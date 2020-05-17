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Общественная жизнь в Иркутской области
18.05.2020

Николай Труфанов: власти Иркутской области готовы помочь населению и бизнесу преодолеть коронакризис

Николай Труфанов деупутат ЗС

Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом, при этом во все более тяжелом положении оказывается ряд экономических отраслей, особенно – малый и средний бизнес. Председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания региона Николай Труфанов рассказал в интервью «Московской газете» о возникающих в этой сфере проблемах и обсуждаемых возможностях их решения.

Кризис под вопросом

Депутат отмечает, что пока сложно прогнозировать – случится ли вслед за эпидемией экономический кризис, если да – то какого масштаба он будет. По его словам, положение меняется каждый день, на него влияет большое количество факторов, кроющихся не только в отечественной экономике, но и в глобальных финансовых процессах, происходящих во всем мире.

– В октябре прошлого года на заседании правительства региона мы рассматривали «Прогноз социально-экономического развития Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Этот документ был построен на определенных вводных цифрах, но сегодня мы понимаем, что многие планы придется менять. Особенность современной экономики в том, что мы не можем взять и просто рассматривать в отдельности Иркутскую область, или, например, Якутию. Торговые, промышленные связи каждого российского региона уходят как в соседние регионы, так и за рубеж, – пояснил Николай Труфанов.

Такая экономическая взаимосвязь особенно заметна на примере туристической отрасли – у нее просто нет возможности функционировать, пока закрыты границы и ограничено передвижение людей по стране.

Помочь всеми силами

И все же сразу после введения ограничительных мер в региональном правительстве и Законодательном собрании стали разрабатывать меры поддержки, которые позволят сохранить уровень жизни населения Иркутской области и помочь выжить бизнесу. В частности, проблемы предпринимателей обсудили в марте на площадке Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири. В частности, звучали предложения о введении «налоговых каникул» для бизнеса, по снижению до 1% (минимального размера) ставки по упрощенной системе налогообложения, отсрочке и заморозке ставок арендной платы за государственное и муниципальное имущество.

– Предприниматели обратились к нам, в Законодательное собрание Иркутской области. Они высказали просьбу – освободить их от арендной платы сроком на два месяца и до конца года обеспечить пятидесятипроцентную скидку по арендным платежам. Все поступившие предложения мы рассмотрели и 7 апреля представили первый региональный перечень пакета антикризисных мер, – прокомментировал Николай Труфанов.

Перечень региональных мер поддержки можно посмотреть на сайте https://bizhelp.irkobl.ru/#/ . В частности, там идет речь о том, что субъекты малого и среднего бизнеса на полгода освобождены от уплаты аренды за пользование областным имуществом. Отменены штрафы и пени за просрочку кредитных платежей, упрощены требования к заемщикам, разработаны рекомендации по реструктурированию кредитов и займов, выданных малому бизнесу и самозанятым.

– Еще пакет антикризисных мер предусматривает выдачу руководителям малого бизнеса беспроцентных кредитов, чтобы они смогли выплатить заработную плату своим работникам. Также у нас подготовлен проект закона, который предусматривает снижение ставки по налогу на имущество для организаций-владельцев торгово-офисной недвижимости до 0,5 процента, – добавил парламентарий. – Но здесь есть такой момент, его отметил и глава правительства Иркутской области Константин Зайцев. Если мы идем на уступки владельцам коммерческой недвижимости, то те, в свою очередь, должны снизить арендные платежи для своих арендаторов.

Не останавливаться на достигнутом

Сейчас в рамках работы оперштаба чиновники и депутаты Приангарья обсуждают дополнительные антикризисные меры. При этом очевидно, что Иркутская область, как и другие регионы, нуждается в поддержке федерального центра. В Приангарье из федерального бюджета уже направлено 846 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом, деньги пойдут на дооснащение системы здравоохранения. Ряд отраслей, в том числе турбизнес, получает сейчас финансовую поддержку. В частности, федеральные власти решили дать отсрочку предпринимателям по ряду платежей и взносов в бюджет. Запущены льготные программы кредитования, запрещено взыскание неустоек за неоплату услуг ЖКХ. Автоматически будут продлеваться сроки действия лицензий, водительских удостоверений и ряда других разрешительных документов. В ближайшие шесть месяцев людям будут без справок продлевать все социальные пособия и льготы.

– Оценить, насколько эффективны перечисленные выше меры, пока сложно. Я довольно часто слышу, как звучат критические высказывания, мол, можно делать и больше. Но нам нужно понимать: сейчас никто не знает, сколько на самом деле продлится вспышка вируса, никто не знает, будет ли вторая волна эпидемии, а если будет, то как она пройдет. Хорошо, если все скоро закончится, но нельзя исключать пессимистичный сценарий. Вот как раз на такой случай бюджеты всех уровней должны иметь достаточные резервы для борьбы со всевозможными последствиями пандемии, – подчеркнул Николай Труфанов.

При этом он подчеркивает, что крайне необходимо соблюдать все введенные ограничения, а также оперативно и полно информировать жителей региона обо всех изменениях в нормативных актах. Всем важно понимать, как действовать в быстро меняющихся условиях жизни.

– У нас работают горячие линии правительства, МЧС, Роспотребнадзора и еще целого ряда ведомств. Обращений поступает очень много. На базе волонтерского центра «Единой России» также действует правовая «горячая линия» помощи жителям Приангарья. Волонтеры-юристы ежедневно консультируют граждан и предпринимателей по самым разным правовым вопросам. Каждый поступивший звонок – это не только возможность помочь кому-то, это возможность понять, какие проблемы возникают в наших городах и районах. Сейчас мы начинаем во всех приемных партии «Единая Россия» проводить мониторинг проблем региона, связанных с эпидемией коронавируса. Из обращений людей мы поймем, что нужно предпринять на местном уровне, а что на уровне области, – подытожил депутат.

Даже после отмены всех эпидемиологических ограничений вернуть экономику в прежнее русло сразу не удастся. Пока остается просчитывать варианты, как достигнуть экономического баланса в максимально короткие сроки. По заверению депутатов Заксобрания области, если потребуется помощь в решении задач и преодолении проблем, связанных с распространением COVID-19, они направят соответствующие обращения в правительство Российской Федерации и Государственную Думу.

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