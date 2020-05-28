ТЕМЫ
Архив
< Май 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Общественная жизнь в Иркутской области
28.05.2020

Николай Салацкий: от Курской дуги до иркутского Вечного огня

Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в микрорайоне Приморский есть улица Салацкого. Она названа в память о фронтовике, сражавшемся на Курской дуге, о человеке, всю свою жизнь посвятившем развитию и сохранению Иркутска, – Николае Салацком. Человеке, которому Иркутск, среди прочих важных объектов, обязан созданием Вечного огня и мемориала славы на Нижней набережной. Телеинформ продолжает публиковать материалы из серии «Улицы имени Победы».

Парень из тайги

Николай Салацкий родился в 1919 году в маленькой – всего на восемь дворов – деревеньке Владимировск Усольского района, расположенной в предгорьях Восточных Саян. Он был пятым из девяти детей у отслужившего в царской армии поляка Франца Салацкого и переселенки Анны Лоншаковой. Они в 1907 году вскоре после свадьбы перебрались в тайгу, поскольку жизнь в Иркутске тогда была очень тяжелой. Однако и после обустройства сперва на кордоне, а после – в деревне неподалеку от него, намного легче она не стала, в 1920-21 годах было самое голодное время.

«Сестра вспоминала то тяжелое время: «Удивляюсь, Коля, как ты выжил. Питался ты в детстве главным образом капустой и горохом. Хлеба почти совсем не было. Постоянно лазал то на печь, то на стол, сильно падал и разбивался до крови. Мама по хозяйству, особенно во время сенокоса, уходила на целый день, наш покос был далеко за рекой Тойсук, а с тобой оставалась я, а мне было-то всего девять лет. Мама, смотря на тебя, часто просто в отчаяние приходила и наказывала – смотри за ним, держи его, чтобы он не поломал себе шею. И я целыми днями за тобой бегала, а самое главное – нечем было кормить», – напишет позже Николай Салацкий в своих мемуарах «О былом как было».

Улица Салацкого

Улица Салацкого

Конечно, в таких условиях работать он начал с самого детства – сначала помогал родителям, затем с 14 лет работал с братом на выгрузке леса. В таких условиях о сколько-нибудь хорошем образовании говорить не приходилось. И все же, после принятия в комсомол в 15 лет, Николай Салацкий сначала подтягивает знания с помощью образованных знакомых, а затем отправляется в Иркутск, планируя поступить на рабфак. Там по рекомендации знакомых он обращается к репетитору, параллельно работая и отдавая тому за учебу почти весь заработок. Но в результате упорный юноша поступает сразу на второй курс вечернего автодорожного рабфака, а днем работает сперва на стройке, потом на пилораме, изо всех сил старается помогать семье сестры, у которой жил, каждый день пешком добирается на работу, потом на учебу, потом домой – это при том, что жила сестра в начале улицы Горького на берегу Ангары, а рабфак находился на другом берегу Ушаковки. В результате в 1937 году Салацкий заболел, врачи диагностировали истощение и малокровие, и тот был вынужден вернуться к родным в тайгу.

На границе

В 1938 году Николая Салацкого призвали в армию. Его это порадовало – юноша хотел стать кадровым военным. Он служил в погранвойсках в Забайкалье, в первые же дни был там зачислен в школу младших командиров, к началу 1941 года дослужился до политрука погранзаставы.

– Современному читателю сложно объяснить, кто такие политруки, парторги, их часто путают с особистами, – отмечает кандидат исторических наук, сотрудник Иркутского областного краеведческого музея Артем Ермаков. – Но по сути они выполняли функции младших командиров. И в бою, если пропадали официальные командиры, политруки обязаны были принимать командование на себя. У Салацкого был чин лейтенанта.

Именно там, на границе он знакомится с будущей женой – тогда еще старшеклассницей Валей, приехавшей с другими школьниками помогать со сбором урожая в колхозе, на землях которого дислоцировалась погранзастава.

В июне 1941 года Николай Салацкий отправляется в отпуск домой. Именно в следующем в Иркутск поезде он услышит по радио о том, что фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Не зная, что делать, он все же решает добраться до родных, а дома его уже ждет телеграмма с приказом немедленно вернуться на заставу.

Многие пограничники, как и Салацкий, подали заявления об отправке добровольцами на фронт, но им отказали. Тогда опасались нарушения нейтралитета со стороны Японии и не хотели ослаблять восточную границу.

– К концу 1942 года стало очевидно, что японцы увязли в войне на Тихом океане и вряд ли нападут, – отмечает Артем Ермаков.

