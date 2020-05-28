Режим самоизоляции в Иркутской области могут продлить ещё на неделю

Иркутская область, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области режим самоизоляции, введённый для профилактики распространения коронавируса, могут продлить ещё на неделю. Сейчас он действует до 31 мая.

– Ситуация по коронавирусу у нас сложная, но контролируемая. У нас действительно произошла дестабилизация заболеваемости за счёт работников, которые прибыли в регион вахтовым методом на месторождения. Это, в принципе, треть всех заболевших, которые есть на территории Иркутской области. Но вместе с тем мы полностью локализовали все эти очаги вспышек, в основном, проходит заболевание бессимптомно, – сказал врио губернатора Игорь Кобзев в интервью телеканалу Россия24.

По словам Игоря Кобзева, коечный фонд сейчас в Иркутской области заполнен на 50%. При этом статистика показывает, что по приросту числа случаев заболеваний регион не может перейти на следующий этап выхода из режима самоизоляции.

– Мы взяли под контроль всех, кто работает с иностранцами. Был вопиющий факт, когда организация, может быть, и сознательно проводила строительные работы, зная, что среди рабочих были случаи заражения. До места работы они добирались общественным транспортом, – рассказал врио губернатора. – Ситуация такая, что, скорее всего, карантин мы продлим на семь дней, а дальше посмотрим. В целом мы понимаем, что пик заболевания прошли, сейчас идём на спад.

Напомним, по данным на утро 27 мая, в Иркутской области число выявленных случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 62. Госпитализированы 1 тысяча 142 человека. Из обсерваторов в больницы за последние сутки не попал ни один человек, среди вахтовиков заболевших стало на 28 больше – 565. За сутки выросло и число выздоровевших. Их стало 276 человек – на 21 больше. Летальных случаев 20: 10 умерли от коронавируса, 10 – пациенты с инфекцией, умершие от других заболеваний.