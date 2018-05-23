|Общество
|24.05.2018
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Региональный этап национальной премии Russian Event Awards в 2018 году вновь пройдет в Иркутске
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Иркутск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Региональный этап национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в 2018 году вновь пройдет в Иркутске. Об этом 24 мая сообщила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.
Напомним, в 2017 году Иркутск принимал региональный этап национальной премии впервые, ранее он проводился во Владивостоке. Как рассказала глава агентства по туризму, «участникам понравилось ездить в Иркутск», они сочли, что это и ближе, и с удобной логистикой и инфраструктурой. Важным аргументом стала и близость Байкала.
В этом году региональный этап Russian Event Awards пройдет в Иркутске с 16 по 18 сентября.
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