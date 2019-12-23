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24.12.2019

На страже экологии: иркутские эксперты – об осознанном потреблении, запрете на пластик и менталитете россиян

Иркутск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В России из года в год набирает обороты экологическое движение. Всё больше людей пополняет ряды защитников природы и окружающей среды, проблематика, по крайней мере пока хотя бы на словах, привлекает и внимание федеральных властей. Стал ли переломным 2019 год? С таким вопросом к иркутским экспертам обратился Телеинформ.

Уходящий год с «экологической» точки зрения отметился тем, что «сверху», наконец, были во всеуслышание озвучены тренды, по которым давно уже развивается цивилизованный мир. Речь, конечно же, идет о бережном отношении к природе, сокращении вредных бытовых отходов. Мусорная реформа, стартовавшая в этом году, пускай пока ещё очень спорная и сырая, тем не менее, преследует целью постепенное сокращение бытовых отходов и переход к их селективному сбору. Она дала толчок и тому, что федеральная власть заговорила о необходимости делать и другие шаги.

Однако одна из причин, по которой мусорная реформа буксует, – отсутствие инфраструктуры. Нет мусороперерабатывающих заводов, нет возможности комфортно сортировать отходы. И главный камень преткновения здесь – пластик. Картон, бумага, жесть, стекло, органика – эти фракции относительно легко, при наличии волевого усилия, можно куда-то «пристроить». С пластиком сложнее. Его редко принимают в пунктах приема, к тому же не весь, поскольку некоторые виды этого материала нельзя затем отправить на переработку. Пластик не разлагается, а рассыпается на микрочастицы, попадая в водоёмы, почву, организм животных и людей. Объяснять, что это опасно, наверное, не надо.

На этом фоне мир взял курс на снижение производства и потребления пластика. Но если на Западе этим уже давно плотно занимаются, Россия только подходит к теме. В этом году сначала стало известно, что в стране готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду, а затем прозвучало и предложение сократить производство одноразовых пластиковых пакетов для магазинов. Но если это, действительно, произойдёт, то в перспективе пяти лет. Иркутские эксперты с одной стороны говорят, что это слишком долгий срок, с другой стороны к инициативам относятся осторожно.

Не переломный, но знаковый

– Нельзя сказать, что этот год переломный, но однозначно тема начала звучать в разы чаще – и в публикациях, и в головах у людей. Даже по отношению к прошлому году в несколько раз. Чтобы год был переломным, нам немножко не хватило, не дотягиваем мы, но по крайней мере, наполнение информационного пространства происходит, правда, с точки зрения проблематики, – считает руководитель благотворительного фонда «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева.

Эта организация начиналась со спасения реликтовой сосновой рощи на Кае в Иркутске, привлечения горожан к высадке саженцев. Сейчас деятельность фонда вышла за пределы «скорой лесной помощи» и нацелена на формирование в обществе основ бережного потребления. Наталья Еремеева – человек действия. Она отмечает: в 2019 году больше говорили о проблемах, но не озвучивали пути решений. А именно в этом, или хотя бы в попытке начать работать, и кроется перелом.

Тем не менее, даже разговоры о возможном запрете пластика – это уже позитивный сдвиг с мертвой точки. Впрочем, перейти на этот путь нужно было бы как можно быстрее, не дожидаясь 2024 года.

– Мы об этом говорим давно, уже точно три или четыре года. Мы говорим о том, что на Байкале нужно запретить пластик вообще, чтобы нигде не продавали, ни в магазинах, ни в кафе, – отмечает руководитель фонда «Подари планете жизнь».

Примет ли российское общество этот запрет без протестов – вопрос сложный. По данным экспертов, уровень ответственного населения в стране очень низкий: только 3-5% пытается внедрить в быту и раздельный сбор мусора, и снижение потребления того же пластика, говорит глава иркутской общественной организации «Мой Байкал» Надежда Николаева. Но в целом эксперты сходятся во мнении: если пластик запретят, это заработает.

