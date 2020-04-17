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17.04.2020

Поражения и победы маршала Конева: о великом полководце и иркутской улице

Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - С микрорайоном Синюшина Гора практически у каждого иркутянина ассоциируются две улицы – бульвар Рябикова и улица Маршала Конева. О второй из них и о человеке, чьим именем она названа, пойдет речь в очередном материале проекта Телеинформа «Улицы имени Победы».

Юность и Первая мировая война

Иван Степанович Конев родился 28 декабря 1897 года в деревне Лодейно Никольского уезда Вологодской губернии (ныне – Подосиновского района Кировской области) в семье крестьянина-бедняка. С шести лет он помогал по хозяйству, с 12 – работал на сезонных работах на лесных биржах в Подосиновце и Архангельске. В 1906 году Иван Конев окончил церковно-приходскую школу в деревне Яковлевская гора, в 1912 – Николо-Пушемское земское училище.

Первую мировую войну он прошел в артиллерийских войсках. Он был призван в Русскую императорскую армию весной 1916 года, служил во 2-й тяжелой артиллерийской бригаде в чине фейерверкера. Как пишет в биографической повести «Полководец» советский писатель и военный корреспондент Борис Полевой, после Февральской революции образованный Конев читал малограмотным товарищам газету «Правда», тогда впервые и проникся идеями большевиков.

Забегая вперед, отметим, что любовь к чтению сопровождала Ивана Конева всю жизнь. Борис Полевой так охарактеризовал маршала в беседе с английским писателем Александром Вертом: «Очень любит читать, поэтому возит всегда с собой целую библиотеку. Увлекается чтением Ливия, а также наших классиков, которых любит цитировать в разговоре, – то тут, то там ввернет что-либо из Гоголя, или Пушкина, или же из «Войны и мира»… Он очень аскетичен в своих привычках, не пьет и терпеть не может, когда кто-нибудь напивается. Очень требователен к самому себе и к другим… Он прекрасный стрелок. Ну что еще можно сказать о нем? Он прилично знает английский язык и довольно легко читает по-английски…»

Читал Конев очень много, жадно интересовался проблемами литературы как художественной, так и общественно-политической. Любил поэзию Маяковского, Твардовского, Багрицкого, Светлова, вспоминает в своей книге «Творцы победы от рядового до маршала» советский журналист, писатель, поэт-песенник и редактор Максим Вершинин.

В 1918 году Иван Конев был демобилизован, вернулся в родную деревню. Тогда же вступил в большевистскую партию. Его избрали членом исполкома и назначили уездным военным комиссаром. Было тогда Ивану Степановичу 20 лет.

Летом 1918 года он участвовал в подавлении восстания левых эсеров в Москве, затем добился зачисления в Красную Армию, дойдя с рапортами до одного из командармов – Михаила Васильевича Фрунзе. Вскоре Иван Конев был назначен комиссаром бронепоезда №102, который народная молва прозвала «Грозным».

«Для примера приведу случай, который, вероятно, является единственным в своем роде с тех пор, как на рельсы вышли бронепоезда. Отступая, белогвардейцы взорвали железнодорожный мост через Иртыш. Решено было попробовать перевести бронепоезд на другой берег по льду. Даже опытным железнодорожникам такой замысел поначалу показался нелепым. Поезд бронирован толстыми плитами стали. Вместе с тяжелыми орудиями, боеприпасами эта махина представляла огромный груз. Но люди, увлекаемые комиссаром, совершили небывалое дело. Конев поднял всех железнодорожников и крестьян окрестных деревень. Лопатами, кирками они дробили крутые прибрежные откосы, делая пологие съезды. Возили на лед бревна, наводили на них настил. На нем укрепляли шпалы, выкладывали рельсовый путь. И по этому пути перевели-таки через реку ручной тягой сначала паровоз, потом одну за другой и его бронированные площадки. Самым невероятным было то, что вся работа завершилась за сутки», – пишет Борис Полевой.

Он добавляет, что будущего маршала эта ситуация научила тому, что непреодолимых препятствий не бывает, и уже во время Великой Отечественной войны он «вспоминал историю на Иртыше и начинал искать выход, и находил».

Между войнами

В межвоенные годы Иван Конев познакомился с молодым комиссаром одного из дальневосточных партизанских отрядов Александром Булыгой. Они сдружились в поезде по дороге с Дальнего Востока в Москву, когда ехали в одном купе на Х съезд компартии. «Мне привелось видеть их вместе много лет спустя на Калининском фронте в разгар первого нашего зимнего наступления. Там снова встретились бывшие соседи по купе того дальневосточного поезда: один, Иван Конев, – уже генерал-полковник, командующий фронтом; другой, Александр Булыга, ставший уже известнейшим нашим писателем Александром Фадеевым», – вспоминает Борис Полевой.

