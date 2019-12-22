Новый год для всех и каждого – благотворительный фонд Юрия Тена продолжает акцию «Подари ребенку радость»

Иркутск, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Благотворительный фонд имени Юрия Тена совместно со студентами продолжает акцию «Подари ребенку радость».

Накануне самого волшебного праздника в гости к маленьким пациентам онкологического отделения иркутской областной детской клинической больнице приехали студенты Иркутского областного колледжа культуры, сообщает пресс-служба фонда. Специально для ребят они подготовили новогоднюю сказку.

В коридоре отделения многолюдно, в импровизированном зале, что называется, яблоку упасть негде. Посмотреть новогодний спектакль остались даже те пациенты, которые находятся на дневном стационаре. Снежинки, зайчики, принцессы, пираты, ковбои – это далеко не полный список карнавальных костюмов.

– Наши маленькие пациенты готовились заранее к этому представлению, – рассказывает заведующая отделением Светлана Арановская, – Кому-то из дома принесли новогодние костюмы, те же, кто живет далеко, готовили свои наряды прямо в больнице. Конечно, каждый из них ждал этот праздник. А положительные эмоции, которые они получили во время представления, не только создают праздничное настроение, но и помогают детям в лечении болезни.

Гномы, скоморохи, Баба Яга и, конечно, Дед Мороз со Снегурочкой – праздничное настроение маленьким зрителям подарила целая сказочная команда. На празднике было все – загадки, танцы и песни, фотосессия со сказочными героями. Проект «Подари ребенку радость», организованный благотворительным фондом имени Юрия Тена, стартовал в октябре. За это время в детской областной клинической больнице прошли концерты музыкантов, мастер-классы художников, а также постановки, которые приготовили студенты театрального училища.

– Главная цель нашей акции «Подари ребенку радость», – говорит председатель благотворительного фонда имени Юрия Тена Елена Тен, – создание позитивного и творческого эмоционального настроя у детей, находящихся на лечении.

– За время проведения акции мы получили очень много положительных отзывов как от маленьких пациентов и родителей, так и от медицинского персонала, – рассказывает исполнительный директор благотворительного фонда имени Юрия Тена Вера Гашова, – В первую очередь, для детей такая моральная поддержка – большое подспорье в борьбе со своим недугом. Благодаря тесному сотрудничеству с главным врачом детской областной клинической больницы Геннадием Гваком нам удается дарить этим детям радость.

По завершению праздничной программы каждый пациент отделения онкологии получил от Деда Мороза подарок. В январе в рамках акции «Подари ребенку радость» в больнице пройдет концерт, посвященный Рождеству.