– Нужно действовать с двух сторон. Если у нас введут запрет, например, в тех же супермаркетах, то люди быстро привыкнут к этому. Вот было так, стало по-другому. У нас, например, постоянно меняются ПДД, появились камеры на дорогах – и для всех это сейчас нормально, хотя сначала населением воспринималось не очень. Я бы сказала, что можно было бы запреты на пластик и тому подобное активнее внедрять. Сейчас пока всё только обсуждается, но на федеральном уровне хотелось бы побольше таких мер, – говорит Надежда Николаева.

Впрочем, ждать 2024 года смысла нет, тем более, что федеральные инициативы, пока ещё по воде вилами писаны. Начинать стоит уже сейчас, с себя, считает организатор акции #Сдайпакет_Ирк Алексей Ким.

Сложности сортировки

Начать с себя, впрочем, тоже не так-то просто. Тут во многом играет роль менталитет и устоявшиеся привычки. Опять же отсутствие инфраструктуры. Как отмечает Наталья Еремеева, самое главное в деле формирования экосознания - работать именно со взрослыми. С детьми этот процесс идет легче, они восприимчивей. Со взрослым поколением всё со скрипом.

– Когда спрашиваешь об экопривычках, то картина следующая. Люди собирают макулатуру, батарейки – это уже действительно распространенная привычка у горожан. Но спрашиваешь, с чем люди ходят в магазин, пользуются  ли одноразовой посудой, и оказывается, что 29 человек из 30 берут и одноразовые пакеты, и пластиковую посуду, и шарики, и трубочки для напитков и так далее. То есть, культура, требуемая сегодня в обществе для сокращения отходов, отсутствует. Взрослые говорят: «Я так не буду, мне так неудобно». И всё, – комментирует она.

Надежда Николаева подтверждает: конечно, гораздо проще разделять тот же мусор, когда это удобно – когда есть рядом пункты приёма, специальные красивые контейнеры, цветные пакеты. Всё это, безусловно, нужно внедрять, поскольку это будет пользоваться спросом. Но и усилие над собой тоже нужно делать.

– На данный момент усилий нужно сделать много. Нужно найти существующие пункты приёма, нужно всё это как-то организовать, проработать со своей семьёй, что тоже сложно. Но мы проводили мастер-классы по раздельному сбору мусора, они пользуются очень большим спросом, то есть это людям интересно, – резюмирует Надежда Николаева.

Искренняя мотивация в переходе в пределах собственной квартиры на селективный подход к бытовым отходам – вообще одно из главных составляющих этого процесса, говорит Алексей Ким. Он уверен, что каждый человек может сортировку отходов делать дома, вне зависимости от того, есть инфраструктура или нет. Тем более, что людей латентно готовых к этому больше, чем кажется.

– При внедрении не стоит хвататься за всё. Надо проанализировать, что скапливается больше всего. Например, пластик или бумага и начать сортировать с этих фракций. Главное начать с маленьких шагов, – советует организатор акции #Сдайпакет_Ирк. –  Например, это пусть будут сначала батарейки и лампочки. Если удастся хотя бы это не выбрасывать на мусорку, то уже маленькая победа, за которую себя надо хвалить и поощрять. Если сразу во всё головой кидаться, то ничего хорошего, как показывает практика, из этого не выходит, потому что это, с первого взгляда, сложно, соответственно, мотивация пропадает.

Впрочем, рассчитывать на массовый добровольных переход к этой системе ценностей вряд ли приходится. Скорее, она достанется следующим поколениям. Пока российское общество к этому не готово, считает председатель комитета по предпринимательству в сфере торговли, услуг и общественного питания ТПП Восточной Сибири, директор ООО «МАВР-ГРУПП» Арсений Митин.

– Я думаю, это надо внедрять с садиков и школы, выращивать целое поколение, чтобы люди с детства привыкали. В Европе в домах стоят несколько контейнеров. У нас дома стоит одно ведро – и с этого всё начинается, мы в него выбрасываем весь мусор. Да, сейчас ставят уличные контейнеры для раздельного сбора, но потом приезжает машина и всё вываливает в одну кучу. Должно пройти ещё лет 50, чтобы мы к этому пришли, – говорит он.