К фронту

И в ноябре 1942 года Николая Салацкого вызывают с заставы для отправки в Читу, а затем – в Иркутск. Там формировался Нерчинский 236-й стрелковый полк 70-й армии, создаваемой, преимущественно, из кадровых пограничников. В 20-х числах ноября сформированный полк отправлялся на фронт. Он торжественно маршировал от казармы на улице Баррикад по улицам Октябрьской Революции, Карла Маркса, Ленина, Чкалова к железнодорожному вокзалу. «Этот строевой марш по улицам родного города и провожающих иркутян я запомнил на всю жизнь», – напишет Салацкий гораздо позже.

Николай Салацкий

Николай Салацкий

Из Иркутска он попал на Урал, где формировалась 106-я Забайкальская стрелковая дивизия. В конце января ее погрузили в эшелоны, которые прибыли сначала в Москву, а затем направились в Елец. От Ельца предстоял пеший марш в направлении Курской дуги, к селу Чернь – более 100 километров. Эшелон с лошадьми отстал и затерялся, в результате люди сами тащили пушки, снаряды, полевую кухню. Продуктов почти не было, лучшей едой было, если удавалось достать картошки и сварить «в мундире».

Наконец, добрались до места, на фронт – «началась чрезвычайно тяжелая фронтовая жизнь в первом эшелоне».

– Это была «незнаменитая война», – говорит Артем Ермаков.

«Наша оборона проходила на высоте прямо в глубоком снегу, никаких траншей и землянок не было. В небольшой разбитой бывшей немецкой землянке находился только КП роты, а весь личный состав окопался в глубоком снегу. Из снега делали укрытия, днем нельзя было и головы высунуть. Все время били немцы, их снайперы, ночью мы долбили мерзлую землю, стремились с большим трудом окопаться, нам удалось выдолбить небольшие землянки и траншеи. В период обороны удалось успешно отбить несколько немецких разведок боем и захватить языка. В этих боях мужали и закалялись солдаты и офицеры», – напишет в своих воспоминаниях Николай Салацкий.

Еды по-прежнему не хватало, пришла весна, а люди продолжали ходить в зимней форме и валенках, обмундирование не приходило. Затем начался и тиф, «скосивший четверть состава». В том числе заболел и умер командир их роты, которую в результате пришлось возглавить Салацкому. Но вскоре и он слег с тифом. В первой половине мая выздоровел и вернулся в роту, где был уже новый командир – иркутянин Уступкин. Вскоре политрук узнал, что сменилось и командование дивизией и командование армией:

– Все старое руководство было освобождено, они из-за своей безответственности еще до наступления боев чуть голодом не заморили и измотали отборные силы кадровых пограничников.

Со слезами на глазах…

К концу мая Николай Салацкий дослужился от политрука роты до парторга батальона, хотя в своей «родной» первой роте он все еще очень часто бывал. Вокруг во время своих и немецких вылазок и просто под обстрелами гибли однополчане – друзья и знакомые. Сам Салацкий был на волосок от гибели, когда поступил приказ первой роте по команде отправиться в атаку. А впереди не только немецкие минные поля и пристреленная ими зона, но и свои мины, которые просто не успели бы обезвредить. Николай собирался вместе с первой ротой отправиться в эту самоубийственную атаку, раз уж таков приказ, но в последний момент атаку пехоты отменили, вместо нее выступили танки – они и подорвались на тех минах, в бой отправилось около 50, 17 из них загорелось, атака захлебнулась.

– Весна и лето 1943 года – это история концентрации огромных военных и человеческих ресурсов в одном месте с обеих сторон, – говорит Артем Ермаков. – Когда обе стороны понимают, что наступление будет именно здесь и эффект внезапности был потерян. Поэтому стороны откладывали наступление, постоянно наращивая ресурсы.

Наконец, 11 июля поступил приказ о начале наступления.

«Я созвал политбюро, рассказал об обстановке, полученном приказе. Было принято решение о том, что я должен быть в первой роте, она выходила ближе всего к немецкой обороне и, следовательно, первой будет врываться к немцам и ей будет тяжелее других рот», – напишет в мемуарах Салацкий. Им тогда удалось прорваться, захватив несколько немецких траншей, но от 120 человек первой роты в живых осталось семеро. В своих записках Николай Салацкий вспоминает многих погибших с теплом и горечью, без лишних слов, скорее, документально описывает страшные картины войны.

«При участии санитарного взвода мы прочесали поле битвы, собрали трупы, в том числе подняли убитых: командира роты Уступкина, комвзвода Кузьмина, санитарку Надю и еще многих, многих других, нашли одного сильно контуженного сержанта Середкина. Так не стало моей родной первой роты», – вспоминает он.

«Меня убило…»

Тем временем советские войска на Курской дуге продолжали наступление, немцы не выдерживали атак и отступали.