В 1924 году Иван Конев перевелся с Дальнего Востока в Московский военный округ военкомом и начальником политотдела 17-й стрелковой дивизии. После судьбоносной встречи с Климентом Ефремовичем Ворошиловым, который тогда был заместителем народного комиссара по военным и морским делам и командующим войсками Московского военного округа, он был зачислен на Курсы усовершенствования высшего командного состава при Военной академии РККА имени Фрунзе. Там Иван Конев приобрел бесценный опыт, учась у лучших полководцев Гражданской войны – Меликова, Тухачевского, Шапошникова, Блюхера. По окончании курсов в 1926 году был назначен командиром и комиссаром 50-го стрелкового полка 17-й Нижегородской стрелковой дивизии. В 1935 году получил звание комдива.

От поражений – к победам

Великую Отечественную войну генерал-лейтенант Иван Конев начал командующим 19-й армией, сформированной из войск Северо-Кавказского военного округа, на Юго-Западном и Западном фронтах. Осенью 1941 года он командовал войсками Западного фронта, где потерпел тяжелейшее поражение под Вязьмой. Потери войск фронта составили, по разным оценкам, от 400 до 700 тысяч человек.

От суда и расстрела Конева спас Георгий Константинович Жуков. Он предложил оставить его заместителем командующего фронтом, а через несколько дней рекомендовал Конева на должность командующего Калининским фронтом. В этом качестве Иван Конев успешно действовал во время контрнаступления под Москвой. С 26 августа 1942 по 27 февраля 1943 года – вновь командующий Западным фронтом. В тот период имя Конева тесно связывалось с тяжелейшей и малоудачной для советских войск Ржевской битвой, его войска участвовали в Ржевско-Вяземской операции 1942 года, потерпели новое поражение в Холм-Жирковской оборонительной операции. В феврале 1943 года Иван Конев распоряжением Сталина был вторично снят с поста командующего фронтом «как не справившийся с задачами руководства фронтом».

Все изменилось летом 1943 года, когда его назначили командующим войсками Степного фронта. Курская битва и битва за Днепр, ряд других успешных операций – Иван Конев, усвоив прежние уроки, неотвратимо вел войска к победам. Кульминацией, грандиозным его успехом как полководца стала Корсунь-Шевченковская операция, где впервые после Сталинграда была окружена и разгромлена крупная вражеская группировка. За нее в 1944 году Ивану Коневу было присвоено звание маршала Советского Союза.

В своих воспоминаниях другой маршал Советского Союза Александр Василевский сравнивает характеры Георгия Жукова и Ивана Конева. «Зная его по работе на фронте, должен прежде всего сказать, что он любил много бывать в войсках. Обычно, как только примет решение на проведение операции, тотчас же отправляется в армии, корпуса и дивизии и там, используя свой богатейший опыт, готовит войска к боевым действиям. Все остальные дела по плану операции выполнял у него, как правило, его штаб», – пишет он.

Это сходство отмечает и бывший начальник штаба Западного и Третьего Белорусского фронтов генерал-полковник Александр Покровский: «Многие черты стиля руководства Жукова и Конева были схожи. Но Конев среди всех командующих фронтами, с которыми приходилось работать, был человеком наиболее экспансивным, горячим. Правда, надо заметить и другое. Он был горяч, но отходчив. Мог очень возмутиться, раскипятиться, накричать, но быстро отходил. И вообще, вот вспоминая всех их, я должен сказать, что из всех командующих фронтами, с которыми я имел дело, Конев был, как бы это сказать, самым… Это был больше всего солдат, и в нем было больше всего человечности, в его характере, в натуре».

При этом в действующей армии бытовало выражение «коневский характер», по которому в одном человеке соединялись знание, решительность и убежденность. Иван Конев мог убедить в своем мнении кого угодно, даже Сталина, пишет Максим Вершинин в книге «Творцы победы от рядового до маршала». По воспоминаниям современников, в 1944 году, уже будучи маршалом, Иван Конев настоял на своем видении одной из операций: войска фронта двумя мощными ударами на Львовском и Рава-Русском направлениях должны были двумя ударами рассечь группу гитлеровских армий «Северная Украина». Иосиф Сталин предлагал обойтись одним, но сокрушительным. Однако Иван Конев переубедил Верховного Главнокомандующего.