Арсений Митин отмечает, что в сети ресторанов его компании пробовали внедрять сортировку мусора, но на практике это сложнее, чем кажется.

– У тебя загрузка 200 человек вечером, например. Мусор пошёл. Никто не будет разделять пластик отдельно, другое - отдельно. Это очень тяжело, привыкнуть надо. Менталитет срабатывает так, тем более, что дворники все отходы убирают в одно место, – делится Арсений Митин.

Обратная сторона медали

В целом иркутские компании готовы взять курс на экологию. Но бизнес отмечает: любой запрет бьет по кошельку конечного потребителя, тем более, в условиях отсутствия альтернативы в той же ценовой категории. В сети ресторанов Арсения Митина, например, при доставке еды клиентам используются крафтовые пакеты, но он признаёт: эта история гораздо дороже. Не все предприятия, в случае тотального запрета пластика, это переживут.

– Если речь идет о рознице, где торгуют готовой едой, и сфере питания, то однозначно переход на бумажную упаковку вызовет удорожание продукции, поскольку у неё себестоимость выше. Торговля поднимет цену, чтобы в минус не работать, в большей степени пострадает потребитель, – говорит эксперт.

Пластиковая упаковка, как ни крути, перекрывает многие вопросы. В картоне, например, хранить и перевозить можно далеко не всё. Стеклотара – удовольствие ещё более дорогое.

– Разливной магазин, например, торгует квасом, компотами, морсами. Это небольшое производство, предприниматель, условно, покупает за пять рублей пластиковую бутылку сейчас, а за стекло будет 10 рублей. У стеклянных бутылок и пробка железная –  это тоже дороже. Естественно, часть предприятий, особенно мелких, уйдёт из бизнеса. От этих запретов, само собой, выиграет экология и крупные компании, монополисты, которые могут себе позволить станки закупить, поменять технологию, за счёт своих объёмов покрыть издержки. «Мелочевку» же всю задавят, – комментирует Арсений Митин.

Хотя сама концепция сокращения производства пластика для сбережения экологии, говорит он, хороша. Если потребуется, его компания перейдёт на новые условия. Позитивно смотрят на сокращения тех же одноразовых пакетов и в крупнейшей местной торговой сети «Слата». Но, как и у любой подобной инициативы, у неё есть как положительный, так и ряд сдерживающих эффектов, подчеркивают представители ритейлера.

–  Безусловно, должен быть обозначен переходный период. Система, которая долгое время работала по одной схеме и только множилась, в одночасье не может измениться, как и сознание людей. Обществу необходимо в первую очередь дать возможность, затем поддержать культуру бережного потребления и, безусловно, не только запретительные меры, а право выбирать. Поэтому государственный регулятор, вводя новые правила, должен предложить альтернативные решения как для продавцов, так и для покупателей, – резюмируют в компании. – Мы со стороны социально-ответственного бизнеса положительно смотрим на любые меры, которые снижают нагрузку на природу, стараемся их развивать в наших магазинах и культивировать в сознании потребителей.

Послабления нужны и самому бизнесу, соглашается глава фонда «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева. Пока же мотивации развивать «зелёные» технологии у компаний нет, потому предприятия лишь пытаются подстроится под мусорную реформу, но никоим образом не сократить количество отходов.

Эксперты сходятся во мнении: нужны заводы по переработке вторсырья. На сегодня  произвести новый пластик дешевле, чем переработать.

– Мы давно озаботились проблемой замусоривания пластиковыми пакетами и разработали специальные разлагаемые пакеты. Но, помимо этой упаковки, за последние годы в геометрической прогрессии растёт количество производимого пластика, который не идёт на вторичную переработку, а вывозится на полигоны или куда хуже – выбрасывается на улицу. В парках, в лесах образуются свалки мусора с большим количеством пластика. Сортировка, применяемая в иных странах, во многом снимает экологическую нагрузку, но на сегодняшний день лишь 6% образуемых в России отходов подвергаются сортировке, – резюмируют в «Слате».