«К 21 июля за десять дней непрерывных наступательных боев наш батальон понес большие потери. Стрелковых и пулеметной рот уже не существовало. От них осталась небольшая группа солдат, которую возглавил замкомбата капитан Чупин, и оставался штаб командира батальона, при нем было несколько солдат из хозвзвода и два станковых расчета, уцелевших от пулеметной роты», – говорится в воспоминаниях.

О былом как было

Воспоминания Николая Салацкого

Чупин со своей группой, куда входил и Николай Салацкий заняли важную высоту в селе Моховое недалеко от Орла. Затем Салацкий отправился к комбату, а ночью немцы пошли в контрнаступление, пытаясь выбить русских с высоты. По телефону комполка приказал бросить все силы на удержание высоты, пообещав к полудню подкрепление. И Салацкий с остатками батальона – двумя станковыми расчетами, остатками хозвзвода и ординарцем комбата стал прорываться к Чупину.

«Один станковый расчет уже отстал. Бойцов у меня осталось всего человек 10-12. «Я вскакиваю, кричу «За Родину! За Сталина! Вперед!» И делаю последний прыжок к траншее. В это время сильный удар. Меня отбросило, упал вниз головой, лицом в картофельную борозду. Через какой-то миг очнулся, приподнял голову, увидел капитана и тихо сказал: «Товарищ капитан, меня убило».

– В активных боях он пробыл меньше двух недель – к сожалению, до 1943 года включительно это соответствует статистике жизни младшего комсостава в наступлении, – говорит Артем Ермаков. – Практически все младшие командиры вокруг него погибли.

«В глазах есть жизнь»

Но, несмотря на тяжелое ранение, Салацкий был еще жив. Командир приказал вытащить его из траншеи и уволочь в овраг, там его спрятали в подвале сгоревшего дома и вернулись в бой. Больше никто из батальона не выжил. А Николая Салацкого подобрали, погрузили в повозку и отправили в медсанбат.

«Немного я пробыл в медсанбате, где мне обработали рану и извлекли куски металла, и все спрашивали, что тебя ранило и как тебя ранило. Всем казалось слишком невероятным, что я жив», – вспоминал он.

Ночью его переправили в полевой госпиталь, осматривали, щупали бедро, где слышался хруст.

«Врачи бегают, шепчутся, перенесли меня в отдельную палату, и вдруг быстро входит полковник медицинской службы без халата, в пыли, у него на груди орден Красного Знамени, и сразу же ко мне: «Покажи глаза». Смотрит, повторяет громче «Покажи глаза лучше». Я смотрю на него, почти теряя сознание (…), полковник вполголоса говорит врачу: «В глазах есть жизнь. Посади дежурного, внимательно наблюдайте, рана очень серьезная. Информируйте меня. Завтра я посмотрю и решим, что дальше», – вспоминал Салацкий.

Именно этот эпизод потом он вспоминал чаще всего.

– Я всегда помню его эмоциональный рассказ о том, как он в госпитале лежал – лежу, говорит, я – то ли живой, то ли уже мертвый – над ним склоняется хирург, посмотрел в глаза и говорит – «У этого парня в глазах есть жизнь, будем бороться», – рассказала Телеинформу бывшая коллега Салацкого по Иркутскому отделению ВООПИК Светлана Утмелидзе.

Наталья Мельникова, дочь Николая Салацкого

Дочь Николая Салацкого Наталья Мельникова

А вот саму войну, по словам дочери Николая Салацкого Натальи Мельниковой, он не любил вспоминать:

– Страшно было, он даже вспоминать не хотел. Кстати, многие не хотят вспоминать. Его вытащили, увезли раненого, а почти все, кто с ним воевал, погибли. Потому что они стояли там насмерть. И был приказ не отступать, держать позицию и ждать 1-ю армию. Битва же на Курской дуге была решающей.

На следующий день, после еще одного осмотра тем полковником медслужбы его отправили самолетом в госпиталь в Липецке, там прооперировали. Рентген показал множество крупных и мелких осколков и пулю в правой подвздошной области и правом бедренном суставе. Часть осколков извлекли, затем отправили в госпиталь в Махачкале, где извлекли еще часть и куски подсумка с грантами. Позже ему предстояло пережить еще пять операций в иркутском институте ортопедии. И все равно все осколки извлечь так и не удалось.

– У него было 30 осколков, он всю жизнь ходил через боль – боль была адская в ноге, – вспоминает дочь. – Вытащить осколки было невозможно – там и так было много операций. И он до самой старости так с болью в ноге и ходил. И когда он летал в командировки в другие города, то его всегда останавливали – он не мог пройти рамку, всегда звенел. Поэтому он всегда возил с собой рентгеновские снимки.

