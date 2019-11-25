ТЕМЫ
Архив
< Ноябрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Общество
26.11.2019

Публичные слушания по изменению процедуры избрания мэра Иркутска наметили на 16 января

Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Публичные слушания по изменению процедуры избрания мэра Иркутска запланированы на 16 января 2020 года. Об этом на заседании комиссии по муниципальному законодательству думы Иркутска сообщил руководитель аппарата гордумы Максим Абрамов.

Кроме того, с 3 декабря 2019 года по 10 января 2020 года будут приниматься письменные заключения по этому вопросу от горожан в думе Иркутска, добавил он.

Напомним, речь идет о введении новой конструкции избрания мэра Иркутска. Как и прежде, это – полномочия депутатов гордумы, однако, выбирать они будут не из своего состава, а из числа кандидатов, отобранных и предложенных специально созданной комиссией. Декларировалось, что половину состава ее будет назначать губернатор, вторую половину – гордума. Института сити-менеджера, вопреки распространенному заблуждению, в Иркутске вводить не предполагается, поскольку сити-менеджер – лицо наемное и может быть снято в любой момент по решению депутатского корпуса. В данном же случае дума избирает полноценного мэра, которого нельзя будет досрочно убрать с поста.

Напомним также, что нынешний мэр Иркутска Дмитрий Бердников был избран из состава гордумы прежнего, шестого созыва. Его полномочия заканчиваются, тем не менее, позже – пятилетний срок пребывания на посту завершается в марте 2020 года.

КООРДИНАТЫ:

  • Заключения принимаются по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1А, кабинет 74, ежедневно по будням с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.
  • Публичные слушания пройдут по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 1А, кабинет 72, начало в 10:00.

Тэги:
 
