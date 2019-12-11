Новый год – новая мода: эксперты о том, что надеть иркутянам в праздничную ночь и что носить в 2020 году

Иркутск, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии самого яркого и волшебного праздника года многие жительницы Приангарья задаются вопросом: в чем встретить Новый год и что будет модно в будущем сезоне? Что нужно обязательно купить, а от чего стоит категорически избавиться? Какими украшениями дополнить образ. Телеинформ задал эти вопросы модным экспертам. Ключевые тренды 2020 года Стилист Полина Сердобольская отметила, что мода в наше время – вещь долгоиграющая и мимолетных трендов крайне мало. – Нет такого, чтобы вещь была в этом сезоне модная, а в следующем – уже нет. Поэтому все тренды, действующие сейчас, остаются с нами в 2020 году. Один из самых ярких – сапоги в армейском стиле, высокие, грубые, на шнуровке. Главное в сочетание с такими сапогами не наряжаться с ног до головы в кожу, чтобы не быть в образе байкера. Такие сапоги лучше сочетать с классическими жакетами оверсайз, с мини-юбками, бермудами и тренчами, – заметила Полина Сердобольская. Второй тренд – кроп-жакеты. Важно понимать, что это не тот фасон, который был в моде раньше – коротенький жакет в «облипку». Актуальный тренд сезона – жакет, который выглядит так, будто он снят с мужского плеча и обрезан по линии талии. С жестким плечом и свободного кроя. Третья модная тенденция – пышные рукава. Они в топе и сейчас, однако в следующем году станут еще пышнее, а буфы (сборки на рукавах) еще больше. В предстоящем сезоне пышными рукавами «обзаведутся» не только блузы и платья, но и тренчи, плащи и жакеты. Говоря о ключевых цветах 2020 года, Полина Сердобольская отмечает, что в первую очередь цвета должны нравиться и подходить каждому конкретному человеку. Также их выбор зависит от образа жизни. Однако главный оттенок наступающего года – ярко синий. Cпециалист по стилю Виктория Пашкова главным трендом 2020 года называет прямые брюки. – Зауженные отходят на второй план. Они все также актуальны, это базовая модель, однако самый топ – прямые широкие брюки палаццо, которые выглядят как юбка. Когда-то они задумывались как вариант для лета и отшивались из легких тканей, но сейчас их можно встретить из плотного трикотажа или твида, так что носить их можно круглый год, – отмечает Виктория Пашкова. Второй тренд – кожа. В моде в 2020 году будут кожаные тренчи, рубашки, юбки. В кожу можно одеваться с ног до головы и это будет эффектно и модно. – Третий тренд – тракторная подошва, такая, как на ботинках фирмы Prado. Это «зашло» и теперь все виды обуви выпускают с такой подошвой, даже босоножки и кроссовки. Это было модно в 2019 году и продолжит быть таким в будущем году, – резюмировала стилист. Насчет моды на кожу с Викторией Пашковой согласна и Анастасия Аскарова . Она добавила, что особенно в топе вещей из кожи будут брюки, юбки и платья. Кроме того, очень актуальна будет стилистика 70-х годов. Это десятилетие сочетало множество стилевых направлений: этно, классика, романтика, фольклор, хиппи, спорт, милитари, сафари, диско, унисекс и панк. – В моде будут разные интересные расцветки: горох, черно-белая клетка, красно-черная клетка, абстракция и геометрические рисунки. Дополнить образ можно накладным воротничком, – уверена Анастасия Аскарова. Самыми модными цветами 2020 года стилист называет неоновый мятный, лазурный голубой, фиолетовый, коричневый земляной и цвет красной земли, черный и белый металлик, а также жидкое золото. Историк моды Анатоль Вовк уверен, что на пике популярности в 2020 году будут анималистичные принты. Так что следует обзавестись одеждой расцветки под леопарда, зебру или змею. – Еще один модный тренд – большие подкладные плечики как в 80-е. Посмотрите гардероб своих мам или бабушек, которые носили подобного рода жакеты с большими плечиками и наденьте это в сочетании с новыми джинсами. Также в топе свитера большого размера, которые прекрасно сочетаются с юбками и джинсами. Модно носить пайетки и люрекс, при этом не боясь осуждения знакомых, которые утверждают, что это выглядит старомодно. Пайетки, которые можно увидеть на подиуме и пайетки, которые продаются в вашем городе, различаются лишь ценой, оставаясь при этом трендом, – делится секретом Анатоль Вовк. Выпускница Школы стиля Кати Гершуни, стилист Наташа Дамдинова выделяет три ключевых тренда будущего сезона: микс принтов, мегаобъем, причем в разных зонах изделий, и моду на эстетику разных субкультур 70-х. Мегаобъем будет особенно актуален в оборках по краю изделий, в пышных рукавах-буфах, кринолиновых конструкциях на платьях. Если