Иркутск в лидерах

Так или иначе, среди иркутян тенденция налицо: становится всё больше экологически сознательных горожан. Это подтверждает и бизнес, и общественники. Точечно, но уже появляется возможность покупать, например, продукты в свою тару, всё больше людей удаётся охватить экологическими акциями. Иркутск остаётся среди передовых городов России по активности в переходе на селективный сбор мусора.

–  Я считаю, что Иркутск –  достаточно благодарная аудитория в плане раздельного сбора. Да, конечно, ждать сразу больших результатов не стоит, поскольку население по большей части не проинформировано, не хватает какой-то инфраструктуры, соответственно, результаты по раздельному сбору пока таковы, что контейнеры забиты другим мусором. Не всё так идеально, как хотелось бы, но факт в том, что и регоператор (организация, ответственная за обращение с отходами – прим. ред.) лоялен к новшествам, и жители реагируют положительно. Я могу сказать, что Иркутск –  наверное, второй город после Москвы, который активно пропагандирует идею селективного сбора отходов, – говорит Алексей Ким.

Положительные результаты в изменении отношения иркутян к этой теме фиксирует он и на примере своей акции. За год волонтеры провели семь мероприятий по приему различных пакетов, а также пластиковых карт, зубных щёток и тому подобного. Последняя акция состоялась 7 декабря, горожане сдали 400 кг пакетов, которые затем отправятся на переработку на российские заводы, в том числе в Иркутской области, в Ангарск и Братск. Это меньше, чем раньше, но посещаемость осталась на прежнем уровне. Если исходить из этих данных, то можно сделать вывод, что иркутяне стали пользоваться пластиковыми пакетами меньше, говорит организатор акции.

– В своей сети мы наблюдаем рост числа покупателей, которые осознанно относятся к потреблению, они готовы использовать многоразовую тару, покупать товар без пластиковой упаковки, участвовать во всех наших эко-инициативах, – поддержал представитель крупнейшего иркутского ритейлера. – Также у нас в сети можно приобрести экосумки. Раньше был один вид, с сентября мы провели с покупателями конкурсы и опросы по использованию и удобству многоразовых сумок и анализ интереса к ним. В результате уже с ноября продаем три вида экосумок: из джута, из хлопка с дизайном от наших покупателей и смартбонт. Также авоськи и фруктовки скоро поступят в сеть.

«Слата», кстати, выступает партнёром фонда «Подари планете жизнь» в акции #МусоруКрышка. Во всех иркутских магазинах сети, а также в Шелехове и Ангарске установлены специальные контейнеры, куда можно отправить крышки от различных ёмкостей. Из этого сырья в Иркутской области могут производить, к примеру, лопаты, вёдра, мётлы, ванночки, цветочные горшки и так далее, то есть то, что пригодится в быту обычного человека. По данным компании, собрано уже свыше 1,3 тысячи кг крышек. Наталья Еремеева отмечает: результаты скромные, но внушающие оптимизм.

– За первые полгода мы собрали столько же пластика, сколько за последние три месяца. То есть за последние три месяца активность жителей города выросла. Конечно, 700 кг из расчёта 15 тысяч рублей за тонну – это копейки, но темпы растут. Более того, мы бы хотели запустить ещё одну волну пиара. По плану, все наши деньги, вырученные от сдачи крышек на переработку, идут на озеленение города. С новой волной, может быть, мы более яркий результат получим. Идея в том, чтобы каждый участник, который будет сдавать крышки, получил возможность участвовать в посадке Леса Победы в честь 75-летия Победы в ВОВ. Надеюсь, что эта привычка укрепится и будет иметь смысл для горожан, – говорит глава фонда «Подари планете жизнь».

Наталья Еремеева, как и её соратники по экодвижению, убеждена: нужно больше информировать население о необходимости сокращать потребление небезопасных для окружающей среды материалов. Чем больше акций, тем заметнее результат и ближе цель по взращиванию нового экоориентированного поколения. Так, её фонд в этом году предложил провести конкурс на получение знака экологической культуры, «в который вмонтировали всё, что можно».