Прощание с мечтой

Тем временем рана у Салацкого не заживала, в госпитале в Махачкале он пролежал до середины декабря 1943 года, затем его комиссовали с инвалидностью второй степени и отправили домой. Так рухнула его мечта быть кадровым офицером – сам Салацкий в своих воспоминаниях признается, что плакал тогда. Домой он приехал едва живой – помимо тяжелой раны, из-за которой с трудом ходил, подхватил в Махачкале малярию, которая периодически обострялась. Однако упорно старался дальше жить и работать.

Салацкий

Николай Салацкий в первом ряду, третий справа

Вскоре его пригласили на работу в Усольский горком комсомола, где спустя некоторое время избрали первым секретарем. В 1953 году он становится сначала первым заместителем секретаря парткома, а затем – и секретарем парткома на строительстве ангарской ГЭС.

Именно там ему довелось встретить диспетчера на строительстве Елену Гончарук или просто Леночку, проявлявшую к нему странный интерес. Долгое время такой интерес вызывал у Николая Салацкого, давно женатого на любимой Валечке, беспокойство и опасения. Оказалось же, что она просто его узнала, но не могла поверить своим глазам – Леночка была медсестрой, дежурившей в полевом госпитале у постели тяжелораненого политрука. Именно от нее он уже в мирное время узнает, что тогда из-за газовой гангрены планировали ампутировать ему ногу, но вмешался прибывший в госпиталь начальник медслужбы фронта Петровский, спасший ему ногу и жизнь.

«Я все время на вас смотрю, и не верю своим глазам, что это вы, что вы выжили и ходите на обеих ногах», – приводит Николай Салацкий слова Леночки. Много позже, в 1979 году случай сведет его в Москве с тогда уже академиком Борисом Петровским и им удастся пообщаться.

– Всю жизнь после войны он был благодарен врачам, при нем было установлено много мемориальных досок врачам в Иркутске, – говорит Светлана Утмелидзе. – Это все в память и в благодарность тем врачам, которые когда-то ему спасли жизнь. Хотя у него много осколков удалили, но, тем не менее, у него в бедре осталось много осколков. Поэтому ему было тяжело ходить. В конце 80-х или начале 90-х ему даже пришлось встать на костыли. Но сам он никогда не жаловался на это, был очень мужественным человеком.

Служение городу

В 1957 году Николая Салацкого избирают секретарем сначала Свердловского, а затем Октябрьского райкома КПСС. А в 1962 году он становится председателем иркутского горисполкома и занимает эту должность в течение 18 лет.

– Отчасти его комсомольская, а затем партийная карьера связана с тем, что он был комиссован и на год раньше многих вернулся домой. Хотя внутренне он был человеком достаточно скромным, не карьеристом, просто работы было много, а делать ее было некому. Несмотря на скромность, он был человеком, принимающим достаточно конфликтные решения, – говорит Артем Ермаков. – Умение преодолевать у него еще и до войны было, но после нее развилось в максимальной степени. Это ситуация, когда инвалид не хочет выглядеть инвалидом, для этого приходится прилагать в два-три раза больше усилий, чтобы работать наравне со здоровыми людьми. Это опыт постоянного преодоления в течение всей жизни.

Он отмечает, что «Салацкий во многом сформировал облик современного Иркутска»:

– Он занимался тем, что называется «градостроительная политика» – для Советского Союза 60-70-х годов это чрезвычайно редкое явление. Без какого-либо специального образования он понимал, что такое урбанизм – что город надо сохранять и развивать в комплексе.

Именно Николай Салацкий стал активно заниматься благоустройством города и его активным развитием. Он добился строительства Ново-Иркутской ТЭЦ, Иннокентьевского моста, при нем построены Дворец спорта «Труд», Торговый комплекс, гостиница «Интурист», кинотеатры «Гигант» и «Баргузин», застроены Лисиха, Ново-Ленино, Синюшина гора, Академгородок, Солнечный, Первомайский, Приморский, Юбилейный и так далее. При Салацком впервые создан Генплан Иркутска с учетом перспектив развития города. Причем этот план, сформированный еще в конце 1960-х, предусматривал вынос аэропорта за черту города – уже тогда это казалось очевидным. Однако новый первый секретарь Иркутского обкома КПСС Николай Банников, едва переехав в регион из Казахстана, добился отмены этого решения, настаивая на том, что в переносе аэропорта нет нужды, достаточно немного изменить угол ВПП. В результате генплан пришлось корректировать, отказавшись от переноса аэропорта.

