|Общество
|26.11.2019
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Публичные слушания по изменению процедуры избрания мэра Иркутска наметили на 16 января
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Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Публичные слушания по изменению процедуры избрания мэра Иркутска запланированы на 16 января 2020 года. Об этом на заседании комиссии по муниципальному законодательству думы Иркутска сообщил руководитель аппарата гордумы Максим Абрамов.
Кроме того, с 3 декабря 2019 года по 10 января 2020 года будут приниматься письменные заключения по этому вопросу от горожан в думе Иркутска, добавил он.
Напомним также, что нынешний мэр Иркутска Дмитрий Бердников был избран из состава гордумы прежнего, шестого созыва. Его полномочия заканчиваются, тем не менее, позже – пятилетний срок пребывания на посту завершается в марте 2020 года.
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