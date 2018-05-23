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24.05.2018

Региональный этап национальной премии Russian Event Awards в 2018 году вновь пройдет в Иркутске

Иркутск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Региональный этап национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в 2018 году вновь пройдет в Иркутске. Об этом 24 мая сообщила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

Напомним, в 2017 году Иркутск принимал региональный этап национальной премии впервые, ранее он проводился во Владивостоке. Как рассказала глава агентства по туризму, «участникам понравилось ездить в Иркутск», они сочли, что это и ближе, и с удобной логистикой и инфраструктурой. Важным аргументом стала и близость Байкала.

В этом году региональный этап Russian Event Awards пройдет в Иркутске с 16 по 18 сентября.

СПРАВКА:

  • Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году в Воронеже. Учредители премии: ФРОС Region PR, ООО «Продюсерский центр «Контент» и ООО «Агентство управления трендами». Она создана как инструмент по выявлению наиболее успешных проектов в области событийного туризма, их продвижению, и по формированию заинтересованного отношения к этим проектам и событиям со стороны органов власти и широкой общественности. Также целью организаторов является создание информационной и коммуникационной площадок на базе Russian Event Awards для обмена опытом и организации взаимодействия всех заинтересованных лиц и организаций в сфере развития событийного туризма на территории регионов и страны, и как инструмента развития и продвижения территорий.

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