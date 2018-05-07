Парад в Иркутске ко Дню Победы 9 мая начнется в 11 утра

Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), – Парад ко Дню Победы в Иркутске начнется 9 мая в 11:00. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Первой на площадь выедет раритетная техника времен Великой Отечественной войны. Это военные мотоциклы и автомобили «Виллис» и ГАЗ-67. В годы войны их активно использовали в качестве штабных автомобилей и машин связи.

За ними выедет современная военная техника. Это агрегаты подвижного грунтового ракетного комплекса Ракетных войск стратегического назначения – боевая машина сопровождения 15Т418 и машина инженерного обеспечения и маскировки 15М69 в сопровождении походного охранения из двух бронетранспортеров БТР-70М, бронеавтомобилей повышенной защищенности «Тайфун» на базе КАМАЗ. Комплекс предназначен для поражения стратегических объектов на межконтинентальных дальностях. Максимальная дальность полета ракеты – более 11 тысяч километров.

Также в строю пройдут агрегат 5Т85ТМ – пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-300ПМ, – буксируемая 100-миллиметровая противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», предназначенная для уничтожения бронетанковой техники противника, и грозное оружие современности – реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган».

Вслед за этим зрители увидят выступление барабанщиц – 34 девушки из Восточно-Сибирского института МВД России продемонстрируют элементы строевой подготовки, сопровождающиеся исполнением маршевых ритмов на ударных инструментах. В этом году они представят новую программу. Для отбивания маршевых ритмов будут использовать не только ударную плоскость инструментов, но и их обшивку, и даже барабаны друг друга.

Их сменят люди в советской военной форме. Колонной пройдут артисты, принимающие участие в съемках военной драмы «321-я Сибирская». Она посвящена сибирякам, которые принимали участие в решающем сражении Второй мировой войны – Сталинградской битве.

Вслед за ними на площадь Сперанского выйдут иркутские студенты и школьники. Они исполнят вальс Победы. Это международная молодежная акция, посвященная тем, кто воевал или работал в тылу в военное время. 200 человек исполнят попурри вальсов военных лет. В него также включили танго 1930-х годов.

Далее в программе – шествие «Бессмертный полк». В прошлом году в Иркутске участие в нем приняли 45 тысяч человек, в этом году ожидается не меньшее количество участников.

Завершится празднование Дня Победы пиротехническим музыкальным представлением на нижней набережной Ангары. В этом году пиротехническое действие впервые будет проходить под специально созданное звуковое оформление. Представление разделено на четыре части: воспоминания, война и сражения, объединение народов. Завершится программа объявлением Победы. В звуковом сопровождении используется музыка и голос диктора той эпохи Юрия Левитана. На Нижней Набережной трансляция будет идти через динамики. Те, кто будут смотреть программу из других мест – сквера имени Кирова, окон своих домов или с противоположного берега Ангары, смогут услышать звуковое сопровождение на радио «МСМ» (102,1 FM), в том числе и в интернете.

Начало представления запланировано на 22.00, продолжительность его составит восемь минут. За это время будет запущено более трех тысяч залпов, некоторые типы зарядов были специально разработаны для этого представления.