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Другие новости раздела «Общество»:
Публичные слушания по изменению процедуры избрания мэра Иркутска наметили на 16 января26.11.2019
-16-
Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Публичные слушания по изменению процедуры избрания мэра Иркутска запланированы на 16 января 2020 года. Об этом на заседании комиссии по муниципальному законодательству думы Иркутска сообщил руководитель аппарата гордумы Максим Абрамов.
Уроженец Иркутска, космонавт Анатолий Иванишин встретился со школьниками села Едогон в Тулунском районе26.11.2019
2019-11-26-03-34-51
Тулунский район, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Уроженец Иркутска, Герой России, летчик-космонавт Анатолий Иванишин встретился со школьниками села Едогон в Тулунском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.
Иркутские молодогвардейцы поздравили горожанок с Днем матери26.11.2019
Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В День матери, который отмечается 24 ноября, члены Иркутского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» организовали праздничную акцию на улицах Иркутска, сообщает пресс-служба ИРО ВПП «Единая Россия».
Натяжные потолки: виды, плюсы, где заказать и к какому интерьеру применить25.11.2019
Российская Федерация, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Помещения в квартирах и частных домах все чаще отделывают натяжными потолками. Для установки таких потолков никакая особая подготовка не требуется. Стоит лишь там, где размещены предметы интерьера, высвободить немного места для перемещения мастера со стремянкой, когда он будет монтировать крепежные профили.
Конкурс на лучшее новогоднее оформление среди предприятий объявлен в Иркутске26.11.2019
Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске объявлен смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы потребительского рынка, посвященное празднованию Нового 2020 года».
Иркутян приглашают на выставку «Водный мир» 26.11.2019
Иркутск, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея 29 ноября начинает работу выставка «Водный мир».
В Иркутске открыт набор на ежегодный всероссийский конкурс красоты «Mrs/Ms Russia Earth 2020»25.11.2019
Иркутск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске начался набор на ежегодный всероссийский конкурс красоты «Mrs/Ms Russia Earth 2020».
В Усть-Илимске инспекторы ГИБДД пришли на помощь водителю-диабетику25.11.2019
Усть-Илимск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителю Усть-Илимска 24 ноября стало плохо за рулем из-за приступа диабета. Помощь мужчине оказали инспекторы ГИБДД.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников25.11.2019
Иркутская область, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
За неделю через иркутский аэропорт проследовали восемь кошек, две собаки и 214 декоративных птиц25.11.2019
Иркутск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - С 18 по 24 ноября в пункте пропуска ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» госинспекторами регионального управления Россельхознадзора на международных рейсах проконтролирована перевозка семи кошек в Таиланд и Китай и одной собаки во Вьетнам.
Жительнице Усть-Илимска на два месяца ограничили свободу за интимную видеосъемку25.11.2019
2019-11-25-04-09-36
Усть-Илимск, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Жительнице Усть-Илимска на два месяца ограничили свободу за интимную видеосъемку знакомой.
Популярность онлайн-казино растёт во всём мире20.11.2019
Интернет, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В качестве интересного проведения досуга многие предпочитают играть в азартные игры. К тому же, для этого вовсе не обязательно посещать известные наземные заведения и тратить много времени на дорогу. Сыграть в игровые автоматы можно и через интернет. Казино Вулкан игровые автоматы на деньги знают практически все любители азарта. Посетив сайт клуба avtomaty-cash.com можно почувствовать атмосферу настоящего казино. Испробовать свою удачу можно именно здесь. Тренировки всегда доступны на демо-версих слотов. Преимущества казино уже почувствовали многие страны и стараются оказывать таким ресурсам максимальную поддержку.
Иркутскстат: женщины всё чаще откладывают рождение детей «на потом»24.11.2019
Иркутская область, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области каждая пятая женщина из числа опрошенных на прямой вопрос о намерении иметь ребенка (первого или ещё одного) ответила «Да, при любых условиях». Ещё 29% готовы родить при наличии необходимых условий. И около половины (44%) сказали «нет». А кого-то такой вопрос поставил в тупик, сообщает Иркутскстат.
Ламинат — актуальное и достойное предложение среди современных отделочных материалов24.11.2019
Потребительский рынок, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), -  Современные напольные покрытия могут украсить и дополнить любой интерьер. Рынок в этой части пестрит предложениями. Можно выбрать отделочные материалы для пола разных ценовых сегментов, использовать многообразие фактур, цветовых решений и т.д. Среди отделочных материалов для полов квартиры применяют, к примеру, половые доски, полимерные и поливинилхлоридные полы, линолеум, мармолеум, керамическую плитку, ковролин и т.д. Пользуется большой популярностью сейчас и такое отделочное решение, как ламинат. Этот материал можно найти, посетив торговые центры, магазины для ремонта, также выставляют предложения по ламинату компании на своих сайтах. https://parkett-shop.ru/products/laminat/laminat_quick_step_belgiya/ - здесь можно увидеть ламинат Quick Step в широкой ассортиментной линейке. Преимущества этого покрытия – высокая прочность, светостойкость, простой монтаж благодаря замковой системе Uniclic.
Жительниц Иркутской области поздравляют с Днём матери24.11.2019
2019-11-24-04-22-20
Иркутская область, 24.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Первые лица Иркутска и Иркутской области поздравляют с Днём матери.
Во время акции «Безопасный лед» более тысячи человек будут обеспечивать безопасность на водных объектах23.11.2019
Иркутская область, 23.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Межведомственная акция «Безопасный лед» в Иркутской области в этом году стартует 25 ноября.
Уволена чиновница, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей в России22.11.2019
Москва, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Министр здравоохранения Вероника Скворцова уволила директора Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяну Клименко, которая одобрила новый порядок медосмотра водителей. Об этом сообщает Lenta.ru.
В Иркутске с 25 ноября начнут выбирать лучший социально значимый проект ТОСов22.11.2019
Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске стартует открытое голосование за лучший социально значимый проект территориального общественного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Победителей конкурса «Миллион на добрые дела» в Иркутске отметят 13 декабря22.11.2019
Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске подвели итоги конкурса социально значимых проектов «Миллион на добрые дела». Жюри рассмотрело более 180 заявок в пяти номинациях: «Наследие города Иркутска», «Уютный город», «Здоровое поколение», «Безбарьерный Иркутск» и «Иркутск для детей». Победителей наградят 13 декабря 2019 года на торжественной церемонии общественного признания «Социальная звезда», сообщает пресс-служба мэрии.
Сколько стоит собачья жизнь – в Иркутской области ищут решение проблемы безнадзорных животных22.11.2019
2019-11-22-09-33-29
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области предлагают создать государственный или муниципальные приюты для бездомных животных.
В Иркутской области зарегистрировали 2,5 тысячи новых случаев заболевания ВИЧ22.11.2019
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - За первые 10 месяцев 2019 года в Иркутской области выявили 2 тысячи 501 новый случай инфицирования. В прошлом году за это же время новых больных зафиксировали на 88 больше, сообщает пресс-служба Центра СПИД.
Медики Иркутской области и Красноярского края подписали соглашение о сотрудничестве в сфере трансплантологии22.11.2019
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В министерстве здравоохранения Иркутской области подписано соглашение о сотрудничестве и координации медицинской деятельности, связанной с донорством органов и тканей человека в целях трансплантации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Минздрав отложил введение нового порядка получения «водительских» справок22.11.2019
Москва, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Минздрав перенёс дату вступления в силу нового порядка получения медсправок для водителей. Об этом в своем Telegram-канале написал замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.
HeadHunter: иркутяне предпочитают обедать на рабочем месте21.11.2019
Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Большинство иркутян приносят обеды на работу с собой. Так ответили 75% участников опроса, который провела служба исследований компании HeadHunter.
В 2020 году в Иркутской области планируется отрыть шесть центров амбулаторной онкологической помощи22.11.2019
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в 2019 году развернули три центра амбулаторной онкологической помощи, ещё два находятся в процессе получения лицензии. В 2020 году их планируется открыть шесть. Об этом 20 ноября во время правительственного часа на сессии Заксобрания региона рассказал министр здравоохранения Приангарья Олег Ярошенко.
В Иркутской области в сутки заболевают раком больше 25 человек22.11.2019
-25-
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Больше 25 человек в сутки в Иркутской области заболевают раком. Об этом 20 ноября во время правительственного часа на сессии Заксобрания региона рассказал министр здравоохранения Приангарья Олег Ярошенко.
Игровой клуб Эльдорадо предлагает щедрые бонусы21.11.2019
2019-11-21-10-34-49
Интернет, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Онлайн-казино с каждым днём становятся всё более популярными и востребованными. Они всегда открыты для желающих развлечься или просто отдохнуть. Кроме того, когда человек слишком загружен на работе, можно воспользоваться мобильной версией с массой увлекательных игр. Казино Эльдорадо зарекомендовало себя как ответственное заведение, которое всегда готово пойти навстречу своим пользователям. Для этого работает круглосуточная служба поддержи и онлайн-чат. На официальном сайте eldorado-klub24.com расположены различные игровые автоматы на любой вкус.
Законопроекты о бесплатном питании в школах для особых категорий детей приняты по инициативе депутатов ЗС Приангарья21.11.2019
2019-11-21-09-27-44
Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - На прошедшей 20 ноября сессии Законодательного собрания региона принято два законопроекта, касающиеся бесплатного питания в школах для отдельных категорий детей. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.
Сотрудников налоговой службы Иркутской области поздравляет губернатор21.11.2019
Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудников налоговой службы Иркутской области поздравляет губернатор региона Сергей Левченко.
Онлайн-кассы: установка в транспорте, отличие от обычных, виды и особенности выбора21.11.2019
Российская Федерация, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Онлайн-кассы применяются повсеместно. Устанавливают их, к примеру, и в городских туапсинских автобусах. Пока устройствами оборудованы только несколько транспортных средств, кассы есть в двух автобусах маршрута 35 и в одном под номером 26. А до конца года оборудование будет смонтировано на всех городских автобусах. Кассовые аппараты не только дадут удобную возможность пассажирам расплачиваться картой, но и послужат гарантией того, что перевозчик осуществляет свою деятельность в рамках закона. Сейчас рынок предлагает несколько видов онлайн-кассс. Например, выбрать и приобрести онлайн-кассы для ИП можно вот здесь: https://online-kassa-54fz.ru/kupit/category/onlayn-kassa-dlya-ip/.
СМИ: госорганы перестанут принимать российских граждан к 2024 году21.11.2019
Москва, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Стало известно, что к 2024 году федеральные и региональные органы власти прекратят прием российских граждан. Соответствующий документ подготовило Минэкономразвития РФ, пишут argumenti.ru.
Синоптики: аномальные морозы придут на юг Сибири в конце недели20.11.2019
Иркутская область, СФО, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Аномальные морозы прогнозируют метеорологи на юге Сибири к 24 ноября. Пока что арктический антициклон свирепствует в Красноярском крае.
В Иркутском зоосаде временно поселилась хищная птица канюк20.11.2019
2019-11-20-07-21-59
Иркутск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском зоосаде временно поселился новый обитатель – хищная птица канюк. Ее обнаружили в районе железнодорожного вокзала неравнодушные иркутяне и позвонили сотрудникам зоопарка, сообщает пресс-служба учреждения.
В Иркутской области с 11 по 17 ноября выявили 12 тысяч 590 новых случаев заболевания ОРВИ20.11.2019
-11-17-12-590-
Иркутская область, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 11 по 17 ноября выявили 12 тысяч 590 новых случаев заболевания ОРВИ, среди заболевших 9 776 человек – дети до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Эксперты: Как вылечить пятый генотип гепатита С 20.11.2019
2019-11-20-04-51-37
Российская Федерация, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты Gepatit Stop (gepatit-stop.ru) рассказали как можно вылечить пятый генотип гепатита С. В настоящее время хронический гепатит С - это серьезная проблема здравоохранения на планете.
Читать все новости раздела «Общество»
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске