Новый год по-иркутски – от светодиодной елки до ватных ретро-игрушек

Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Главный признак иркутского предновогодья – обилие такого сезонного товара, как елки, украшения для них, гирлянды, новогодний декор для дома, хлопушки и так далее. Единственный праздничный товар, количество торговых точек с которым практически не возрастает к декабрю – это пиротехника, да и то исключительно в связи с жесткими требованиями современного законодательства. Теперь она, нарядная, на праздник к нам пришла… Ассортимент елок в Иркутске сегодня очень обширный, их продают в торговых центрах, небольших магазинах, на уличных базарах. Есть ели зеленые, белые, серебристые, припорошенные искусственным снегом, с шишками, блестками, со светодиодами на кончиках иголок и так далее. Цены на них зависят от высоты и качества новогодней красавицы. Самые маленькие и простенькие настольные елочки можно приобрести в диапазоне 170-700 рублей. Ели более метра в магазинах стоят от тысячи рублей. Среди них самые дешевые – из ПВХ, с мягкими пушистыми иголками. Однако и у них качество значительно варьируется, цена, соответственно, тоже – в зависимости от степени «натуралистичности» внешнего вида. Наиболее дорогие елки из ПВХ стоят до 20 тысяч рублей. Еще более натуралистично выглядят так называемые «литые» елки с иглами из резины или пластика. На них, как правило, и производитель дает длительную гарантию – от 10 лет – и выглядят они, как живые, только не пахнут и не осыпаются. Иногда для пышности хвоя таких елок также комбинируется с ПВХ. Стоят эти искусственные деревца от 5-6 тысяч рублей до 25 тысяч – в зависимости от высоты и материала. В лесу родилась елочка… Для сторонников традиционной – живой – лесной красавицы администрация Иркутска организовала елочные базары. – В этом году организовано 26 елочных базаров, они включают 83 места для продажи живых елей, – рассказала исполняющая обязанности начальника департамента потребительского рынка администрации Иркутска Анастасия Снарская. – Там же можно приобрести популярные в этом году у иркутян ели в горшках и композиции из веток ели и других хвойных деревьев. Она отметила, что традиционно у горожан наиболее популярна ель, хотя в этом году новшеством стало появление на елочных базарах большого количества сосен, также пользующихся спросом. – Почти на все места, предложенные администрацией Иркутска, поступили заявки, – рассказала представитель мэрии. – Официально елочные базары открылись с 14 декабря, но основная масса продаж традиционно активно стартовала 20-21 декабря. Мест продажи в этом году заявлено меньше, чем в прошлом, поскольку тогда не все елочные базары были востребованы самими предпринимателями. Поэтому в этом году это немножко концентрированней, то есть елочных базаров чуть меньше, но активность предпринимателей очень высокая. При этом Анастасия Снарская пояснила, что цены на елочных базарах никак не регулируются, они устанавливаются, исходя из конъюнктуры рынка. – Обычно сначала озвучивается определенная цена, но при желании можно поторговаться и снизить ее. При этом чем ближе к Новому Году, тем больше цена будет падать, – отметила она. В результате на елочных базарах, в зависимости от их расположения и даже конкретного продавца цены значительно варьируются – за небольшую елочку могут запросить от 400 до 1000 рублей, за елку от двух метров и выше – 1500-2000 рублей и более. Букет из веток елки, пихты или кедра можно приобрести за 150-250 рублей. Примечательно, что вполне легально новогоднее дерево можно приобрести в Иркутске не только на елочных базарах. В одном из крупных торговых центров покупателям предлагают ели, сосны, пихты в горшках – стоимость такой экологичной покупки составляет от 230 до 1000 рублей. Там же продаются срубленные пихты разной высоты – от 1300 рублей за деревце 1-1,3 метра до 3700 рублей за пихту высотой 2,25-2,5 метра. Сколько на елочке шариков цветных… Однако приобрести новогоднее дерево – это половина дела. Нужно его еще и украсить. Елочные игрушки сегодня можно найти на любой вкус, цвет и кошелек. Главное – тщательнее искать, поскольку в одном месте дешевый китайский пластик может стоить дороже, чем в другом – нарядное российское стекло. Впрочем, пластик сегодня тоже есть вполне достойный – как правило, это цельнолитые фигурки – олени, снежинки и так далее, нередко припорошенные блестками. Такие украшения стоят от 40-50 рублей, а смотрятся довольно эффектно. Можно приобрести недорого в крупных торговых центрах наборы пластиковых шаров – например, комплект из 36 мелких шаров можно приобрести за 150 рублей, из трех покрупнее – за 15 рублей. Рынок предлагает и множество более интересных и сложных пластиковых фигурок для елки, комбинированных с тканью, деревом, бисером и так далее, причем цены на них значительно разнятся. Наиболее бюджетные варианты 30-50 рублей, но при покупке стоит быть внимательным – у дешевых игрушек нередко неровно склеены детали, видны капли клея и так далее. Более качественный пластик стоит от 70-80 рублей до нескольких сотен – в зависимости от сложности, качества и производителя игрушки. Стеклянные игрушки традиционно стоят дороже – в среднем по городу их можно найти от 120-150 рублей. Однако изредка попадаются и более бюджетные варианты достойного качества – за 50-60 рублей. Верхний потолок цены очертить сложно – эксклюзивные вещи авторской работы с ручной росписью стоят и по несколько тысяч рублей. Уникальные игрушки Впрочем, авторские елочные игрушки можно найти и по более демократичным ценам, если отправиться не в элитный салон, а на предновогодние ярмарки, где свои работы представляют местные производители. И продукция их с каждым годом пользуется все большим спросом. Стоимость таких подобных игрушек начинается от 250-300 рублей и до тысячи с лишним. Среди них и пластиковые шары с авторской росписью, и керамические, и фигурки из керамики, и валяные игрушки, и вязаные, и деревянные. – Например, мы делаем уникальные игрушки на байкальскую тему, – рассказывает представительница студии авторской керамики «Байгол» Валентина Голендеева. – Последние два-три года делаем такие коллекции под Новый год. Сейчас люди хотят иметь какие-то уникальные, эксклюзивные вещи. Массовое производство, все типовое уже приелось. Люди, которые ценят и понимают, они ищут такие вещи, которые выглядят необычно, могут потом стать семейной реликвией, их можно передать детям. Надеюсь, культура потребления у нас будет и дальше расти – ведь это именно вопрос культуры каждого человека, насколько он понимает, что есть вещи массовые, а есть – уникальные. Хочется, чтобы как можно больше людей ценило это. Она также отметила, что интерес к хенд-мейдным украшениям проявляют и любители ретро: – Сейчас ведь еще и явный тренд на советские игрушки, их коллекционируют, ищут. Мне б туда, где елка в вате... Проще всего найти советские елочные игрушки на интернет-барахолках. Стоимость зависит от продавца – кто-то просто сбывает ненужное старье – от 50 рублей за штуку. Кто-то подходит к процессу вдумчиво, обозначая цену «от 100 рублей и выше в зависимости от редкости игрушки». Но можно поискать советские украшения и на обычных рынках в Иркутске. – Обычно я покупаю старые елочные игрушки у дедушки на рынке на остановке «Волжская», – рассказывает журналист и историк Юлия Караваева. – Там есть такой тихий рынок: продавцы монет, минералов и антикварных вещей. Там я покупала ватные ягоды, фрукты, там же стеклянные игрушки. Еще я брожу по интернет-аукционам типа «Мешка» – там можно найти необычные игрушки, которые нигде не встречаются. Например, там я купила стеклянную копию ракеты-носителя «Энергия» с «Бураном», или довоенные игрушки с советской символикой: звезды с серпом и молотом, советские картонные игрушки 1930-х годов, крошечного парашютиста, советские елочные бусы. Бывают случаи, когда можно обменять красивые современные игрушки на старинные. Так сделала однажды моя мама: у нее на работе появилась коробка совсем старых игрушек, они никому особенно не нравились. И мы с согласия директора обменяли несколько на совершенно новые. Так у меня появилась избушка на курьих ножках, Чиполлино и куча сосулек. Она рассказала о том, что однажды даже в поисках советской игрушки едва не опоздала на самолет из Москвы: – У меня был пересадочный рейс, и несколько часов в Домодедово. Рейс из Иркутска сильно опоздал, и до того места в Москве, где я должна была забрать игрушку, я успевала буквально впритык. Я неслась по улицам бегом, за игрушкой, в голове мелькало: «Что же я делаю, я же останусь тут с этой игрушкой, самолет улетит». Принеслась, быстро расплатилась за одну минуту, схватила игрушку, и помчалась обратно в Домодедово. И успела буквально к стыковочному самолету. Теперь стеклянный поезд на елке напоминает об этом приключении. Сейчас до Нового Года остается почти неделя – у иркутян еще есть все возможности сделать выбор и приобрести натуральную или искусственную елку, украсив ее или новенькими современными игрушками, или советскими, или авторскими ручной работы. А можно сделать игрушки самим – но это уже повод для отдельного материала. Елена Петрова, Телеинформ, фото автора Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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