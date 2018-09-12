Пожароопасный сезон-2018 в Иркутской области завершен в 25 лесничествах

Иркутская область, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 4 сентября не зарегистрировали ни одного лесного пожара. В 25 лесничествах региона, кроме Иркутского, Ольхонского и Черемховского районов, 12 сентября был завершен пожароопасный сезон, сообщает пресс-служба регправительства.

Напомним, он был объявлен в лесах области 24 апреля, сначала в 24 лесничествах, находящихся в основном в центральных и южных районах. Постепенно к ним подключались остальные территории. В последних трех северных лесничествах пожароопасный сезон был объявлен 14 мая.

Первый лесной пожар был зарегистрирован 7 апреля в военном лесничестве в Усольском районе. 23 апреля был обнаружен очаг возгорания в Иркутском районе на территории «Заповедного Прибайкалья». На землях лесного фонда пожары начались днем позже.

Всего за сезон 2018 года в регионе было зарегистрировано 649 лесных пожаров, что в два раза меньше, чем в 2017 году (1245). По сравнению с прошлым годом более чем в 3,3 раза сократились площади, пройденные огнем: в пожароопасном сезоне 2017 года они составили почти 285 тысяч га, больше половины этих территорий были покрыты лесом. В этом году огонь прошел по территории в 85 тысяч 730,6 га, из которых 74 тысячи 723,7 га – площади, покрытые лесом.

Отмечается, что более чем в половине случаев лесные пожары в этом году возникали из-за гроз – 388 случаев (51,12%). Виновным в возгораниях признано местное население в 310 случаях (40,84%). Восемь раз (1,05%) пожары возникали вдоль железной дороги, шесть раз (0,79%) под линиями электропередач. Из-за палов сухой растительности на землях сельхозназначения зафиксирован один случай перехода огня в лесной фонд – это 0,13%. Столько же раз причинами возникновения лесных пожаров стали переход огня с земель иного назначения, переход через границу соседнего региона, а также возгорание по невыясненным причинам.

В региональном правительстве подчеркивают, что большую роль в обнаружении лесных пожаров и борьбе с ними сыграла авиация, за пожароопасный сезон 2018 года самолеты и вертолеты в общей сложности налетали 2405 часов. Оперативность реагирования и маневренность наземных сил позволили ликвидировать в первые сутки после обнаружения 345 пожаров (45,5%) в лесном фонде, 150 (19,8%) – на следующий день, 45 (5,9%) – через два дня.