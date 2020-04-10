Переулок имени героя: «сын» иркутской школы и лётчик-штурмовик Анатолий Богданов

Иркутск, 11.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В самом центре Иркутска между зданиями цирка и «Востсибугля» притаился переулок Богданова. Своим названием, которое носит уже больше 50 лет, он обязан лётчику и Герою Советского Союза Анатолию Богданову. Именно об истории переулка и человеке, чьим именем он назван, пойдёт речь в новом материале проекта Телеинформа «Улицы имени Победы». Переулок без жилых домов Если открыть карты, то по адресу «переулок Богданова» можно найти только три здания, и те нежилые. Это детский садик, школа и ныне исторический отель «Централь». Остальным постройкам, которые выходят боковыми фасадами на переулок, «прописку» дали другие улицы. Каждое из них – уникальный архитектурный объект с собственной истории. Каждое – родом из 19-начала 20 века. Исключением стал лишь детский садик, построенный в 2014 году на месте старого мичуринского сада между нынешними зданиями пединститута и облсуда. Сад был заложен после Великой Отечественной войны, в 1950 году. Выпускники школы №11 до сих пор помнят цветущие по весне яблони, субботники, на которые ученики выходили сюда, чтобы поддержать запущенную территорию. Во время учебных тревог сад служил местом «эвакуации» школьников. С чего же начинался переулок Богданова? С переулка Малотрапезниковский. Название ему дала улица Трапезниковская, ныне Желябова. Трапезниковская же получила своё наименование по фамилии иркутских купцов. Здание нынешнего областного суда по улице Пролетарская, 10, как раз обязано своим появлением династии Трапезниковых. Его построили на Ивановской площади в 1820 году и изначально оно было двухэтажным: второй этаж жилой, на первом находились лавки и гостиный двор. В конце 19 века особняк ненадолго становится престижной гостиницей, а в преддверии 20 века в здании поселяется суд. С другой стороны от переулка Малотрапезниковский располагалась улица Баснинская, сейчас Свердлова. И там, и там стояли усадьбы купцов, а переулок между ними служил подъездным путём. Малотрапезниковским он был вплоть до 1920 года, когда его переименовали в переулок Связи. В начале 1880 годов в этом же районе возвели здание, в котором располагался центральный телеграф. Ныне здесь же находится головная структура УФПС по Иркутской области, а в левом крыле не так давно открылся исторический отель. Примерно с тех же лет ведёт отсчёт и «Коммерческое подворье». В годы войны здание станет пристанищем для эвакуированных из Москвы и Киева актёров. В 1915 году в Малотрапезниковском переулке заложили здание городского четырёхклассного училища имени Гоголя, которое через 22 года стало средней общеобразовательной школой №11. Больше трёх десятков воспитанников и сотрудников учреждения были призваны на фронт. Анатолий Богданов оказался в армии сразу после окончания среднего образования в 1940 году. Сначала лётная школа, потом – Ил-2 и фронт. Его манило море… Воспоминания о Герое Советского Союза с вручением ордена Ленина – высшей награды СССР, обладателе трёх орденов Красного Знамени, орденов Отечественной войны первой и второй степени Анатолии Сергеевиче Богданове бережно хранятся в музее школы №11. Здесь – не только архивные фотографии, копии наградных листов из ЦАМО, но и совершенно уникальные вещи. Оригиналы свидетельства об обучении, альманахи школьных времён, семейные непостановочные фото, знаменитые «треугольники» с фронта родителям. Среди них есть и письмо, над котором поработала цензура: называть места дислокации ведь нельзя было. Пожелтевшие листы, испещрённые размашистым почерком, ещё в 1980-х годах передала мать Анатолия Анна Петровна Богданова. Анатолий Богданов провел в Иркутске пять лет своей жизни. Родился он в Узбекистане в семье военного в декабре 1922 года. Затем были несколько лет в Казахстане. В 1935 году отца Сергея Глебовича перевели в Сибирь. – Со слов Анны Петровны, отца перебрасывали с заставы