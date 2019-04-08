Особый противопожарный режим вводится на юге и в центре Иркутской области с 10 апреля

Иркутская область, 9.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В южных и центральных районах Иркутской области с 10 апреля вводится особый противопожарный режим. Профилактические работы по отжигу сухой прошлогодней растительности на этой территории завершатся 9 апреля.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, пока что особый противопожарный режим не распространяется на территории муниципальных образований Бодайбинского района и Бодайбо, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Жигаловского, Усть-Кутского, Усть-Илимского районов и Усть-Илимска, а также Братска и Братского района.

С нарастающим итогом на территории Иркутской области проведены плановые отжиги сухой растительности на площади 2802,47 га. На сегодняшний день профилактические отжиги запланированы на площади около 2 тысяч га.

– С 10 апреля все огневые работы на территории действия особого противопожарного режима находятся под строгим запретом, – говорят в ГУ МЧС. – Палы травы рассматриваются в качестве пожаров, которые влекут административную ответственность, а в установлении виновных лиц задействуются сотрудники надзорных органов.

В условиях особого противопожарного режима гражданам запрещено разводить костры и сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне или углях, за исключением помещений, предназначенных для проживания и оказания услуг общественного питания, запрещено посещать леса при наступлении средних и высоких классов пожароопасности. Организаторам мероприятий и палаточных лагерей необходимо не менее чем за три рабочих дня уведомить в письменной форме министерство лесного комплекса Иркутской области и органы местного самоуправления соответствующих муниципальных образований о месте и сроках проведения мероприятия.

У домовладельцев на приусадебных и дачных участках обязательно наличие емкости с водой не менее 20 литров.