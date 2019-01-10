Родовые деревья, картохинг и квиз – юбилей села Тургеневка Баяндаевского района отпразднуют с размахом

Баяндаевский район, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Белорусское село Тургеневка, расположенное в Баяндаевском районе, в 2019 году отмечает свой 110-летний юбилей. И отпраздновать его жители планируют с размахом. О том, что планируется в связи с этим рассказал глава муниципального образования Виктор Синкевич. Тургеневка основана в 1910 году белорусскими переселенцами, приехавшими осваивать сибирские земли во времена столыпинских реформ. С тех пор здесь сохраняются многие элементы национальной культуры. При этом сама Тургеневка, в отличие – от многих деревень, процветает. – У нас нет заброшенных домов или бесхозных земель, есть даже некоторый местный рынок жилья, где есть не только предложение, но и спрос, – рассказывает Виктор Синкевич. – В селе проживает около 560 человек. И в последние годы интерес к нему все растет – вероятно, сказывается популяризация экологичного проживания, здорового питания, да и культурные особенности привлекают. И свой юбилей село встречает под девизом «110 полезных дел к 110-летию села». В планах инициаторов – сделать весь юбилейный год максимально насыщенным разного рода мероприятиями, в идеале – чтобы таких событий набралось 110. «Это достаточно амбициозная задача», – отмечает глава муниципалитета. Правда, многие задумки упираются в финансирование. Есть много интересных идей, но селяне могут рассчитывать только на свои средства или неравнодушных спонсоров, материальной помощи из областного бюджета не предвидится. Хотя заместитель губернатора Иркутской области, руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев заявил об одобрении и моральной поддержке всего задуманного. К организации праздничных мероприятий также планируется привлечь людей, живущих в других местах, но являющихся уроженцами Тургеневки. В частности, в феврале в селе планируют организовать интеллектуально-развлекательное мероприятие в формате квиза, совершенно незнакомом пока жителям Баяндаевского района. В том числе предполагается привлечь к участию команды из Иркутска. В мае планируется заложить в селе парк родовых деревьев. Все семьи смогут посадить одно или несколько деревьев, а впоследствии ухаживать за ними и заботиться, «чтобы они стали их фамильными». Мероприятие планируется приурочить ко Всероссийскому дню посадки леса. Летом в регионе традиционно будет проходить национальный бурятский праздник Сурхарбан, и в этот раз его областной этап будет принимать Баяндай. Соответственно, команды будут размещаться в этом райцентре, а также в соседних поселениях. Тургеневке выпадет принимать делегацию Аларского района – это около 100-120 человек. И для гостей также планируется интересная программа – концерт, познавательные и исторические мероприятия. В августе Тургеневка будет принимать участников Слета белорусов мира на Байкале. Планируется, что в нем примут участие гости не только из самой Белоруссии, но и из национальных диаспор со всего мира. В сентябре, во время сбора урожая, планируется реализовать еще одну давнюю задумку – провести чемпионат по картохингу. – Ведь у многих обывателей белорусы и картошка находятся в одном ассоциативном ряду, – говорит Виктор Синкевич. Предполагается, что соревнования будут проходить в формате троеборья: копания картошки, таскания мешков с ней и метания картофелин. Большую степень заинтересованности в этом мероприятии выразили в ИрГАУ – в вузе готовы и сформировать команды для участия, и предоставить селективный материал для посадки. Также к участию планируют привлечь команды национально-культурных объединений Иркутской области. Помимо этого, в селе уже традиционно в течение года будут проводить национальные белорусские обрядовые праздники – такие, как Купалье, Гуканьне вясны, Дожинки и так далее. В Тургеневке регулярно отмечают национальные белорусские праздники, в том числе - Дожинки Пиком празднования станет гала-концерт в день села, который решено с этого года отмечать в третью субботу сентября. Также в этот день будут награждать отличившихся тружеников, чествовать ветеранов, принимать гостей и так далее. Кстати, возможно, именно с ним совместят по времени и чемпионат по картохингу. В планах еще много разных мероприятий, некоторые из них пока обсуждаются, поскольку стоит проблема финансирования – например, фестиваля национальной кухни. Кроме того, сельская администрация открыта ко всем предложениям. Одновременно ищут спонсоров, чтобы столь активно развивающееся и пользующееся интересом у туристов село сделать более комфортным. В частности, в Тургеневке отсутствует дом культуры, имеющиеся в селе творческие коллективы занимаются в приспособленном под библиотеку здании бывшего магазина. Очень интересному местному этнографическому музею требуются средства для организации постоянной экспозиции. Но в любом случае, 2019 год в Тургеневке будет интересным, насыщенным и богатым на мероприятия. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... анатолий прокопьев

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