более чем на 10 тысяч рублей.

– Однако, по официальным данным, в Ангарской городской БСМП зарплата не снижалась. Так, в текущем году заработная плата составляет за май для врачей 78 тысяч 455 рублей, за июнь 77 тысяч 944 рубля, за июль 78 тысяч 74 рублей, для среднего медперсонала, соответственно, 36 тысяч 213 рублей, 41 тысяча 211 рублей, 41 тысяча 38 рублей. В связи с тем, что июнь-июль является периодом массовых отпусков во всех медицинских организациях Российской Федерации, у отдельных работников стимулирующие выплаты действительно ниже из-за необходимости выплаты отпускных, но всё же эта сумма составляет не 10 тысяч рублей, – подчеркнули в Минздраве.

Также, по словам ангарского фельдшера, больница сменила форму собственности, из-за этого убрали надбавки. В ведомстве заметили, что с 2013 года БСМП, как и 98 других медицинских учреждений, передана в областное подчинение и впредь никакой смены собственности не произойдет.

– Не планируется и быть не может, как бы это ни инициировали и ни провоцировали отдельные депутаты ЗС Иркутской области, не имеющие никакого отношения к сфере здравоохранения. Тем более, что вся медицинская общественность, руководство медорганизаций и средних медицинских учебных заведений категорически против такой антимедицинской «реформы» в виде передачи медорганизаций из областного подчинения на муниципальный уровень, – сделали акцент в пресс-службе Минздрава.

Кроме того, в ведомстве прокомментировали и зарплату министра Олега Ярошенко. Оказывается, должностной оклад министра по решению губернатора в 2017 сократился на 10%. И это несмотря на то, что по закону оклады должны ежегодно индексироваться. А рост благосостояния министра объясняется иными видами дохода, «которые легитимны, прозрачны, доступны и не вызывают вопросов государственных надзорных органов». Например, военная пенсия полковника за 23,5 года выслуги в Вооруженных Силах РФ.

Свое экспрессивное опровержение, едва уместившееся на пяти листах, пресс-служба Минздрава завершила словами о том, что ведомство оставляет за собой право защиты чести, достоинства и репутации и в своем ответе опирается на достоверную оперативную информацию.

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Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
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