«Скажу откровенно, не упрямство владело мною, а убежденность в своей правоте. Мне был вверен фронт, насчитывающий более миллиона человеческих жизней, и я отвечал не только за выполнение плана предстоящей операции, но и за жизнь людей, которых пошлю в бой. Я ставил вопрос открыто и прямо и не мог, не имел права утаивать свои мысли», – вспоминал позже полководец.

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» Ивану Степановичу Коневу присвоили 29 июля 1944 года за умелое руководство войсками фронтов в крупных операциях, в которых были разгромлены сильные группировки противника, личное мужество и героизм. Вторую медаль «Золотая Звезда» он получил в июне 1945 года за образцовое руководство войсками в завершающих операциях Великой Отечественной войны.

После войны

Сам он позднее, в 1960-70-х годах напишет мемуары, их издадут при его жизни. Первая книга, «Сорок пятый», охватывает небольшой, всего в несколько месяцев, но чрезвычайно насыщенный событиями исторический период. Речь в ней идет о последних, завершающих операциях Великой Отечественной войны. «Записки командующего фронтом» посвящены наступательным операциям Красной Армии, проводившимся в 1943-1944 годах, начиная с Курской битвы. При этом, по воспоминаниям сына Ивана Конева, Гелия Ивановича, эти книги великий полководец наговорит на диктофон.

После войны Иван Конев с мая 1945 по апрель 1946 года был главнокомандующим Центральной группой войск в Австрии. В июне1946 года сменил Георгия Жукова на посту главнокомандующего сухопутными войсками – заместителя министра Вооруженных Сил по сухопутным войскам. В марте 1950 года, когда эту должность упразднили, Конев становится главным инспектором Советской Армии – заместителем министра Вооруженных Сил СССР.

Одна из последующих вех в его жизни – это 1953 год, когда он был председателем Специального судебного присутствия, судившего Лаврентия Берию и приговорившего его к смертной казни. В 1957 году во время исключения маршала Жукова из состава ЦК партии стал на сторону его противников.

Умер Иван Степанович Конев 21 мая 1973 года от рака. Его похоронили на Красной площади у Кремлевской стены.

Поражения и победы маршала Конева: о великом полководце и иркутской улице

Улица в Иркутске

Улица была названа в честь дважды Героя Советского Союза, маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева в 1980 году. Спустя 20 лет на торце одного из домов установили декоративное панно во всю стену с портретом маршала.

По улице Маршала Конева расположены детские сады №97 и 98, школа №28, областной реабилитационный центр для детей-инвалидов, инфекционная больница, которая была переведена на Синюшину гору из предместья Марата в 1983 году.

Интересная история связана со школой №28. Здание для нее было построено в 1986 года. Первому директору Юрию Егорову хотелось сохранить номер школы – 28, так как к тому времени на базе старой школы №28 на станции Кая был открыт УПК. Известно, что в середине 1970-х годов она была одной из лучших в Иркутске. Это был учебно-методический центр для педагогов, сюда ездили учиться педагогическому мастерству директора, завучи и учителя города.

– Символично то, что на открытии новой школы №28 на улице Маршала Конева присутствовал одним из первых директоров школы на станции Кая в послевоенные годы Виктор Георгиевич Прытнов – ветеран четвертой танковой армии, которой командовал маршал Иван Конев, – говорится на сайте школы.

В школьном музее один из стендов также посвящен четвертой танковой армии в составе первого украинского фронта «От Москвы до Берлина». В этом разделе рассказывается о ветеранах войны, которые воевали под началом маршала Конева.

Также отметим, что Виктор Прытнов был в числе ветеранов микрорайона, по чьей инициативе улице присвоили имя маршала.

Мария Маякова, Телеинформ. Фото из открытых источников

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2020-04-15-01-36-19
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на 18:00 14 апреля зарегистрирован 41 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. По данным оперштаба выздоровели четыре человека, умерли двое.
Виталий Перетолчин: волонтеры помогут пожилым жителям Приангарья с выгулом собак15.04.2020
Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Во время действия режима самоизоляции волонтеры «Единой России» помогут пожилым жителям Иркутской области с выгулом собак. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС, региональный координатор партпроекта ЕР «Чистая страна» Виталий Перетолчин.
Коронавирус и иммунитет: что можно, что нельзя, как лечить. Комментирует иркутский эксперт Наталия Боброва15.04.2020
2020-04-14-12-35-30
Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вакцины от новой коронавирусной инфекции пока не существует. Как заболевших лечат сейчас, можно ли повысить иммунитет, скупая лимоны и имбирь (спойлер: нельзя), и почему иногда люди заражаются повторно, рассказала Телеинформу эксперт Общественной палаты Иркутской области, доцент кафедры туберкулеза и инфекционных болезней Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования Наталия Боброва.
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