Из семейного архива Салацких

– Он только работал, – вспоминает дочь. – Дома он почти не бывал, приезжал в 11-12 вечера и ложился спать, у него даже не было сил покушать. Ночью вставал, пил корвалол, а в шесть утра уже вставал и уезжал на работу. И вот так – всю жизнь. Все 20 лет была битва за город, мы его дома практически не видели. Отдыхал он так – на дачу приедет, мама сварит обед, потом он кидал под елку пиджак, ложился на землю. Затем вставал: «Все, Валечка, дорогая, я поехал, я надумал тут». И ехал опять в горсовет, звонил, всех поднимал – появились новые задумки. У него все время какие-то задумки в голове крутились. Ему говорят – Николай Францевич, сегодня же выходной. А он отвечал – ничего, наотдыхаемся еще.

У Вечного огня

И именно по инициативе Николая Салацкого и при его активнейшем участии в Иркутске был создан Мемориал славы с Вечным огнем.

– Безусловно, фронтовые годы повлияли на создание этого мемориала. Это была его мечта, – говорит Наталья Мельникова. – И другие памятники фронтовикам он делал. Идея создания «Вечного огня» его посетила, когда он только стал мэром – в 1962 году. А в 1975 году эта места осуществилась, поскольку сразу все сделать нельзя было – проектов было много: Ново-Иркутская ТЭЦ, Торговый комплекс, троллейбусы пускали. И строили этот мемориал всеми силами – весь горсовет участвовал, до 10 вечера все работали.

Началось все с того, что в конце 1974 года в стране началась подготовка к празднованию 30-летия Победы. В Иркутске задумались, как отметить эту важную дату и увековечить память погибших иркутян. Рассматривались разные варианты, пока в начале января 1975 года не прозвучало предложение разместить памятник на Нижней набережной.

«Я сразу сообразил, что это неплохая идея и в предложении есть резон, но будет очень много трудностей, препятствий, там старый огромный золоотвал, узкоколейная железная дорога завода имени Куйбышева, там проходят все главные инженерные артерии города, – написал Николай Салацкий в своих воспоминаниях. – На следующий день рано утром я один бродил, утопая в снегу, осматривая со всех сторон этот запущенный участок, и все больше убеждался, что Е. И. Яковлева права. Здесь, в старом полуразрушенном сквере, на месте, где когда-то стоял Иркутский острог, куда лучше разместить это памятное место».

Было предложено несколько вариантов проекта памятника, но больше всего всех заинтересовало предложение главного художника города Виталия Смагина. После Николай Салацкий отправился в Рассоху, где находился гранитный карьер, договариваться о том, чтобы в срок были сделаны фрагменты для мемориала. Выяснилось, что с большим трудом, непрерывно работая мастера попытаются уложиться в такие короткие сроки.

После этого началось проектирование, подготовка генплана, все это делалось в кратчайшие сроки. Рассказывая о своей затее Николаю Банникову, Салацкий предварительно оценил проект в 200-250 тысяч рублей.

«Когда был рассмотрен генплан и стали выпускать рабочие чертежи и сметы, стало ясно, что затраты значительно превысят миллион, но я об этом не стал никому докладывать, боялся, как бы вообще не испортить дело и шел на риск, стягивал на стройплощадку все, что только можно было стянуть и рационально использовать», – написал позднее Николай Салацкий.

Привлекались все строительные и транспортные хозяйства, участвовали военные и многие другие.

«На строительстве мемориала был такой энтузиазм, какой трудно себе представить. Каждый коллектив считал для себя честью в любое время дня или недели работать над увековечиванием памяти погибших. Работа на объекте обычно шла с 8 утра до 12 часов ночи. Работали и в субботние, и в воскресные дни», – вспоминал Николай Салацкий.

А когда начался монтаж блоков стелобада и плит Вечного огня, работа шла круглосуточно – это было уже начало мая, а завершить хотели во чтобы то ни стало ко Дню Победы. В 10 вечера 7 мая при укладке одна из полированных плит, изготовленных Слюдянским рудоуправлением, развалилась. К вечеру 8 мая изготовили и доставили из Слюдянки новую плиту и еще одну запасную. В результате к 9 мая проект был полностью завершен.

– Мемориал «Вечный огонь» построен именно стараниями Салацкого – не облисполкома, не обкома партии, – говорит Светлана Утмелидзе. – Он реализовал это строительство за короткий период своей силой воли и авторитетом, уговорил Петра Киселя сделать эту звезду. Те, кто подходят к нашему «Вечному огню», никогда не думают, что она сделана из камня, всем кажется, что это металл. И открывать его, конечно, должен был Николай Францевич – фронтовик, инвалид войны, а открывал, как всегда, секретарь обкома Банников, который не верил в этот проект. Он же потом и на пенсию его (Салацкого – прим. ред.) отправил, укоротив тем самым ему жизнь.