посмотреть на подиумые коллекции, то микс принтов присутствует практически везде. И чем интереснее сочетание, тем привлекательнее будет образ. – Обувь на платформе с кареобразным носом, костюмы из кожи, вельвета, бархата, костюмы-тройки с жилетом, особенно в полоску, будут на пике моды. В будущем сезоне будут актуальны анималистические принты, нанесенные на ткань с пайетками. Вообще пайетки и блеск заняли отдельную нишу. В коллекциях дизайнеров были представлены плащи, юбки и свитшоты с такой отделкой, – обращает внимание стилист. Также яркий тренд 2020 года – накладные карманы, уверена Наташа Дамдинова. – Что касается цветов, то институт Pantone предлагает нам самую модную палитру оттенков текущего сезона, но она обязательно сочетается с нейтральными тонами бежевого, синего, черного и белого. В 2020 году будут актуальны оттенки моря, фуксии, розового красного, желтого, фиолетово-виноградного и голубого. Остаются в моде неоновые цвета. Цвет – это в первую очередь эмоции и визуальная презентация. Если вам хочется носить зеленый или горчичный, к примеру, не следует от них отказываться. Просто добавьте актуальный крой и детали, – продолжает Наташа Дамдинова. Снимите это немедленно! В перечень вещей, от которых непременно стоит избавиться в 2020 году, по мнению нескольких экспертов, попали слишком обтягивающие джинсы с заниженной талией. Они мало кому идут и в целом уродуют силуэт. Поэтому о них стоит забыть. – Также избавиться нужно точно от слишком обтягивающих платьев из тонкого дешевого трикотажа, отделанных гипюром. Избавиться от туфель, у которых гигантские платформы в подносочной части, их называют туфли-копыта или туфли стриптизерш. В целом мода, несмотря на пышные, сложные рукава, стремится к простоте и удобству. Поэтому также убираем сложносочиненные несовременные варианты шапок, – отмечает Полина Сердобольская. Виктория Пашкова добавляет, что в список вещей на выброс также стоит внести легинсы и туники. Анастасия Аскарова уверена, что выкинуть надо брюки с лампасами, классические брюки со стрелками, угги, а также немодные в 2020 году спортивные кеды. Наташа Дамдинова советует избавиться от вещей, которые уже не носятся или стали малы. – Знаете, так часто бывает, что вещи, которые когда-то были по фигуре, перестали подходить, но висят в шкафу годами и каждый день наносят эмоциональную травму. Если по какой-то причине они вам дороги, то просто уберите их в красивую коробку и спрячьте подальше. В остальном все индивидуально и циклично, – делится стилист. Однако Наташа Дамдинова все же отмечается, что в предстоящем сезоне совсем потеряют актуальность сникерсы на танкетке, слишком низкая посадка юбок и брюк, а также приталенные пуховики в сочетании с юбкой солнце. От них можно смело отказаться. Зато следует приобрести что-то из бархата, перьев, пайеток и жатой фольгированной ткани. Модные детали Дополнить любой образ помогут украшения, но на них, как и на одежду, тоже есть своя мода. В 2020 году, в противовес минимализму в одежде, скромничать с аксессуарами уж точно не стоит. Анастасия Аскарова уверена, что на пике популярности будут нашейные платки и воротнички, которые помогут расставить акценты. – Также хорошо дополнят образ ремни на талии и разные шляпы. Из украшений советую носить серьги-подвески, каффы, одиночные серьги, серьги-обручи, минималистичные кулоны, но крупные цепи. Приветствуются геометричные формы, изображения животных, жемчуг и камни лазурного и зеленого цветов. Также продолжают быть модными чокеры, – поделилась мнением Анастасия Аскарова. Полина Сердобольская поясняет, что чокеры не должны быть такими, какие были модны в 90-е годы. В моде 2020 года будут чокеры а-ля панк, которые отделаны всевозможными цепочками. – Не бойтесь носить массивные сережки. Причем фишка будущего сезона в том, что чем наряднее, тем лучше. Отныне их не обязательно надевать только по праздникам. Нарядные массивные серьги с камнями или стразами можно сочетать с простой футболкой, классическим жакетом, джинсами или свитером. Это будет суперактуально, – отмечает стилист. Также Полина Сердобольская добавляет, что в моду входят микросумочки, в которые не поместится даже помада. Их можно носить на шее как ожерелье, на руке как браслет. Можно даже пристегнуть на ремень или приколоть к большой сумке. Вещь это не универсальная, зато ультрамодная. Наташа Дамдинова отмечает, что мода на украшения в будущем сезоне условно делится на два направления: либо минимализм, либо индивидуальность. В последнем случае допустимо все: гипермассивные этнические украшения, стиль 70-х годов, готические кресты, звезды, толстые цепи. Виктория Пашкова также делает акцент на моносерьгах или