на заставу, и в конце концов он попал в даурский погранотряд. К тому времени Анатолий закончил четыре класса, встал вопрос о продолжении образования. Ближайшим крупным городом был Иркутск, – рассказывает педагог-краевед клуба «Наследники» и руководитель музея школы № 11 Анна Садовская. – Она как офицерская жена приехала в Иркутск и, видимо, с другими таким же жёнами пришла в горисполком: «Мы Родине служим, а они должны учиться». Тогда создали интернат для детей пограничников. В этом-то интернате, в котором работали, в том числе, учителя школы №11, Анатолий и жил. Ходил в литературный кружок. Писал стихи, но по русскому имел отметку «плохо». Сергей Глебович потом в одном письме напишет: «Неважно, где человек родился. Важно, где его научили жизни, привили любовь к Родине». Дальнейшая судьба сына военного, конечно, была предрешена. В школьном альманахе за 1940 год есть фантазия на тему будущего «10 лет спустя: встреча гостей», в котором друг Богданова представит, что Анатолий прилетит в Иркутск на собственном самолёте. Но не в небо хотел Богданов... – Судя по воспоминаниям одноклассников, он любил море и не собирался становиться лётчиком. Но его приказом отправили в авиацию. Тогда всех детей военнослужащих, годных по состоянию здоровья, отправляли в лётные школы, – говорит Анна Садовская. Через 10 лет после выхода этого альманаха в 1950 году Анатолий Богданов, проходивший на тот момент службу в Забайкалье, прилетит в Иркутск на третью встречу выпускников на своём самолёте. «Храбр и бесстрашен в воздушных боях» Лётная школа, в которую отправили выпускника иркутской школы, находилась в Борисоглебске. Одним из первых её выпускников, кстати, был Валерий Чкалов, в честь которого названа в Иркутске ещё одна улица, – также Герой Советского Союза, лётчик-испытатель, погибший за пару лет до Великой Отечественной войны. Обучение первого «военного» набора порядком затянулось. Подняться в небо юным командирам авиации не давали фашисты. Потом лётная школа пережила две эвакуации. В бой свежеиспечённых авиаторов пустили лишь летом 1943 года, к началу Курской битвы. Анатолий Богданов оказался в гвардейском штурмовом авиаполку у Василия Панфилова, ещё в начале войны получившему Героя, орден Ленина и «Золотую звезду». Боевое крещение, как следует из наградного листа к Герою Советского союза, Богданов получил 26 августа 1943 года в боях под Севском. Потом скажется неудача во время одного из взлётов, когда его Ил-2 врежется в копну сена, и пилота некоторое время не будут пускать в небо. Но уже осенью Анатолий напишет родителям: «я жив и здоров и продолжаю выполнять ваш наказ бить и гнать проклятых немцев с нашей земли». Наказ юноше перед выпуском из училища дал Сергей Глебович. А уже в декабре Богданов во время боевого задания осколком снаряда получает ранение в голову, а его «летающий танк», как называли лётчики Ил-2, – значительные повреждения. – Я шел последним в шестёрке, и вот на третьем заходе на меня напали. Чувствую удар в голову, и снаряд разбивает приборную доску. Тут что-то тёплое потекло по шее. Я был ранен в голову и, чувствуя своё состояние, довёл машину до аэродрома и благополучно посадил. Голова заживает, и в скором времени снова в бой, – рассказывает Богданов в письме родителям. Уже в январе он подобьёт вагоны в составе железнодорожного эшелона. Первую награду вчерашний воспитанник лётной школы получит в феврале 1944 года. Это будет орден Красного Знамени. В наградном листе указывается, что Анатолий Богданов с сентября 1943 года по январь 1944 года совершил 21 успешный боевой вылет, проявив при этом находчивость, инициативу и преданность Родине и партии. – По неполным данным товарищем Богдановым уничтожено и выведено из строя: 7 вражеских танков, 18 автомашин, 3 ж.