– Мы ему обязаны историко-архитектурным комплексом Нижней набережной, – говорит Артем Ермаков. – Он создал его, не разрушив единства центра города. Он выдержал бой с обкомом за сохранение и реставрацию окружающих архитектурных памятников (Салацкий добился реставрации Спасского собора, Богоявленской церкви и Польского костела – прим. ред.).

«О былом как было»

Николай Салацкий практически всю жизнь служил Иркутску – сначала на посту председателя горисполкома, затем – будучи заместителем председателя президиума областного отделения ВООПИК.

В 1992 году в свет вышла книга его воспоминаний о всей минувшей жизни «О былом как было. Записки председателя горисполкома». А в 1993 году Николая Салацкого не стало – подвело сердце, измученное тяжелыми нагрузками и несколькими операциями под общим наркозом, когда из него извлекали осколки.

Мемориальная доска на улице Салацкого

Мемориальная доска на улице Салацкого

Артем Ермаков отмечает, что неоднократно поднимал вопрос о необходимости переиздания книги «О былом как было» или хотя бы ее оцифровке, она очень интересна с точки зрения истории Иркутска.

– Я в свое время говорила с мэром, чтобы эту книгу переиздали – там изложены такие интересные факты, даты и фамилии, у него была отличная память, – поддерживает его и Светлана Утмелидзе.

И все же о Николае Салацком в Иркутске помнят. Помимо названной в честь него улицы на нескольких домах размещены посвященные ему мемориальные доски, в сквере возле драмтеатра установлен памятник.

Елена Петрова, Телеинформ, фото автора и из архива семьи Николая Салацкого

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА «УЛИЦЫ ИМЕНИ ПОБЕДЫ»:

Тэги:
 