– Как раз это имиджевая и денежная мотивация. Те, кто будут получать знак, смогут участвовать в конкурсе грантов на поддержку экопроектов. Так что надо что-то такое вводить со всех сторон. Это как раз направлено в большей степени на взрослых, потому что в конкурсе участвуют учреждения, – говорит Наталья Еремеева.

А организация «Мой Байкал», известная своим «Праздником чистоты» на озере Байкал, получила второй президентский грант, который потраит и на мастер-классы по раздельному сбору, и на тематические лекции, и на научно-популярные мероприятия, касающиеся природных ресурсов Байкала.

– В любом случае, важны экопросветительские мероприятия. Человек должен получить всю информацию – и из СМИ, и из соцсетей.  Потому сейчас нужно сделать так, чтобы она звучала из каждого утюга. Нужно работать в разных направлениях – и сверху, и снизу, с детьми, с рабочими коллективами. Наша цель – не научить экологичными быть тех людей, которые уже экологичны, а привлечь тех, кто ещё об этом пока не задумывался,  – резюмирует руководитель движения Надежда Николаева.

Материал подготовила Алёна Кашпарова, Телеинформ

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Как поздравить мужчину с днем рождения?19.12.2019
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Российская Федерация, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сегодня мы поговорим о таком празднике как день рождения, но день рождения конкретно мужчин. В первую очередь важно отметить, что любой мужчина нуждается в похвале. Так называемая "минутная похвала" даст вам возможность очень легко и дружелюбно выразить признательность близкому человеку, поблагодарить за оказанную пользу и подчеркнуть, что он очень значимый человек в вашей жизни. Так что вы можете сделать, чтобы поблагодарить или поздравить кого-то с днем рождения?
Психолог рассказала, как настроиться на работу после праздников20.12.2019
Москва, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Зачастую после долгих выходных бывает тяжело вновь настроиться на рабочий режим. Психолог Наталья Болдырева дала несколько советов о том, как вернуться к трудовой деятельности после новогодних праздников.
31 декабря в Иркутской области решено сделать выходным днем19.12.2019
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Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Указ о переносе выходного дня на 31 декабря 2019 года подписал 19 декабря врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Глава региона рекомендовал перенести выходной день с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря.
Иркутские модели подвели итоги 2019 года и рассказали о поездке на званый ужин Пьера Кардена19.12.2019
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Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские модели подвели итоги 2019 года и рассказали о поездке на званый ужин Пьера Кардена в Париж. Сразу несколько сибирячек завоевали призовые места на конкурсе красоты в Москве, а пятилетняя Мария Зинченко впервые добилась таких результатов на международном уровне. О своих успехах девушки рассказали на пресс-конференции 19 декабря.
En+ Group направила более 27 млн рублей пострадавшим от паводка в Иркутской области19.12.2019
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель электроэнергии и алюминия, направила более 27 млн рублей пострадавшим от паводка в Иркутской области.
Байкальский Дед Мороз 19 декабря отмечает день рождения – большой праздник проведут 21 декабря19.12.2019
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Слюдянка, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский Дед Мороз 19 декабря отмечает день рождения. Сибирского сказочного персонажа поздравляют «коллеги» со всей страны и из-за рубежа, а также дети и взрослые с разных уголков России.
В Приангарье организовали горячую линию по новым правилам установления инвалидности19.12.2019
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врачи-эксперты всех регионов РФ с 1 января 2020 года будут работать по обновленным классификациям и критериям установления инвалидности. В связи с этим в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области организована горячая линия.
АНХК оказала помощь Ангарскому перинатальному центру19.12.2019
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Ангарск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский перинатальный центр приобрел современное диагностическое оборудование, которое высоко оценили врачи и пациенты женской консультации. Оснастить лечебное учреждение помогла Ангарская нефтехимическая компания.
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