д. вагона с боеприпасами и военной техникой, 5 полевых орудий, до 30 гитлеровцев. Храбр и бесстрашен в воздушных боях, умело уничтожает врага и его технику, – такова характеристика Богданову в первом наградном листе. Потом в июле 1944 года и в феврале 1945 года ему присвоят еще два ордена Красного Знамени. В сентябре 1944 года Анатолий Богданов вылетел один на разведку в Варшаву и успешно выполнил спецзадание несмотря на ураганный огонь противника. В октябре он получит орден Отечественной войны за бои под Варшавой. Больше сотни эффективных вылетов Становление Анатолия Богданова как летчика-штурмовика произошло в небе над Белоруссией, следует всё из тех же наградных листков. – Особенно гвардеец Богданов отличился и вырос из рядового пилота-сержанта в командира звена-старшего лейтенанта в боях за советскую Белоруссию, на земле которой под его ударами похоронены десятки солдат и офицеров противника и его техника, – отмечается в документах к присвоению звания Героя Советского Союза. В период освобождения городов Калинковичи, Жлобина, Мозыря и других выпускник иркутской школы №11 совершал в день по три-четыре боевых вылета. Штурмовик своими умелыми действиями не раз помогал наземным войскам, прокладывая путь на запад. Так было и в феврале 1944 года у Жлобина. Во время обстрелов пехотинцев прибывшие на подмогу немцам истребители вывели из строя ведущего лётчика в экипаже из семи Ил-2. Анатолий Богданов был заместителем. – Оставалось одно из двух: или же возвратиться всей группой назад, или неточно выполнить боевую задачу, так как в группе никого не было, кто бы раньше самостоятельно её вёл в бой. И впервые храбрый лётчик Богданов, приняв дерзкое решение, дал команду самолётам «За мной!» и ринулся на врага. Задание было с честью выполнено. Немцы понесли большие потери и уже не были способны возобновить атаки, – отмечается в документах. С этого момента Анатолию Богданову поручают уже более сложные задачи, он становится разведчиком и «охотником». День победы, 9 мая, Анатолий Богданов встречает в Берлине, принимая непосредственное участие в Берлинской операции. Как опытный штурмовик он в числе первых вылетает на бомбардировки столицы Германии. Всего за время своего участия в Великой Отечественной войне лётчик совершил 116 успешных боевых вылетов, говорится в наградном листке к Герою. По неполным данным, он уничтожил 7 вражеских танков, 50 автомашин, 1 паровоз, 10 железнодорожных вагонов, 15 зенитных и полевых орудий, 10 повозок с военными грузами и до взвода гитлеровцев. К Герою Советского Союза Анатолия Богданова представляли ещё в феврале 1945 года. Указ вышел уже после Победы. А сама награда дошла до героя в 1946 году. За это время он успеет получить второй орден Отечественной войны. Представляли Богданова и к ордену Александра Невского, но её он так и не получил. По предположению Анны Садовской, сказался один эпизод, когда командир вместе с воздушным стрелком Анатолием Слеповым сутки провели в тылу у немцев в Польше после того, как их самолёт подбили. Когда война закончилась, Богданов остался в армии, готовил лётные кадры, служил в Германии, Прикарпатье и Забайкалье. После 1952 года – в Литве. В это время в Литовской ССР было неспокойно, отзывалась отголосками вооружённая борьба за независимость. В воскресенье 19 декабря 1954 года жизнь Анатолия Богданова прервалась. – Со слов Анны Петровны, он дежурил по полку в Кедайняе. Был приказ за пределы города не отлучаться, но поступил сигнал о вооружённом дебошире. А раз такое случилось, Анатолий и поехал. Там его и «прошили». По всей гимнастёрке была строчка от пуль и кровь. Его хотели в Москву отправлять в госпиталь, а пришлось тело везти, – рассказывает Анна Садовская. Похоронили героя на Преображенском кладбище с почестями. Гимнастёрка та долгое время оставалась у его матери, но потом женщина передала её в одну из раменских школ. У Анатолия Богданова остался единственный сын, но, к сожалению, связь с ним была утеряна. Эвакогоспиталь №1834 Школа №11, в которой учился Анатолий Богданов и огромное количество других именитых иркутян, в 2020 году празднует 105-ый юбилей. В годы Великой Отечественной войны вклад её не ограничился отправленными на фронт учениками и учителями. Оставшиеся в Иркутске педагоги стали тыловиками, а сама школа – госпиталем, как и соседнее здание нынешнего педагогического института. К тому