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Другие новости раздела «Общество»:
Как выбрать производителя пластиковых окон?28.05.2020
Санкт-Петербург, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Пластиковые окна создают атмосферу тепла и уюта. В настоящее время существует множество специализированных компаний, предоставляющих пластиковые окна, входные и межкомнатные двери, жалюзи и натяжные потолки. Некоторые из них также помогают защитить частную территорию при помощи ворот, шлагбаумов и защитных роллет. Но как из всего многообразия выбрать надежную фирму?
En+ Group приглашает иркутян принять участие в опросе по проекту новой зоны отдыха28.05.2020
Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, приглашает жителей Иркутска принять участие в онлайн-опросе, посвященном новому проекту компании. Он предусматривает строительство вело- и пешеходных дорожек, а также зон отдыха вдоль плотины Иркутской ГЭС. Результаты опроса будут учтены при разработке проекта реконструкции территории.
Празднование Дня города Иркутска проведут в онлайн формате 6 июня 28.05.2020
-6-
Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Празднование Дня города Иркутска планируют провести в онлайн формате 6 июня. Такое решение было принято в связи с эпидемиологической обстановкой и невозможностью проведения массовых мероприятий из-за ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции.
В Иркутске на бульваре Гагарина появится пункт проката велосипедов28.05.2020
2020-05-28-09-41-27
Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на бульваре Гагарина планируется установить пункт проката велосипедов. Об этом на слушаниях в думе Иркутска сообщил главный архитектор областного центра Сергей Александров.
Новости и актуальные предложения финансовой сферы 28.05.2020
Российская Федерация, Украина, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Мобильное приложение для Android и iOS обновил Хоум Кредит Банк. Также добавлены новые функции. К примеру, кнопки быстрого выбора суммы оплаты кредита/кредитных карт. Нужная сумма будет предложена приложением автоматически. В приложении клиенты смогут досрочно (частично или полностью) погасить кредит. Идти в офис банка или предварительно звонить при этом не потребуется.
Деревообработка: модернизация цехов на Тамбовщине, экоответственное предприятие – «Кроношпан»28.05.2020
Российская Федерация, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Лесхозы Тамбовщины планируют направить на развитие 50 млн руб. Речь идет о собственных средствах и 15 таких структурах. В некоторых лесхозах намереваются провести модернизацию цехов, связанных с переработкой мелкотоварной древесины, задумано также усовершенствовать процесс рассушки сосновых шишек. На сегодня на базе лесхозов Тамбовской области эффективно работают почти 20 деревообрабатывающих цехов.
Благотворительный фонд Юрия Тена передал 1000 медицинских масок и 50 литров антисептического раствора в Черемховский район28.05.2020
Черемховский район, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Благотворительный фонд Юрия Тена передал 1000 медицинских масок и 50 литров антисептического раствора в Черемховский район.
Ещё 60 человек в Иркутской области попали в больницы с коронавирусом28.05.2020
-60-
Иркутская область, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки число выявленных случаев заболевания коронавирусом увеличилось ещё на 60. Госпитализированы 1 тысяча 183 человека. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального оперштаба.
Николай Салацкий: от Курской дуги до иркутского Вечного огня28.05.2020
2020-05-27-19-57-23
Иркутск, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в микрорайоне Приморский есть улица Салацкого. Она названа в память о фронтовике, сражавшемся на Курской дуге, о человеке, всю свою жизнь посвятившем развитию и сохранению Иркутска, – Николае Салацком. Человеке, которому Иркутск, среди прочих важных объектов, обязан созданием Вечного огня и мемориала славы на Нижней набережной. Телеинформ продолжает публиковать материалы из серии «Улицы имени Победы».
Новости строительной индустрии 27.05.2020
Российская Федерация, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В нацплан восстановления экономики будут включены и меры поддержки строительной отрасли. Об этом сообщил Михаил Мишустин, премьер-министр РФ. По данным налоговиков, только в прошлом году стройкомплекс страны перечислил налогов свыше 2-х триллионов рублей. Важно, подчеркнул Михаил Мишустин, чтобы отрасль могла быстро нормализовать свою работу.
«Улицу стрит-фуда» хотят обустроить в Иркутске27.05.2020
2020-05-27-09-40-07
Иркутск, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Вице-спикер думы Иркутска Виталий Матвийчук предложил сделать пешеходную улицу Урицкого «улицей стрит-фуда». Об этом он заявил на депутатских слушаниях 27 мая.
В судах Иркутской области рассмотрели больше 1,6 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции27.05.2020
-16-
Иркутская область, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В судебных инстанциях Иркутской области продолжают разбирать административные дела в отношении нарушителей режима самоизоляции. На сегодняшний день рассмотрено 1 тысяча 672 протокола, составленных сотрудниками полиции в отношении людей, не соблюдавших ограничения. Размер штрафов составил от одной тысячи до пяти тысяч рублей, сообщает пресс-служба регправительства.
Летнюю оздоровительную кампанию в Иркутской области наметили на 1 июля: если позволит обстановка27.05.2020
-1-
Иркутская область, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Летняя оздоровительная кампания в Иркутской области начнётся 1 июля, если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщил врио губернатора региона Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Работников библиотек Иркутской области поздравили с профессиональным праздником27.05.2020
Иркутская область, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Библиотекарей Иркутской области поздравили с профессиональным праздником.
Режим самоизоляции в Иркутской области могут продлить ещё на неделю27.05.2020
2020-05-27-03-47-54
Иркутская область, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области режим самоизоляции, введённый для профилактики распространения коронавируса, могут продлить ещё на неделю. Сейчас он действует до 31 мая.
В больницах Иркутской области находятся больше 1,1 тысячи пациентов с коронавирусом27.05.2020
-11-
Иркутская область, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки число выявленных случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 62. Госпитализированы 1 тысяча 142 человека. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального оперштаба.
В Иркутской области сотрудники СК России подарили многодетной семье современную компьютерную технику27.05.2020
Иркутск, 27.05.20 (ИА "Телеинформ"), - 26 мая в Иркутске сотрудники регионального следственного управления СК России посетили многодетную семью, которой оказали помощь.
Магнитная рыбалка: новое прибыльное хобби27.05.2020
2020-05-27-02-02-05