серьгах-партнерах, тоненьких браслетиках, чокерах со стразами и жемчугом, а также ободках и панамах, но с более широкими полями, чем обычно. В чем встретить Новый год, а что надеть на корпоратив? Историк моды Анатоль Вовк отмечает, что главной тенденцией новогодней ночи остаются пайетки. – Платья, костюмы или брюки станут не просто показателем того, что вы следите за актуальными модными трендами, но и позволят вам блистать во всех смыслах на празднике. Не бойтесь ярких нарядов и не обходите их стороной. Новый Год – это не поход в офис и не стоит встречать его в темных, базовых вещах. Выбирайте блестящие изделия с люрексом, к примеру, юбку в пол. К ней подойдет топ и жакет. Не обязательно встречать Новый Год в платье в пол, всегда есть альтернатива. Брючный костюм не сковывает движение и позволит провести праздник без лишних стеснений тела, – уверен эксперт. – Не забывайте и про обувь в новогоднюю ночь. Достаньте туфли на каблуке и встретьте этот праздник на высоте. Также стоит озадачиться прической и макияжем, даже если празднуете дома. Порой у женщин, которые накрывают стол, не остается времени на себя. Поэтому праздник они встречают в бигуди и не накрашенными. Оставьте салаты в покое и посвятите несколько часов до боя курантов себе. Для корпоративной вечеринки Анатоль Вовк советует выбрать коктейльный дресс-код. Платье до колена, брючные костюмы ярких оттенков, немного модных аксессуаров. Элегантность заключается в сдержанности, а не в стремлении всех затмить обилием украшений. – Не забывайте об уместности и правилах приличия, которые необходимо соблюдать всегда. Это праздник, а не попытка выйти замуж за свободных коллег. Слишком открытое декольте, мини-юбки и шпильки 16 см лучше оставить для другого случая, – уверен историк моды. Виктория Пашкова советует надевать на корпоратив платье-жакет или платье на запахе. – В этот Новый год мы блестим-блестим! Поэтому остаются пайетки, люрекс, бархат, любые блестящие ткани и вещи актуального кроя. Летящие платья-миди, платья с сетками в горох. Все также в топе платья-комбинации, но на офисную вечеринку лучше накинуть на такое платье пиджак. Можно надеть юбку и вечернюю блузу с воланами или жабо, а можно – брюки-палаццо с топом и пиджаком, – отмечает стилист. Анастасия Аскарова уверена, что в моде важна универсальность, поэтому и для корпоративной тусовки, и для вечеринки с друзьями можно подобрать платье с эффектом кракелюр (эффект состаренной поверхности), ассиметричное платье, вечерний комбинезон, модное бархатное платье. – Хорошо будет смотреться мини-платье с длинным рукавом цвета металлик. Такой цвет особенно актуален в год Белой металлической Крысы, – акцентирует внимание Анастасия Аскарова. Наташа Дамдинова отмечает, что выбор наряда зависит от того, какое впечатление хочется произвести, от компании и формата вечеринки. – В этом году очень актуальны бархат, изделия из пайеток и жатой фольгированной ткани. Главное помнить, что эти материалы придают объем. Поэтому рекомендую визуально оценить свою фигуру и наиболее выигрышные места и использовать такие ткани с умом. Также можно включить эти фактуры в виде аксессуаров. При выборе «нарядных» образов для рационального вложения в свой гардероб нужно представить как минимум три выхода в этом изделии, а также в сочетании с другими фактурами (джинсой, трикотажем, возможно с кашемиром, костюмными тканями). Тогда вопрос о том, в чем пойти на корпоратив или вечеринку, может решиться сам собой. Чаще включайте воображение и визуализацию образов в голове, – резюмирует Наташа Дамдинова. Полина Сердобольская советует на офисную вечеринку одеваться более сдержанно, а вот для вечеринки с друзьями подходят самые смелые варианты. – Корпоратив – это рабочее мероприятие, поэтому я бы избегала радикально трендовых вещей, глубоких декольте или слишком коротких мини. Подойдут миди-платья до колена или чуть ниже. Чтобы выглядеть празднично, нужно выбирать интересную фактуру: жаккард, атлас, органза. Можно отдать предпочтение пайеткам, лишь бы не слишком блестели. В целом одежда может быть простой, но вот туфли должны быть нарядные. Под платье нужно подобрать тоненькие черные или телесные колготки, которые должны полностью совпадать с цветом кожи, – отмечает стилист. С нарядом для вечеринки с друзьями, по совету стилиста, можно как следует «оторваться» и, например, поэкспериментировать с обувью. К мини-платью можно надеть не туфли-лодочки, а высокие золотые сапоги или интересные казаки. Можно надеть гранжевые ботинки или ботильоны ярких цветов. Алина Майская, Телеинформ. Фото из открытых источников. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутск

приоритет иркутск Тэги: View the discussion thread.