моменту к зданию четырёхклассного училища имени Гоголя пристроили левое крыло. – Школы в госпитали перепрофилируют через месяц после объявления войны. Мы со школой №15, в которой также разбили госпиталь, переезжаем в здание нынешнего областного суда. «Пятнашка» размещалась на втором этаже, мы занимали первый и третий, – говорит Анна Садовская. – Первые раненые прибывают только в январе 1942 года после битвы под Москвой. В Иркутск их привозили на поездах на вокзал, а в школе №80 был сортировочный госпиталь. В школе №11, которую тогда ещё возглавлял Александр Дмитриев, развернули нейротравматический госпиталь №1834. На первом этаже расположились приёмное отделение, канцелярия, столовая, аптека, палаты рядовых, на втором – клуб в центральной рекреации, операционная в кабинете физики, палаты офицеров. Среди консультантов эвакогоспиталя выступал Иннокентий Промтов, который, как сообщается на сайте ИГМУ, организовал в Иркутске клинику факультетской хирургии и возглавлял нейрохирургическое отделение клиники, а также известный многим Хаим-Бер Ходос, и другие медики. Госпитали соревновались по уровню обслуживания, лечебной и политической работе. В феврале 1945 года эвакогоспиталь №1834 становится лучшим вместе с №1476. «Здесь не было фронта» В 1942 году на фронт уходит директор Александр Дмитриев, до введения в 1943 году раздельного обучения мальчиков и девочек её возглавляет Станислава Тамбовцева, а уж потом на пост директора приходит знаменитый Иосиф Дриц. Вместе с директором ушли два учителя, военрук и бухгалтер. Один из педагогов, Иннокентий Тетерин, погибнет в 1943 году. Остальной коллектив остался переживать трудные годы войны в глубоком тылу. Чинили, вязали, шили одежду, пекли сухари – на нужды фронта. Регулярны были подписки на военный заем и денежно-вещевые лотереи, участвовать в которых надо было в обязательном порядке, так же как и в благотворительных концертах, патриотических вечерах, митингах. Надо было трудиться и на сельхозработах, в которых участвовали и школьники. При этом школа продолжала учить детей, ни на день не останавливали работу дополнительные кружки. В итоге в 1944 году школу заканчивали 34 семиклассника и только восемь десятиклассников. Сначала десятиклассников было 25, один уехал, один был отчислен по неуспеваемости, троих призвали в армию. К третьей четверти осталось восемь мальчишек. Они оказались единственными среди школьников, кто в ту весну в Иркутске получил аттестат зрелости. В 1945 году девятый класс закачивали 23 человека, но школа направляла подростков в ФЗУ для подготовки кадров для военного производства. В итоге школу окончили 12 человек. Весну 1945 года школа №11 встречает первыми медалистами (двое из семерых на весь город) и переходящим знаменем «Лучшей школе города», которое потом останется на вечное хранение. Когда война закончилась, учителей и технических работников наградили медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г». Их получили 16 человек из 30 – из-за привычного в советской риторике понятия «норма». В память о периоде Великой Отечественной войны на здании школы 8 мая 1967 года были открыты первые в городе мемориальные доски с перечнем выпускников и учителей, погибших на войне, а переулок Связи переименован в переулок Богданова. Доски изготовили из бронзы, они провисели на фасаде до середины 2000-х, пока их не украли. Плиты восстановили за месяц и теперь у входа в школу висят долеритовые мемориалы. С 1940 года и до распада СССР школа носила имя поэта Владимира Маяковского, в левом крыле здания там, где находился лестничный пролёт, был огромный мозаичный витраж с изображением поэта и его «Окнами РОСТА». По другую сторону – прямо напротив центрального входа – размещался такой же витраж, но с изображением красноармейца. К сожалению, при капитальном ремонте, проведённом в 2006-2007 годах, их не сохранили. Алёна Кашпарова, Телеинформ, фото автора, из материалов Анны Садовской и портала «Подвиг народа» Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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