Российская Федерация, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Реки, озера и болота таят в себе несметные сокровища! Ладно-ладно, сокровища вполне сметные, порой в хлам ржавые. Но и они стоят немалых денег. Нужно только выловить брошенный людьми металл и отвезти в пункт приема. А если Фортуна улыбнется счастливчику, вместо лома попадется кошель с монетами или антикварная утварь. Прочный трос, двухсторонний поисковый магнит, плотные перчатки – к рыбалке готов!
Хозтовары, которые должны быть в каждом офисе 27.05.2020
Российская Федерация, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Чистое и ухоженное рабочее место, комфортный, чистый офис настраивают на плодотворный день сотрудников и повышают доверие клиентов к компании. Когда все необходимое под рукой, справляться с поставленными задачами намного проще. И в этом без хозтоваров для офиса не обойтись. Что однозначно понадобится?
В Иркутской области детский летний отдых организуют с 1 июля26.05.2020
-1-
Иркутская область, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Ориентировочной датой начала реализации программ детского отдыха в Иркутской области в этом году названо 1 июля.
Коэффициент распространенности коронавируса в Приангарье вырос до 1,626.05.2020
-16
Иркутская область, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области коэффициент распространения коронавирусной инфекции увеличился до показателя 1,6.
Виталий Перетолчин: лаборатория Диагностического центра начнет тестировать на коронавирус26.05.2020
Иркутская область, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Зампред комитета по законодательству о госстроительстве и местном самоуправлении ЗС, член регионального политсовета партии «Единая Россия» Виталий Перетолчин на заседании депутатского штаба 26 мая рассказал, что в ближайшие дни в Иркутске лаборатория Диагностического центра начнет тестировать на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба партии.
В Иркутской области с подозрением на клещевые инфекции госпитализировано 23 человека26.05.2020
Иркутская область, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), -  В Иркутской области с подозрением на клещевые инфекции госпитализировано 23 человека. Из них девять случаев – энцефалит, восемь – клещевой боррелиоз, шесть – риккетсиоз. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
В Братске от сотрудницы одной из больниц коронавирусом заразились 17 человек26.05.2020
-17-
Братск, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске сотрудница одной из больниц заразила коронавирусом 17 человек. Это произошло из-за несоблюдения режима самоизоляции. Об этом сообщается на сайте администрации города.
В иркутском зоопарке выхаживают маленькую норку26.05.2020
2020-05-26-04-08-18
Иркутск, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на острове Юность горожане обнаружили маленького самца норки, предположительно американской. Слепого детеныша принесли в Иркутский зоопарк.
Фонд Андрея Чернышева закупил бесконтактные термометры для северных муниципалитетов Приангарья26.05.2020
Иркутская область, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Фонд Андрея Чернышева «Сибирский Характер» закупил бесконтактные инфракрасные термометры для северных муниципалитетов Иркутской области. В понедельник исполнительный директор благотворительной организации, член Братcкого местного политсовета «Единой России» Александр Дубровин передал мэру Братска 80 измерительных приборов, сообщает пресс-служба ЕР.
В Приангарье к утру 26 мая выявлено 70 случаев заражения коронавирусом, трое человек умерли26.05.2020
-26-70-
Иркутская область, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 26 мая выявлено еще 70 случаев заражения коронавирусом. Теперь общее количество официально выявленных заболевших составляет 1376 человек, сообщает оперштаб.
Особенности оформления займа под залог спецтехники 25.05.2020
Российская Федерация, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Вам нужны средства для развития бизнеса? Понадобились деньги для решения других финансовых проблем? Если вы имеете в собственности специальную технику, то взять кредит несложно. Одной из действующих программ микрофинансовых организаций (МФО) является выдача кредитов под залог специальной техники или других транспортных средств. Так, получить деньги можно без всяких бюрократических процедур, без различного рода проверок, сбора многочисленных документов.
Где искать хорошего копирайтера 25.05.2020
Российская Федерация, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Если у вас нет постоянного копирайтера, то заказ текстов превращается в ту еще рулетку. В интернете полно предложений по написанию текстов для сайта, но не все исполнители одинаково хороши. Давайте разберемся, как найти копирайтера и получить тексты достойного качества.
В России установлен рекорд по загрязнению воздуха26.05.2020
Москва, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В России за первый квартал 2020 года уровень загрязнения воздуха достиг рекордного максимума за последние пять лет, сообщили эксперты. Данные подтвердили и в Росгидромете.
Школа киренского поселка Алексеевка стала лауреатом всероссийского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви»25.05.2020
Киренский район, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Средняя школа поселка Алексеевка Киренского района стала лауреатом всероссийского конкурса «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви».
Отделение Ивано-Матренинской детской больницы стало временным домом для медперсонала ковидного госпиталя «инфекционки»25.05.2020
2020-05-25-09-19-18
Иркутск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Отделение медицинской реабилитации для пациентов с соматическими заболеваниями иркутской городской Ивано-Матренинской детской больницы переоборудовано под гостиницу для медперсонала областной инфекционной больницы.
В «Сибирском зоопарке» Иркутска рысь снова выхаживает котят25.05.2020
2020-05-25-08-35-10
Иркутск, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В «Сибирском зоопарке» в иркутском микрорайоне Солнечный рысь Алена снова опекает бездомных котят.
Азартная индустрия: налоги, Вулкан казино, джекпот в 4 млн евро, любопытная информация25.05.2020
-------4----
Российская Федерация, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В регионах РФ подводятся итоги по налогам от игорного бизнеса в первом квартиле текущего года. Так, бюджет Приморья пополнился в обозначенный временной отрезок от данной сферы более чем на 30 млн рублей, такие же показатели у Калининградской области. В Самарской области сумма налоговых поступлений превысила 2 млн рублей. Как известно, игорная индустрия существует в двух направлениях. Это наземные заведения и виртуальные, к примеру, Вулкан казино.
Десять проектов волонтеров Приангарья победили на региональном этапе федерального конкурса «Регион добрых дел»25.05.2020
Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел». Победителями стали 10 проектов, всего поступило 22 заявки. Об этом на совещании регионального координационного совета в сфере добровольчества сообщил заместитель министра по молодежной политике Иркутской области Артём Миронов.
Читать все новости раздела «Общество»
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)