Публичные слушания по изменению процедуры избрания мэра Иркутска наметили на 16 января

Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Публичные слушания по изменению процедуры избрания мэра Иркутска запланированы на 16 января 2020 года. Об этом на заседании комиссии по муниципальному законодательству думы Иркутска сообщил руководитель аппарата гордумы Максим Абрамов.

Кроме того, с 3 декабря 2019 года по 10 января 2020 года будут приниматься письменные заключения по этому вопросу от горожан в думе Иркутска, добавил он.

Напомним , речь идет о введении новой конструкции избрания мэра Иркутска. Как и прежде, это – полномочия депутатов гордумы, однако, выбирать они будут не из своего состава, а из числа кандидатов, отобранных и предложенных специально созданной комиссией. Декларировалось, что половину состава ее будет назначать губернатор, вторую половину – гордума. Института сити-менеджера, вопреки распространенному заблуждению, в Иркутске вводить не предполагается, поскольку сити-менеджер – лицо наемное и может быть снято в любой момент по решению депутатского корпуса. В данном же случае дума избирает полноценного мэра, которого нельзя будет досрочно убрать с поста.

Напомним также, что нынешний мэр Иркутска Дмитрий Бердников был избран из состава гордумы прежнего, шестого созыва. Его полномочия заканчиваются, тем не менее, позже – пятилетний срок пребывания на посту завершается в марте 2020 года.

КООРДИНАТЫ:

Заключения принимаются по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1А, кабинет 74, ежедневно по будням с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Публичные слушания пройдут по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1А, кабинет 72, начало в 10:00.